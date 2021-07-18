Ярославский увидел 6 мячей. Металлист разгромил новичка Второй лиги

17 июля харьковский «Металлист» провели предпоследний спарринг в рамках подготовки к новому сезону. На стадионе «Солнечный» в Пятихатках «Металлист» встречался с дебютантом Второй лиги «Тростянцом» и одержал убедительную победу с «теннисным» счетом 6:0.

Дубль в составе хозяев оформил Фарес Балули, по разу забивший со штрафного и с игры. По одному голу записали в актив Евгений Подлепенец и три летних новичка клуба — Евгений Банада, Андрей Цуриков и Брайан Риаскос.

Вместе с остальными зрителями красивой игре порадовался президент «Металлиста» Александр Ярославский. На этот раз он смотрел футбол с трибуны в компании своих детей.

В воскресенье, 18 июля, «Металлист» на том же стадионе «Солнечный» проведет заключительный контрольный матч в межсезонье. Соперником будет «Краматорск». Начало игры в 18:00. Первый официальный матч в новом сезоне команда Александра Кучера проведет 26 июля в Сумах против «Альянса».

Товарищеский матч

17 июля. Харьков. Стадион «Солнечный».

«Металлист» Харьков – «Тростянец» – 6:0

Голы: Балули, 5 (1:0), Подлепенец, 8 (2:0), Банада, 39 (3:0), Балули, 54 (4:0), Цуриков, 74 (5:0), Риаскос, 87 (6:0).

«Металлист»: Каневцев, Танчик, Сарапий, Федорив (к), Пыско (Цуриков, 46), Банада (Фомин, 46), Ралюченко, Балули (Белый, 56), Подлепенец, Маилтон, Жо (Риаскос, 46). Запасные: Бубенцов, Денчук, Рыбка, Мизюк, Люлька, Шопин, Порох, Нехтий, Стрижак, Поступаленко, Демченко, Шамич, Рязанцев.

Главный тренер – Александр Кучер.

Арбитр: Дмитрий Панчишин, ассистенты арбитра: Тарас Никоненко, Ярослав Поважный (все – Харьков).