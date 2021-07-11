Калинина взяла крупнейший титул в карьере, обеспечив себе дебют в топ-100

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№125 WTA) стала победительницей грунтового 100-тысячника ITF в Контрексевиле (Франция).



В финальном матче Ангелина в двух сетах разобралась с Далмой Гальфи из Венгрии (№205 WTA).



Контрексевиль. Финал

Ангелина Калинина (Украина) – Далма Гальфи (Венгрия) – 6:2, 6:2



Отметим, что это уже второй титул Калининой подряд. На прошлой неделе 24-летняя украинка выиграла 60-тысячник ITF в Монпелье.



Победа в финальном матче на соревнованиях в Контрексевиле позволит Ангелине дебютировать в первой сотне мирового рейтинга. Она станет четвертой украинкой, которая на данный момент находится в топ-100 (Свитолина, Ястремская и Костюк).