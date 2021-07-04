Ангелина Калинина выиграла турнир в Монпелье

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№125 WTA), посеянная под третьим номером, выиграла турнир W60 Montpellie.

В финальном поединке украинка в двух сетах одержала победу над египтянкой Маяр Шериф (№119 WTA) (№194 WTA).

W60 Montpellie. Полуфинал

Маяр Шериф (Египет) – Ангелина Калинина (Украина) – 2:6, 3:6

Отметим, что для украинки это 3-й титул в этом году и 12-й в карьере в целом.

Напомним, ранее Калинина проиграла в финале квалификации Уимблдона.