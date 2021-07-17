Трансфер Ярмоленко в Фенербахче под угрозой срыва

Переход форварда «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко в «Фенербахче» может не состояться. Об этом сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По его информации, «Фенербахче» не готов платить «Вест Хэму» 5 миллионов евро за переход Ярмоленко, даже несмотря на то, что самому игроку турецкий клуб готов предложить контракт с зарплатой в размере 4 миллионов евро в год.

Скорее всего, Ярмоленко останется в «Вест Хэме» до конца сезона 2021/2022, после чего его контракт с клубом истечет, и он уйдет свободным агентом.