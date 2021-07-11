Калинина взяла крупнейший титул в карьере, обеспечив себе дебют в топ-100

Ангелина ударно провела две недели, которые прошли параллельно с Уимблдоном

  • 11.07.2021 16:27
  • 1383 просмотра
  • 6 комментариев
Калинина взяла крупнейший титул в карьере, обеспечив себе дебют в топ-100
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№125 WTA) стала победительницей грунтового 100-тысячника ITF в Контрексевиле (Франция).
 
В финальном матче Ангелина в двух сетах разобралась с Далмой Гальфи из Венгрии (№205 WTA).
 
Контрексевиль. Финал
Ангелина Калинина (Украина) – Далма Гальфи (Венгрия) – 6:2, 6:2
 
Отметим, что это уже второй титул Калининой подряд. На прошлой неделе 24-летняя украинка выиграла 60-тысячник ITF в Монпелье.
 
Победа в финальном матче на соревнованиях в Контрексевиле позволит Ангелине дебютировать в первой сотне мирового рейтинга. Она станет четвертой украинкой, которая на данный момент находится в топ-100 (Свитолина, Ястремская и Костюк).

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    Sashamar
    online
      Sashamar, 11.07.2021 17:04
    0
    Трохи поквапився з висновками. На Ангеліну без пересадки чекає WTA в Будапешті. Склад там полегше, ніж у Празі, де перед своєю публікою не гребують виступати всі чешки першої сотні за винятком Каро, що не дивно, та Мухової. Приблизно як у Гамбурзі. От і подивимось.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 11.07.2021 16:43
    -4
    Новый пляж заслужила
    Умничка
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 11.07.2021 16:40
    +2
    Перш за все поздоровлення. І з титулом і з сотнею
    Але... Почуття двоїсті. Коли два місяці тому Ангеліна виграла 60К Загреба, це було свято на тлі мадридського фіаско наших грандесс. Зараз теж перемога на тлі фіаско наших грандесс, але відчуття, що хай і 100К, але там нема з ким було грати. Сьогодні рівень Калініной на грунті дозволяє спокійно вирішувати WTA-задачі. Принаймні у Гамбурзі вона б виглядала дуже гідно.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 11.07.2021 16:39
    -1
    Stanislav Matusevych, 11.07.2021 16:34
    Давно вже час. Але то не так просто, як здається. Сьогодні ж є привід для привітань. Дебют у топ-100 - це визнання певного рівня.
    Особливо для наших дівчат.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 11.07.2021 16:34
    +11
    Spectra, 11.07.2021 16:32
    Молодец! Теперь пора прощаться с ITF и играть в WTA!
    Давно вже час. Але то не так просто, як здається. Сьогодні ж є привід для привітань. Дебют у топ-100 - це визнання певного рівня.
    Ссылка
    Spectra
    online
      Spectra, 11.07.2021 16:32
    +9
    Молодец! Теперь пора прощаться с ITF и играть в WTA!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 11.07.2021 16:34
    +11
    Spectra, 11.07.2021 16:32
    Молодец! Теперь пора прощаться с ITF и играть в WTA!
    Давно вже час. Але то не так просто, як здається. Сьогодні ж є привід для привітань. Дебют у топ-100 - це визнання певного рівня.
    Ссылка
    Spectra
    online
      Spectra, 11.07.2021 16:32
    +9
    Молодец! Теперь пора прощаться с ITF и играть в WTA!
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 11.07.2021 16:40
    +2
    Перш за все поздоровлення. І з титулом і з сотнею
    Але... Почуття двоїсті. Коли два місяці тому Ангеліна виграла 60К Загреба, це було свято на тлі мадридського фіаско наших грандесс. Зараз теж перемога на тлі фіаско наших грандесс, але відчуття, що хай і 100К, але там нема з ким було грати. Сьогодні рівень Калініной на грунті дозволяє спокійно вирішувати WTA-задачі. Принаймні у Гамбурзі вона б виглядала дуже гідно.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 11.07.2021 17:04
    0
    Трохи поквапився з висновками. На Ангеліну без пересадки чекає WTA в Будапешті. Склад там полегше, ніж у Празі, де перед своєю публікою не гребують виступати всі чешки першої сотні за винятком Каро, що не дивно, та Мухової. Приблизно як у Гамбурзі. От і подивимось.
    Ссылка
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