Калинина пробилась в дебютный финал турнира WTA, обыграв Коллинс

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№95 WTA) добыла путевку в финал турнира WTA 250 в Будапеште.
В матче 1/2 финала украинка обыграла вторую сеяную Даниэль Коллинс из США (№49 WTA), которая снялась по ходу второго сета из-за травмы.
Будапешт. Полуфинал
Ангелина Калинина (Украина) – Даниэль Коллинс (США) – 7:6(5), 4:1 (отказ)
Для Ангелины это уже 14-я подряд победа на грунте, ранее она выиграла два титула ITF (Контрексевиль и Монпелье)
В финале Калинина сразится против Юлии Путинцевой из Казахстана (№42 WTA). Для украинки это будет дебютный финал на уровне WTA.
Источник — Sport.ua
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Ангеліні успіху в фіналі,вболівальнікі так скучілі за перемогами наших дівчат в ВТА
Далі ще одне випробування доволі серйозним суперником. Казашкомордорка буде фавориткою фіналу, і травми у неї ніби немає. Але і мотивація Ангеліни буде позамежною. Цікаво, чи залишилися ще сили та емоції? Наступного тижня Ангеліна заявлена ще у Гдині і сподіваюся, що хоча б з того турніру вона таки зніметься.
Далі ще одне випробування доволі серйозним суперником. Казашкомордорка буде фавориткою фіналу, і травми у неї ніби немає. Але і мотивація Ангеліни буде позамежною. Цікаво, чи залишилися ще сили та емоції? Наступного тижня Ангеліна заявлена ще у Гдині і сподіваюся, що хоча б з того турніру вона таки зніметься.
https://www.youtube.com/watch?v=Ddl_sqbBcmc
Далі ще одне випробування доволі серйозним суперником. Казашкомордорка буде фавориткою фіналу, і травми у неї ніби немає. Але і мотивація Ангеліни буде позамежною. Цікаво, чи залишилися ще сили та емоції? Наступного тижня Ангеліна заявлена ще у Гдині і сподіваюся, що хоча б з того турніру вона таки зніметься.
https://www.youtube.com/watch?v=Ddl_sqbBcmc
Далі ще одне випробування доволі серйозним суперником. Казашкомордорка буде фавориткою фіналу, і травми у неї ніби немає. Але і мотивація Ангеліни буде позамежною. Цікаво, чи залишилися ще сили та емоції? Наступного тижня Ангеліна заявлена ще у Гдині і сподіваюся, що хоча б з того турніру вона таки зніметься.
Ангеліні успіху в фіналі,вболівальнікі так скучілі за перемогами наших дівчат в ВТА
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