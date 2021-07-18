Шаблий опроверг информацию о переезде Ярмоленко в Турцию

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко не будет переходить в турецкие клубы, сообщил его агент Вадим Шаблий.
Турецкие СМИ активно сватают хавбека лондонского «Вест Хэма» в турецкие «Фенербахче» и «Галатасарай».
Агент украинского футболиста отметил, что никаких предложений не поступало, а сам Ярмоленко сейчас на отдыхе после изнурительного чемпионата Европы.
31-летний Андрей Ярмоленко в прошлом сезоне провел за «Вест Хэм» 21 матч (15 в АПЛ) и забил 3 гола.
Успешные торги с Вест Хэмом. Ярмоленко близок к переходу в Фенербахче
Источник — Брутальный футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.