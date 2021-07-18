Шаблий опроверг информацию о переезде Ярмоленко в Турцию

Турецкая пресса активно сватает форварда в «Фенербахче» и «Галатасарай»

  • 18.07.2021 05:15
  • 256 просмотров
  • 2 комментария
Шаблий опроверг информацию о переезде Ярмоленко в Турцию
© Instagram. Ярмоленко и Шаблий

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко не будет переходить в турецкие клубы, сообщил его агент Вадим Шаблий.

Турецкие СМИ активно сватают хавбека лондонского «Вест Хэма» в турецкие «Фенербахче» и «Галатасарай».

Агент украинского футболиста отметил, что никаких предложений не поступало, а сам Ярмоленко сейчас на отдыхе после изнурительного чемпионата Европы.

31-летний Андрей Ярмоленко в прошлом сезоне провел за «Вест Хэм» 21 матч (15 в АПЛ) и забил 3 гола.

Успешные торги с Вест Хэмом. Ярмоленко близок к переходу в Фенербахче

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Источник — Брутальный футбол

(2 голоса)

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Комментарии
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 18.07.2021 05:47
    0
    Не поступало? Так о чём тогда тут так активно пишут уже неделю?
    Ссылка
    Alesana
    online
      Alesana, 18.07.2021 05:26
    0
    Володя! Минтай і ко, чекають тебе
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 18.07.2021 05:47
    0
    Не поступало? Так о чём тогда тут так активно пишут уже неделю?
    Ссылка
    Alesana
    online
      Alesana, 18.07.2021 05:26
    0
    Володя! Минтай і ко, чекають тебе
    Ссылка
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