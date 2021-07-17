Калинина пробилась в дебютный финал турнира WTA, обыграв Коллинс

Ангелина будет сражаться за титул на кортах Будапешта

  • 17.07.2021 21:03
  • 1316 просмотров
  • 9 комментариев
Калинина пробилась в дебютный финал турнира WTA, обыграв Коллинс
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№95 WTA) добыла путевку в финал турнира WTA 250 в Будапеште.
 
В матче 1/2 финала украинка обыграла вторую сеяную Даниэль Коллинс из США (№49 WTA), которая снялась по ходу второго сета из-за травмы.
 
Будапешт. Полуфинал
Ангелина Калинина (Украина) – Даниэль Коллинс (США) – 7:6(5), 4:1 (отказ)
 
Для Ангелины это уже 14-я подряд победа на грунте, ранее она выиграла два титула ITF (Контрексевиль и Монпелье)
 
В финале Калинина сразится против Юлии Путинцевой из Казахстана (№42 WTA). Для украинки это будет дебютный финал на уровне WTA.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 17.07.2021 21:31
    0
    Мо-ло-дець!Дуже важкий перший сет,в першу чергу в псіхологічному плані,з великімі труднощамі,подолав себе і суперніцу такі видряпала,і відчула впевненость.А в другому сеті вирішальним виявився 3 гейм,тількі з 4 раза Геле вдалося реалізувати гейм-бол,після 4 гейма амеріканка зрозуміла,що проти такой.зарядженой на перемогу Калініной ії робіти нема чого і практично здалася,офрмив це як відмову із-за травми.
    Ангеліні успіху в фіналі,вболівальнікі так скучілі за перемогами наших дівчат в ВТА
    Ссылка
    Валерий Кравчук
    online
      Валерий Кравчук, 17.07.2021 21:27
    +3
    Stanislav Matusevych, 17.07.2021 21:13
    Звичайно, велику роль зіграла травма Д-Р. Адже після першого МТО, коли їй стало краще, рахунок з 2:5 перетворився на 6:5. Не без фарту, судді та болгьол Ангеліні вдалося дістатися до тайбрейку, а потім проявити стійкість та видряпати його. А далі знову вирішила травма. На три партії Д-Р не вистачило б у будь-якому випадку, і вона це зрозуміла. Але то її проблеми, а Ангеліна здобуває 14-ту перемогу поспіль і першою з наших дівчат добирається до фіналу турніру WTA у цьому році! Хто б міг у подібне повірити на початку 2021-го? Та й Ангеліну в сотні не так-то просто було уявити. Такий він, жіночий теніс.
    Далі ще одне випробування доволі серйозним суперником. Казашкомордорка буде фавориткою фіналу, і травми у неї ніби немає. Але і мотивація Ангеліни буде позамежною. Цікаво, чи залишилися ще сили та емоції? Наступного тижня Ангеліна заявлена ще у Гдині і сподіваюся, що хоча б з того турніру вона таки зніметься.
    З якого переляку Ангеліні зніматися з Гдині? Вона - саме та гравчиня, якій турнірні матчі з плюс-мінус рівними суперницями якнайкраще заміщають нудний тренувальний процес. Все буде добре! У Путінцевої були свої проблеми з ногою у ЧФ - сьогоднішні три сети також недаром, тай з головою у неї негаразди завжди. Тож казашці легкого життя у фіналі очікувати неварто.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 17.07.2021 21:24
    +4
    Є таке поняття "пре", або "зірки зійшлися". То нехай не розходяться. Успіху з московіткою.
    Ссылка
    Hyperion
    online
      Hyperion, 17.07.2021 21:23
    +5
    Молодец! С победой!
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 17.07.2021 21:23
    +6
    Вражає психологічна стійкість Ангеліни - відсутність емоцій при любій ситуації, як кажуть, нерви в кулак і погнали дальше. І молодець, що притримується плану на матч, гне свою лінію і поки це вдається на 100%!!! Удачі в фіналі, Ангеліно, Україна з тобою!!!
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 17.07.2021 21:20
    0
    Молодец так держать! Вполне может психованную вздрючить
    Ссылка
    Viktor Savchuk
    online
      Viktor Savchuk, 17.07.2021 21:13
    +7
    Неймовірний перш й сет, який вже практично втратила, але видно у Ангеліна якраз є та жага до перемоги за будь-яких обставин дозволяє вигризти необхідні очки. Зважаючи їхню попередню гру сьогодні Калініна виглядала дуже налаштованою і по спортивно злою. Сьогодні ще повторила свій рекорд 14 перемог підряд, це неймовірнг що робить ця дівчина. Громить всіх. На черзі фінал і заодно помста за Козлову.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 17.07.2021 21:13
    +7
    Звичайно, велику роль зіграла травма Д-Р. Адже після першого МТО, коли їй стало краще, рахунок з 2:5 перетворився на 6:5. Не без фарту, судді та болгьол Ангеліні вдалося дістатися до тайбрейку, а потім проявити стійкість та видряпати його. А далі знову вирішила травма. На три партії Д-Р не вистачило б у будь-якому випадку, і вона це зрозуміла. Але то її проблеми, а Ангеліна здобуває 14-ту перемогу поспіль і першою з наших дівчат добирається до фіналу турніру WTA у цьому році! Хто б міг у подібне повірити на початку 2021-го? Та й Ангеліну в сотні не так-то просто було уявити. Такий він, жіночий теніс.
    Далі ще одне випробування доволі серйозним суперником. Казашкомордорка буде фавориткою фіналу, і травми у неї ніби немає. Але і мотивація Ангеліни буде позамежною. Цікаво, чи залишилися ще сили та емоції? Наступного тижня Ангеліна заявлена ще у Гдині і сподіваюся, що хоча б з того турніру вона таки зніметься.
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 17.07.2021 21:10
    +6
    ЗАПИС МАТЧУ
    https://www.youtube.com/watch?v=Ddl_sqbBcmc
    Ссылка
    Viktor Savchuk
    online
      Viktor Savchuk, 17.07.2021 21:13
    +7
    Неймовірний перш й сет, який вже практично втратила, але видно у Ангеліна якраз є та жага до перемоги за будь-яких обставин дозволяє вигризти необхідні очки. Зважаючи їхню попередню гру сьогодні Калініна виглядала дуже налаштованою і по спортивно злою. Сьогодні ще повторила свій рекорд 14 перемог підряд, це неймовірнг що робить ця дівчина. Громить всіх. На черзі фінал і заодно помста за Козлову.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 17.07.2021 21:13
    +7
    Звичайно, велику роль зіграла травма Д-Р. Адже після першого МТО, коли їй стало краще, рахунок з 2:5 перетворився на 6:5. Не без фарту, судді та болгьол Ангеліні вдалося дістатися до тайбрейку, а потім проявити стійкість та видряпати його. А далі знову вирішила травма. На три партії Д-Р не вистачило б у будь-якому випадку, і вона це зрозуміла. Але то її проблеми, а Ангеліна здобуває 14-ту перемогу поспіль і першою з наших дівчат добирається до фіналу турніру WTA у цьому році! Хто б міг у подібне повірити на початку 2021-го? Та й Ангеліну в сотні не так-то просто було уявити. Такий він, жіночий теніс.
    Далі ще одне випробування доволі серйозним суперником. Казашкомордорка буде фавориткою фіналу, і травми у неї ніби немає. Але і мотивація Ангеліни буде позамежною. Цікаво, чи залишилися ще сили та емоції? Наступного тижня Ангеліна заявлена ще у Гдині і сподіваюся, що хоча б з того турніру вона таки зніметься.
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 17.07.2021 21:23
    +6
    Вражає психологічна стійкість Ангеліни - відсутність емоцій при любій ситуації, як кажуть, нерви в кулак і погнали дальше. І молодець, що притримується плану на матч, гне свою лінію і поки це вдається на 100%!!! Удачі в фіналі, Ангеліно, Україна з тобою!!!
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 17.07.2021 21:10
    +6
    ЗАПИС МАТЧУ
    https://www.youtube.com/watch?v=Ddl_sqbBcmc
    Ссылка
    Hyperion
    online
      Hyperion, 17.07.2021 21:23
    +5
    Молодец! С победой!
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 17.07.2021 21:24
    +4
    Є таке поняття "пре", або "зірки зійшлися". То нехай не розходяться. Успіху з московіткою.
    Ссылка
    Валерий Кравчук
    online
      Валерий Кравчук, 17.07.2021 21:27
    +3
    Stanislav Matusevych, 17.07.2021 21:13
    Звичайно, велику роль зіграла травма Д-Р. Адже після першого МТО, коли їй стало краще, рахунок з 2:5 перетворився на 6:5. Не без фарту, судді та болгьол Ангеліні вдалося дістатися до тайбрейку, а потім проявити стійкість та видряпати його. А далі знову вирішила травма. На три партії Д-Р не вистачило б у будь-якому випадку, і вона це зрозуміла. Але то її проблеми, а Ангеліна здобуває 14-ту перемогу поспіль і першою з наших дівчат добирається до фіналу турніру WTA у цьому році! Хто б міг у подібне повірити на початку 2021-го? Та й Ангеліну в сотні не так-то просто було уявити. Такий він, жіночий теніс.
    Далі ще одне випробування доволі серйозним суперником. Казашкомордорка буде фавориткою фіналу, і травми у неї ніби немає. Але і мотивація Ангеліни буде позамежною. Цікаво, чи залишилися ще сили та емоції? Наступного тижня Ангеліна заявлена ще у Гдині і сподіваюся, що хоча б з того турніру вона таки зніметься.
    З якого переляку Ангеліні зніматися з Гдині? Вона - саме та гравчиня, якій турнірні матчі з плюс-мінус рівними суперницями якнайкраще заміщають нудний тренувальний процес. Все буде добре! У Путінцевої були свої проблеми з ногою у ЧФ - сьогоднішні три сети також недаром, тай з головою у неї негаразди завжди. Тож казашці легкого життя у фіналі очікувати неварто.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 17.07.2021 21:31
    0
    Мо-ло-дець!Дуже важкий перший сет,в першу чергу в псіхологічному плані,з великімі труднощамі,подолав себе і суперніцу такі видряпала,і відчула впевненость.А в другому сеті вирішальним виявився 3 гейм,тількі з 4 раза Геле вдалося реалізувати гейм-бол,після 4 гейма амеріканка зрозуміла,що проти такой.зарядженой на перемогу Калініной ії робіти нема чого і практично здалася,офрмив це як відмову із-за травми.
    Ангеліні успіху в фіналі,вболівальнікі так скучілі за перемогами наших дівчат в ВТА
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 17.07.2021 21:20
    0
    Молодец так держать! Вполне может психованную вздрючить
    Ссылка
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