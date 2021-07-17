Калинина пробилась в дебютный финал турнира WTA, обыграв Коллинс

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№95 WTA) добыла путевку в финал турнира WTA 250 в Будапеште.



В матче 1/2 финала украинка обыграла вторую сеяную Даниэль Коллинс из США (№49 WTA), которая снялась по ходу второго сета из-за травмы.



Будапешт. Полуфинал

Ангелина Калинина (Украина) – Даниэль Коллинс (США) – 7:6(5), 4:1 (отказ)



Для Ангелины это уже 14-я подряд победа на грунте, ранее она выиграла два титула ITF (Контрексевиль и Монпелье)



В финале Калинина сразится против Юлии Путинцевой из Казахстана (№42 WTA). Для украинки это будет дебютный финал на уровне WTA.