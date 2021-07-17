Рахим Стерлинг: теневой лидер сборной Англии

Блогер Sport.ua – об игроке, которого можно не любить, но нужно ценить

  • 17.07.2021 12:47
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Рахим Стерлинг: теневой лидер сборной Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

Чемпионат Европы завершился для сборной Англии кошмарно. «Львы» проиграли Италии финальный матч в серии пенальти на переполненном своими болельщиками стадионе. В целом команда Гарета Саутгейта хорошо проявила себя на турнире. Имея один из самых перспективных составов среди европейских сборных, Англия обязана была доходить до поздних стадий турнира. К тому же, после прохода Германии в 1/8 финала турнирная сетка была благоприятной для «родоначальников».

В составе сборной Англии много футболистов, за которыми интересно наблюдать. Пожалуй, главной звездой команды является ее капитан – Гарри Кейн. Один из самых дорогих игроков мира априори стягивает на себя внимание. Но на чемпионате Европы форвард «Тоттенхэма» выступил не очень ярко. Да, лидер «львов» записал на свой счет 4 гола в семи матчах, что, в принципе, неплохо. Но то, кому и как забивал Кейн, оставляет вопросы. Пока Гарри справлялся с давлением и старался разбудить в себе «инстинкт убийцы», на первый план в команде Саутгейта вышел Рахим Стерлинг. Неожиданно? Вовсе нет. Опытный вингер, трехкратный чемпион Англии, человек, который уже 9 лет выступает за сборную, должен быть взять игру на себя в ответственные моменты. И он это сделал.

Участие Стерлинга в чемпионате Европы какое-то время было под вопросом. Вряд ли Саутгейт сомневался в его мастерстве, но были определенные ситуации, которые вызывали опасения. Весной англичанин стал получать мало игрового времени. В марте-апреле у «Манчестер Сити» был напряженный график, поэтому отсутствие Рахима в некоторых поединках можно было понять. Но Стерлинг мало играл и в Лиге чемпионов. В двухматчевом противостоянии 1/4 финала ЛЧ против дортмундской «Боруссии» он провел на поле всего 2 минуты. За 2 полуфинальных поединка Лиги чемпионов против «ПСЖ» футболист отыграл 8 минут. На финальный матч против «Челси» Рахим вышел в стартовом составе, за что удостоился критики наставник «горожан» Хосеп Гвардиола. 

Getty Images/Global Images Ukraine

В сентябре 2020 года Стерлинг сыграл 2 матча за сборную Англии в рамках Лиги наций, после чего пропустил 6 поединков с участием национальной команды. Футболист принял участие в трех матчах квалификации на ЧМ-2022, но пропустил 2 игры, которые считались подготовкой перед стартом Евро. Складывается впечатление, что Рахим не был очень востребован «львами» в последнее время. Но Стерлинг отправился на Евро и принес победу своей команде в первом матче турнира. Вингер «Манчестер Сити» забил гол, который оказался единственным в поединке против сборной Хорватии. С Шотландией Англия сыграла в нулевую ничью, а Чехию победила с минимальным счетом. Автором единственного забитого мяча снова стал Стерлинг.

На групповом этапе за «львов» забивал только Рахим, поэтому в выходе команды в плей-офф его заслуга огромная. Но на этом футболист не остановился. Стерлинг открыл счет в матче 1/8 финала против Германии, дав англичанам не только игровое, но и психологическое преимущество. В том же поединке свой первый гол на Евро-2020 забил Кейн. Поучаствовал Рахим и в разгроме сборной Украины (4:0), записав на свой счет результативную передачу. В овертайме полуфинального поединка против Дании футболист заработал пенальти, который стал ключевым эпизодом матча. Да, стандарт получился очень спорным, скорее всего, его не было вообще и Стерлинг слишком картинно падал, но прочувствовать подобный момент тоже надо уметь. Упрекал ли его кто-то из партнеров или членов тренерского штаба после той игры? Вряд ли. 

В финальном матче против Италии Рахим результативными действиями не отличился. Но во многом благодаря ему Англия и оказалась в финале. Стерлинг был одним из лучших игроков своей команды на Евро-2020. Футболист суммарно нанес 14 ударов по воротам, 8 из которых пришлись в створ. Он активно перемещался с одного фланга на другой и регулярно прорывался в штрафную площадь соперников, чем создавал моменты как для себя, так и для партнеров. Англичанин выполнил совокупно 18 успешных обводок, что является лучшим показателем на турнире. Это также говорит о том, что вингер не боялся брать игру на себя, создавая опасные моменты для своей команды.

Getty Images/Global Images Ukraine

На Евро-2020 Стерлинг был одним из лучших игроков сборной Англии и ее лидером. Вряд ли кто-то мог это спрогнозировать до начала турнира, хотя с другой стороны, все логично. Рахим является наиболее опытным футболистом в составе национальной команды. На его счету 68 матчей за «львов». Это больше, чем, например, у Гарри Кейна и Джордана Хендерсона. За сборную Англии Стерлинг дебютировал 11 ноября 2012 года в товарищеском поединке против Швеции. Свой первый гол за главную команду страны футболист забил Литве в марте 2015-го. До и после того Рахим забивал редко, но регулярно отличался ассистами. Стерлинг хорошо проявил себя в квалификации Евро-2020, которая прошла в 2019-м году. Вингер тогда забил 8 голов и отдал 9 результативных передач в семи матчах и полностью заслужил участие на чемпионате Европы. 

В Англии критикуют Рахима за то, что он нестабилен психологически, да и вообще не очень силен ментально. Но это, наверное, не совсем так, если после неудачного окончания клубного сезона игрок смог стать лидером национальной команды. Евро-2020 футболист, безусловно, может занести себе в актив. Вокруг клубного будущего Стерлинга есть вопросы. Поговаривают, что он может как продлить контракт с «горожанами», так и покинуть Манчестер. На фоне этих слухов активизировался мадридский «Реал», который был бы не против заполучить такого игрока. Да и вообще футболист подобного уровня пригодился бы многим командам, но это обсуждать пока рано. У Рахима еще есть время на то, чтобы обдумать свое будущее и повести «львов» к завоеванию новых вершин. 

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Сергей Завалко, Sport.ua

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