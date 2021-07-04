Ангелина Калинина выиграла турнир в Монпелье

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№125 WTA), посеянная под третьим номером, выиграла турнир W60 Montpellie.
В финальном поединке украинка в двух сетах одержала победу над египтянкой Маяр Шериф (№119 WTA) (№194 WTA).
W60 Montpellie. Полуфинал
Маяр Шериф (Египет) – Ангелина Калинина (Украина) – 2:6, 3:6
Отметим, что для украинки это 3-й титул в этом году и 12-й в карьере в целом.
Напомним, ранее Калинина проиграла в финале квалификации Уимблдона.
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Источник — Sport.ua
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