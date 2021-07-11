Калинина взяла крупнейший титул в карьере, обеспечив себе дебют в топ-100

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№125 WTA) стала победительницей грунтового 100-тысячника ITF в Контрексевиле (Франция).
В финальном матче Ангелина в двух сетах разобралась с Далмой Гальфи из Венгрии (№205 WTA).
Контрексевиль. Финал
Ангелина Калинина (Украина) – Далма Гальфи (Венгрия) – 6:2, 6:2
Отметим, что это уже второй титул Калининой подряд. На прошлой неделе 24-летняя украинка выиграла 60-тысячник ITF в Монпелье.
Победа в финальном матче на соревнованиях в Контрексевиле позволит Ангелине дебютировать в первой сотне мирового рейтинга. Она станет четвертой украинкой, которая на данный момент находится в топ-100 (Свитолина, Ястремская и Костюк).
Источник — Sport.ua
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Умничка
Але... Почуття двоїсті. Коли два місяці тому Ангеліна виграла 60К Загреба, це було свято на тлі мадридського фіаско наших грандесс. Зараз теж перемога на тлі фіаско наших грандесс, але відчуття, що хай і 100К, але там нема з ким було грати. Сьогодні рівень Калініной на грунті дозволяє спокійно вирішувати WTA-задачі. Принаймні у Гамбурзі вона б виглядала дуже гідно.
Але... Почуття двоїсті. Коли два місяці тому Ангеліна виграла 60К Загреба, це було свято на тлі мадридського фіаско наших грандесс. Зараз теж перемога на тлі фіаско наших грандесс, але відчуття, що хай і 100К, але там нема з ким було грати. Сьогодні рівень Калініной на грунті дозволяє спокійно вирішувати WTA-задачі. Принаймні у Гамбурзі вона б виглядала дуже гідно.
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