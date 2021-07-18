Шаблий опроверг информацию о переезде Ярмоленко в Турцию

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко не будет переходить в турецкие клубы, сообщил его агент Вадим Шаблий.

Турецкие СМИ активно сватают хавбека лондонского «Вест Хэма» в турецкие «Фенербахче» и «Галатасарай».

Агент украинского футболиста отметил, что никаких предложений не поступало, а сам Ярмоленко сейчас на отдыхе после изнурительного чемпионата Европы.

31-летний Андрей Ярмоленко в прошлом сезоне провел за «Вест Хэм» 21 матч (15 в АПЛ) и забил 3 гола.

Успешные торги с Вест Хэмом. Ярмоленко близок к переходу в Фенербахче