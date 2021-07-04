Ангелина Калинина выиграла турнир в Монпелье

Для украинки это третий титул в этом году

  • 04.07.2021 20:03
  • 108 просмотров
  • 1 комментарий
Ангелина Калинина выиграла турнир в Монпелье
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№125 WTA), посеянная под третьим номером, выиграла турнир W60 Montpellie.

В финальном поединке украинка в двух сетах одержала победу над египтянкой Маяр Шериф (№119 WTA) (№194 WTA).

W60 Montpellie. Полуфинал

Маяр Шериф (Египет) – Ангелина Калинина (Украина) – 2:6, 3:6

Отметим, что для украинки это 3-й титул в этом году и 12-й в карьере в целом.

Напомним, ранее Калинина проиграла в финале квалификации Уимблдона.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 04.07.2021 20:10
    0
    Браво Ангелина!
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 04.07.2021 20:10
    0
    Браво Ангелина!
    Ссылка
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