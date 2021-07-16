Золотая селекция. Малиновский, Де Брюйне и другие, кого Генк открыл футболу

«Магистры» в последние годы действительно раскрыли множество талантов

  • 16.07.2021 18:13
  • 1269 просмотров
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Золотая селекция. Малиновский, Де Брюйне и другие, кого Генк открыл футболу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Основанный в 1988 году футбольный клуб «Генк» не является одним из грандов бельгийской лиги, выиграв главное тамошнее соревнование четырежды в истории. Пока тягаться с «Андерлехтом» или «Брюгге», обладающих куда более продолжительной и внушительной историей «магистрам» в плане трофеев очень тяжело, однако с точки зрения селекционной работы «Генк» за последние годы серьезно утер нос конкурентам, подарив футбольной Европе целую россыпь талантов, о которых ранее никто толком и не знал.

Приятно, что среди тех, кого европейскому футболу открыл «Генк», есть и украинец Руслан Малиновский, который угодил в очень солидную компанию…

Руслан МАЛИНОВСКИЙ

Период в Генке: 2016-2019
Нынешний клуб: Аталанта
Стоимость на Transfermarkt: 30 млн евро

Давайте будем честны перед собой, Руслана Малиновского до переезда в Бельгию знали далеко не все поклонники украинской Премьер-лиги, не говоря уже о европейских их коллегах. Качественные выступления в УПЛ в составе «Зари» – это вовсе не то, что позволило Малиновскому засветиться в Европе. Руслан был арендован «Генком» у «Шахтера» с возможностью выкупа, однако не успел как следует проявить всю многогранность таланта, прежде чем получил тяжелую травму – разрыв крестообразных связок колена. Впрочем, боссы «магистров» не стали выбрасывать за борт талантливого хавбека, а продолжили его аренду, помогли в восстановлении, и спустя год выкупили контракт Руслана у «Шахтера» за 2 миллиона евро.

Getty Images/Global Images Ukraine

В Бельгии Малиновский проявил себя в лучшем виде. Он много забивал, отдавал, запоминался качественными стандартами и дальними выстрелами. Неудивительно, что летом 2019 года за Малиновским приехали гонцы из «Аталанты», которая раскошелилась на 13,6 миллионов евро, чтобы подписать украинца. Ныне Руслан является одним из наиболее полезных игроков в команде Гасперини, и, по слухам, на него уже есть серьезные претенденты, что способно помочь «Аталанте» не только вернуть инвестиции, но и как следует заработать на трансфере.

Кевин ДЕ БРЮЙНЕ

Период в Генке: 2005-2012
Нынешний клуб: Манчестер Сити
Стоимость на Transfermarkt: 100 млн евро

В академии «Генка» Кевин Де Брюйне появился в 14-летнем возрасте, и оставался в структуре клуба в течение семи лет, за которые успел добиться фантастического прогресса. Игра молодого полузащитника очень впечатлила скаутов «Челси», по причине чего лондонский клуб не пожалел 8 миллионов евро на покупку Кевина. Впрочем, с ходу закрепиться в английской Премьер-лиге Де Брюйне не удалось. Ему потребовалась аренда в немецкий «Вердер», чтобы вернуть уверенность в своих силах, после чего «синие» предпочли продать бельгийца за 22 миллиона евро в «Вольфсбург», и, как оказалось, поспешили.

Getty Images/Global Images Ukraine

Из стана немецких «волков» Де Брюйне спустя всего полтора года вернулся в АПЛ, но уже в стан «Манчестер Сити», и за невероятные деньги – 76 миллионов евро. Ныне Кевина знает вся футбольная Европа, им восторгается Хосеп Гвардиола, и другие топовые наставники, а оценочная стоимость воспитанника «Генка» достигла круглой цифры в 100 миллионов евро, хотя «горожане» вряд ли согласятся расстаться с Де Брюйне даже за такие деньги.

Леон БЭЙЛИ

Период в Генке: 2015-2017
Нынешний клуб: Байер
Стоимость на Transfermarkt: 35 млн евро

Выходец из Ямайки Леон Бэйли оказался в «Генке», когда достиг совершеннолетия – летом 2015 года «магистры» заплатили 1,4 миллиона евро словацкому «Тренчину». Тогда об этом футболисте знали, пожалуй, разве что самые продвинутые скауты, однако широким слоями болельщиков и специалистов парнишка был абсолютно неизвестен.

Getty Images/Global Images Ukraine

Впрочем, всего полтора года пребывания в «Генке» показали Европе, что «магистры» снова раскопали «золотой самородок», требовавший минимальной огранки. За Бэйли, по слухам, присматривали «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», но расторопнее всех оказался леверкузенский «Байер», который выплатил «Генку» в январе 2017 года 13,5 миллионов евро за трансфер ямайца. С тех пор Леон выступает в Бундеслиге, а его оценочная стоимость уже сейчас втрое превышает инвестиции «фармацевтов» в трансфер игрока.

Тибо КУРТУА

Период в Генке: 1999-2011
Нынешний клуб: Реал
Стоимость на Transfermarkt: 60 млн евро

Один из лучших вратарей современности Тибо Куртуа играть в футбол начинал на позиции левого защитника, а лишь затем был переведен в «рамку». В академии «Генка» мальчик оказался, когда ему было всего 7 лет, и задержался в клубе надолго. Куртуа сумел пройти все возрастные группы в стане «магистров», прежде чем застолбить за собой пост № 1 в первой команде. Фантастический сезон-2010/11, по итогам которого «Генк» стал чемпионом Бельгии, завершился трансфером Куртуа в «Челси», за который лондонцы выложили 5 миллионов фунтов.

Getty Images/Global Images Ukraine

Увы, но в стане «синих», как и у Кевина Де Брюйне, карьера у Куртуа «с колес» не сложилась. Молодого вратаря англичане предпочли отправить в аренду в мадридский «Атлетико», где тот проявил себя великолепно и даже стал чемпионом Испании в сезоне-2013/14, а затем вернулся на Стэмфорд Бридж. Там Куртуа провел четыре сезона, дважды став чемпионом Англии, а затем перешел за 35 миллионов евро в другой клуб из Мадрида – «Реал», выступать за который продолжает и по сей день, являясь ключевой преградой на пути украинца Андрея Лунина в основной состав «бланкос».

Кристиан БЕНТЕКЕ

Период в Генке: 2006-2009, 2011/12
Нынешний клуб: Кристал Пэлас
Стоимость на Transfermarkt: 9 млн евро

Мощный Бентеке, которому прочили успешную карьеру на топ-уровне, перебрался в «Генк» еще будучи подростком, но в 18 лет вернулся в льежский «Стандард», на контракте в котором пробыл еще два года, прежде чем снова уйти в стан «магистров». Впервые заставить говорить о себе, как минимум Бельгию, Бентеке сумел, играя в аренде в «Кортрейке» (14 забитых мячей в 34 поединках чемпионата), а затем удачно выступил в сезоне-2011/12 за «Генк» (16 голов в 32 матчах).

Getty Images/Global Images Ukraine

В августе 2012 года за Бентеке приехали представители «Астон Виллы», которой потребовалось 9 миллионов евро, чтобы выкупить Кристиана у «магистров». В Англии форвард начал фантастически, наколотив 42 мяча в первые три сезона в Премьер-лиге, что и побудило боссов «Ливерпуля» выложить 46,5 миллионов евро на трансфер Бентеке. Увы, в стане «красных» раскрыться на полную Кристиан не сумел, и через год за 31 миллион евро был продан «Кристал Пэласу», где играет и по сей день, не отличаясь стабильной результативностью в разрезе сезонов, но оставаясь достаточно опасным и качественным голеадором по меркам АПЛ.

Сергей МИЛИНКОВИЧ-САВИЧ

Период в Генке: 2014/15
Нынешний клуб: Лацио
Стоимость на Transfermarkt: 70 млн евро

Принято считать, что Милинкович-Савич стал известен в европейском футболе благодаря качественной игре за «Лацио», что, безусловно, недалеко от истины. Однако нельзя забывать, что первые шаги к славе сербский хавбек делал именно в Бельгии, куда прибыл летом 2014 года в ряды «Генка» из родной «Войводины» за 1 миллион евро. В стане «магистров» Милинкович-Савич провел только один сезон, проявив себя так, что бельгийский клуб сумел перепродать хавбека в 18 раз дороже, чем приобретал!

Getty Images/Global Images Ukraine

Окончательно на топ-уровень Милинкович-Савич вышел уже в «Лацио», где играет в течение последних шести лет. Слухи едва ли не каждое трансферное окно отправляют серба в более успешный топовый клуб континента, но пока согласовать покупку полузащитника с боссами римлян не удается никому. Оно и неудивительно – оценочная стоимость контракта Милинковича-Савича составляет 70 миллионов евро, а проворачивать сделки подобного масштаба в Европе в последние годы удается буквально трем-четырем клубам, да и то по разу-другому за сезон.

Калиду КУЛИБАЛИ

Период в Генке: 2012-2014
Нынешний клуб: Наполи
Стоимость на Transfermarkt: 48 млн евро

Калиду Кулибали можно смело называть воспитанником французского «Меца», однако на новый уровень этому рослому центрбеку помог выйти именно трансфер в «Генк», где 21-летний на тот момент футболист сперва дебютировал на уровне элитного дивизиона страны (во Франции Кулибали играл в Лиге 2), а затем и в еврокубках.

Getty Images/Global Images Ukraine

Провести за «Генк» больше двух сезонов у Кулибали не удалось, потому как его присмотрели скауты «Наполи», и 10 миллионов евро неаполитанцам оказалось достаточно, чтобы убедить «магистров» продать свою «жемчужину обороны». В настоящий момент 30-летний Калиду продолжает играть в Неаполе, хотя каждое трансферное окно слухи сватают его в клубы уровня «Манчестер Сити» или «Барселоны». Впрочем, боссы «Наполи» не хотят расставаться со своим героем, полагая, что тот стоит очень и очень дорого, а такая позиция не способствует успешному ведению переговоров, да и сам Кулибали уже несколько раз продлевал контракт с неаполитанцами, а потому, очевидно, не слишком-то и настроен на отъезд из этого клуба.

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Алексей Сливченко, Sport.ua

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Комментарии
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
    online
      sashaddd25 Саша (металлолом сдали на ..., 16.07.2021 18:27
    0
    Ого сколько звёзд. Но в нашем Шахтёре больше
    Ссылка
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
    online
      sashaddd25 Саша (металлолом сдали на ..., 16.07.2021 18:27
    0
    Ого сколько звёзд. Но в нашем Шахтёре больше
    Ссылка
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