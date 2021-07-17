Трансфер Ярмоленко в Фенербахче под угрозой срыва

Украинец может остаться в «Вест Хэме» еще на год

  • 17.07.2021 14:47
  • 5069 просмотров
  • 9 комментариев
Трансфер Ярмоленко в Фенербахче под угрозой срыва
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Переход форварда «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко в «Фенербахче» может не состояться. Об этом сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По его информации, «Фенербахче» не готов платить «Вест Хэму» 5 миллионов евро за переход Ярмоленко, даже несмотря на то, что самому игроку турецкий клуб готов предложить контракт с зарплатой в размере 4 миллионов евро в год.

Скорее всего, Ярмоленко останется в «Вест Хэме» до конца сезона 2021/2022, после чего его контракт с клубом истечет, и он уйдет свободным агентом.

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Источник — Twitter

(19 голосов)

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Комментарии
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 17.07.2021 15:54
    -1
    Плюс может перейти в Бешикташ.
    Там игрок на его позиции возвращается в Лестер
    Ссылка
    Vitvit
    online
      Vitvit, 17.07.2021 15:19
    +4
    Та не куда он не перейдёт! Ещё 1 год будет получать суперскую зарплату, а там будет видно... ни кто за него денег не даст - это и дураку понятно))))))
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 17.07.2021 15:17
    -1
    Ахахаххахахахха)))
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 17.07.2021 15:14
    +2
    Да не пойдет он у вашу Десну, вы видели какая у него зарплата ? Думаете он пойдет на снижение зарплаты в 50 раз ради Десны ?
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 17.07.2021 15:14
    -3
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 17.07.2021 15:14
    +2
    OKs100, 17.07.2021 14:59
    Или ВПК-Агро.
    Что, до сих пор Агробизнес по ночам снится?
    Ссылка
    Sport
    online
      Sport, 17.07.2021 15:12
    0
    Пока Ярмоленко так играет за сборную - пусть играет хоть за любителей.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 17.07.2021 14:59
    -2
    Укрмолоко, 17.07.2021 14:54
    Лучше - в Десну.
    Или ВПК-Агро.
    Ссылка
    Укрмолоко
    online
      Укрмолоко, 17.07.2021 14:54
    -1
    Лучше - в Десну.
    Ссылка
    Vitvit
    online
      Vitvit, 17.07.2021 15:19
    +4
    Та не куда он не перейдёт! Ещё 1 год будет получать суперскую зарплату, а там будет видно... ни кто за него денег не даст - это и дураку понятно))))))
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 17.07.2021 15:14
    +2
    Да не пойдет он у вашу Десну, вы видели какая у него зарплата ? Думаете он пойдет на снижение зарплаты в 50 раз ради Десны ?
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 17.07.2021 15:14
    +2
    OKs100, 17.07.2021 14:59
    Или ВПК-Агро.
    Что, до сих пор Агробизнес по ночам снится?
    Ссылка
    Sport
    online
      Sport, 17.07.2021 15:12
    0
    Пока Ярмоленко так играет за сборную - пусть играет хоть за любителей.
    Ссылка
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