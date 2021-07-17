Свитолина вышла замуж, названы города финалов ЛЧ, украинец сыграет с ПСЖ

Главные новости за 16 июля на Sport.ua

  • 17.07.2021 07:35
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Свитолина вышла замуж, названы города финалов ЛЧ, украинец сыграет с ПСЖ
© Instagram. Свитолина и Монфис

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 16 июля.

1. ФОТО. Свитолина сыграла свадьбу с Монфисом в Швейцарии
Украинка и француз встречались с января 2019 года

2. Названы города проведения финалов Лиги чемпионов на ближайшие 4 сезона
Финалы ЛЧ пройдут в Санкт-Петербурге, Стамбуле, Лондоне, Мюнхене

3. ОФИЦИАЛЬНО. Французский клуб объявил о подписании украинского форварда
Николай Кухаревич стал футболистом «Труа», клуба-новичка Лиги 1

4. Калинина впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA
Украинка в Будапеште почти за 2 часа обыграла Панну Удварди из Венгрии

5. Стало известно, какой телеканал будет транслировать матчи Динамо в УПЛ
Домашние матчи киевлян в УПЛ 2021/22 будут транслироваться телеканалом 2+2

6A. Клубы УПЛ обязаны нанести на форму лого УАФ с лозунгом «Слава Украине»
Новые требования к игровой форме команд

6B. УЕФА ответил на запрос россиян по поводу лого с Крымом на форме клубов УПЛ
В УЕФА назвали это решение внутренним вопросом Украинской Премьер-лиги

7. АНДРОНОВ: «У Динамо есть бывшие игроки-инвалиды, и им платят зарплату»
«Динамо» возьмет на себя затраты на лечение фаната Парамона

8A. Стало известно, за сколько Динамо может выкупить Шкурина
Форвард выступает за киевлян на правах аренды

8B. Когда Динамо сыграет первый матч сезона? УПЛ утвердила расписание 2-го тура
Чемпион сыграет 1 августа

9. ФОТО. «Вам тут не рады». Ультрас Динамо порвали баннеры Шахтера
Противостояние двух клубов в Киеве

10A. Золотая селекция. Малиновский, Де Брюйне и другие, кого Генк открыл футболу
«Магистры» в последние годы действительно раскрыли множество талантов

10B. Португальские реформы. Как Моуриньо изменит Рому после Фонсеки
От «Особенного» в Риме ждут многого, но сумеет ли он оправдать доверие?

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Источник — Sport.ua

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