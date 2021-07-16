Клубы УПЛ обязаны нанести на форму лого УАФ с лозунгом «Слава Украине»

Новые требования к игровой форме команд

  • 16.07.2021 14:34
  • 3321 просмотр
  • 52 комментария
Клубы УПЛ обязаны нанести на форму лого УАФ с лозунгом «Слава Украине»

С сезона 2021/2022 клубы УПЛ обязаны наносить на свою игровую форму большое лого Украинской ассоциации футбола (УАФ). На нем – карта Украины с полуостровом Крым и слоган «Слава Украине! Героям слава», который теперь является официальным слоганом УАФ:

Эмблема должна быть размещена по центру на груди: между лого клуба и лого производителя экипировки. Обязанность наносить эмблему УАФ распространяется на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка страны.

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Источник — УПЛ

(11 голосов)

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Комментарии
    Олійник Володимир
    online
      Олійник Володимир, 16.07.2021 16:07
    -1
    1-й тур, 16.07.2021 15:00
    Кто мешает? Заводы, шахты и поля ждут патриотов даже сегодня, при +33*С. Можно с флагами и лозунгами. Лишь бы работали в своей стране.
    так ви залишили шахти і втекли до столиці
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 16.07.2021 16:07
    0
    Иван Иванов, 16.07.2021 16:05
    Ахахаххаха, я конечно уважаю вашу символику, это имеет большое значение для людей и т.п., но кто за это будет всё платить? Клубы форму уже представили многие, спонсоры (всяких контор которые стоило бы запретить за дойку денег у людей играя на инстинкте) уже зарезервировали место на футболках/шортах/трусах, куда лепить будут, или там не принципиально куда лишь бы была и большая?
    Всё по центру и самый большой колхозный шрифт, собственно, как и лого.
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 16.07.2021 16:06
    0
    Знаете, почему Украина по всем характеристикам ниже уровня Европы.
    Потому, что вместо живого Господа Бога прославляются мёртвые герои.
    Неужели нужен ум Эйнштейна, чтобы в православной Украине сложить такой слоган:
    "Слава Украине - Господу Богу Слава"
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 16.07.2021 16:05
    +1
    Ахахаххаха, я конечно уважаю вашу символику, это имеет большое значение для людей и т.п., но кто за это будет всё платить? Клубы форму уже представили многие, спонсоры (всяких контор которые стоило бы запретить за дойку денег у людей играя на инстинкте) уже зарезервировали место на футболках/шортах/трусах, куда лепить будут, или там не принципиально куда лишь бы была и большая?
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 16.07.2021 16:00
    0
    Face Control, 16.07.2021 15:55
    Автобусник кипрский развпятьлетпозорный, скоро узнаешь.
    Ждунедождусь
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 16.07.2021 15:55
    -2
    Aleks04, 16.07.2021 15:54
    Загаженный, и кто же эти кто-то¿
    Автобусник кипрский развпятьлетпозорный, скоро узнаешь.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 16.07.2021 15:55
    +3
    Интересно Шахтер как отреагирует
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 16.07.2021 15:54
    0
    Face Control, 16.07.2021 15:46
    Кто-то не выйдет в этом г.
    Загаженный, и кто же эти кто-то¿
    Ссылка
    1-й тур
    online
      1-й тур, 16.07.2021 15:50
    -5
    AЛВ, 16.07.2021 15:45
    Лого УАФ - "Слава Україні" потрібно було з 1991 року затвердити.!!!
    И за что слава? Можешь перечислить за 30 лет падения вниз?
    Потому то Хай живе вільна Україна! горазд уместней и патриотичней.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 16.07.2021 15:46
    -1
    Bolshoi, 16.07.2021 15:31
    У кого-то на груди будет ожог
    Кто-то не выйдет в этом г.
    Ссылка
    1-й тур
    online
      1-й тур, 16.07.2021 15:46
    -2
    ALKOSruLKA, 16.07.2021 15:25
    проблема в тому, що вам і вашим співбратам державна ніде "нє нада"... у Вас є мокшебурятський, який чомусь нарекли "вєлікім і магучім" (хоча, по-суті він є симбіозом словянсько-тюркських діалектів), і чомусь (знову ж таки помилково) ви вважаєте, що його всі зобовязані розуміти і знати... Особливо таке переконання притаманне совк0др0черам....
    Ты эти затёртые черновики портникова-дроздова дома детям свои читай.
    Державная мова в державных структурах. В остальных случаях - родной язык. Положи себе под подушку Конституцию Украины.
    Ссылка
    Magistr
    online
      Magistr, 16.07.2021 15:46
    -1
    BUCH, 16.07.2021 15:41
    так чего ваш рыжий не построил новую базу для недоклюба по месту прописки???
    А ты сходи и спроси у него, можешь подзатыльника дать, если сможешь
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 16.07.2021 15:45
    +1
    Лого УАФ - "Слава Україні" потрібно було з 1991 року затвердити.!!!
    Ссылка
    1-й тур
    online
      1-й тур, 16.07.2021 15:43
    -5
    Bolshoi, 16.07.2021 15:19
    Не занимается. Но ты написал про демократию, я тебе пояснил.
    Касательно футбола, так у них есть Регламент, который обязаны соблюдать все члены.
    Вообще то цепочка другая.
    Лозунг оун-упа - заставить - демократия и тд...
    Мало кто знает, что сам Шептицкий был против Слава Украине ещё в 1942, и пояснял это членам оун, что слава только Иисусу. И это есть в исторических украинских архивах. Но забыто и приняли. Нехай.
    Но ведь это уже забронировано, как приветсвие в армии и полиции!
    У нас разве милитаристическая держава? Вот в чём дело.
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    BUCH
    online
      BUCH, 16.07.2021 15:41
    +1
    Magistr, 16.07.2021 15:36
    Лучше бы обязали по десятку детских спортшкол открыть, а не этой хренью заниматься
    так чего ваш рыжий не построил новую базу для недоклюба по месту прописки???
    Ссылка
    Magistr
    online
      Magistr, 16.07.2021 15:36
    -11
    Лучше бы обязали по десятку детских спортшкол открыть, а не этой хренью заниматься
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 16.07.2021 15:33
    0
    Face Control, 16.07.2021 14:38
    А что смешного даунито???
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 16.07.2021 15:33
    +5
    Теперь любуемся в комментах фейерверком ватных пуканов.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 16.07.2021 15:31
    +2
    У кого-то на груди будет ожог
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 16.07.2021 15:29
    -4
    Саша Туманов, 16.07.2021 15:23
    Не надоело еще?
    Это победа.
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 16.07.2021 14:55
    +8
    Це добре і правильно. А ще змусити всіх давати офіційні коментарі украінською мовою.
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 16.07.2021 15:14
    +7
    1-й тур, 16.07.2021 15:02
    В демократических государствах никого не змусывают что то делать. У нас не КНДР.
    Демократия - это не вседозволенность.
    Поэтому "змусывают" и еще как "змусывают"
    Учить гос.язык страны,в которой живут все обладатели косноязычной челюсти и лишней хромосомы
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 16.07.2021 15:10
    +7
    В комментах уже полыхает, представляю какой пожар будет у скабеевой и соловьёва
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 16.07.2021 15:08
    +7
    1-й тур, 16.07.2021 15:02
    В демократических государствах никого не змусывают что то делать. У нас не КНДР.
    Закон обязаны соблюдать все, в любом государстве.
    Ссылка
    Andrian Harandzha
    online
      Andrian Harandzha, 16.07.2021 14:45
    +7
    Чудово! Із запізненням, але все ж)
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 16.07.2021 14:43
    +7
    Гарний хід
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 16.07.2021 15:19
    +6
    1-й тур, 16.07.2021 15:15
    УАФ законодательством пока не занимается. Они могут только обязывать ... Интересно бы посмотреть на ослушавшихся. Вот выйдет Ингулец с лозунгом
    Хай живе вільна Україна!
    И шо? Дисквал?)))
    Не занимается. Но ты написал про демократию, я тебе пояснил.
    Касательно футбола, так у них есть Регламент, который обязаны соблюдать все члены.
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 16.07.2021 15:33
    +5
    Теперь любуемся в комментах фейерверком ватных пуканов.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 16.07.2021 15:25
    +5
    1-й тур, 16.07.2021 15:16
    Не пукай в муку. Где надо , там на державной и общаются, и пишут.
    проблема в тому, що вам і вашим співбратам державна ніде "нє нада"... у Вас є мокшебурятський, який чомусь нарекли "вєлікім і магучім" (хоча, по-суті він є симбіозом словянсько-тюркських діалектів), і чомусь (знову ж таки помилково) ви вважаєте, що його всі зобовязані розуміти і знати... Особливо таке переконання притаманне совк0др0черам....
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 16.07.2021 15:55
    +3
    Интересно Шахтер как отреагирует
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 16.07.2021 15:15
    +3
    Добре синку ,добре)
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 16.07.2021 15:02
    +3
    axylinam, 16.07.2021 14:59
    А в еврокубках,нас шо заставят эту форму наизнанку одевать,или для еврокубков будет другая форма?
    Обязанность наносить эмблему УАФ распространяется на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка страны. Причём тут ЕК???
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 16.07.2021 15:31
    +2
    У кого-то на груди будет ожог
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 16.07.2021 16:05
    +1
    Ахахаххаха, я конечно уважаю вашу символику, это имеет большое значение для людей и т.п., но кто за это будет всё платить? Клубы форму уже представили многие, спонсоры (всяких контор которые стоило бы запретить за дойку денег у людей играя на инстинкте) уже зарезервировали место на футболках/шортах/трусах, куда лепить будут, или там не принципиально куда лишь бы была и большая?
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 16.07.2021 15:45
    +1
    Лого УАФ - "Слава Україні" потрібно було з 1991 року затвердити.!!!
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 16.07.2021 15:41
    +1
    Magistr, 16.07.2021 15:36
    Лучше бы обязали по десятку детских спортшкол открыть, а не этой хренью заниматься
    так чего ваш рыжий не построил новую базу для недоклюба по месту прописки???
    Ссылка
    Joe-777.
    online
      Joe-777., 16.07.2021 15:21
    +1
    ALKOSruLKA, 16.07.2021 15:19
    ... оце у кротів і орендупольців буде підгорати.... Жаль, що Ракицький пішов, хотів би побачити його в такій футболці
    Баста Миколенко Опзж сильно подгорит
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 16.07.2021 15:19
    +1
    ... оце у кротів і орендупольців буде підгорати.... Жаль, що Ракицький пішов, хотів би побачити його в такій футболці
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 16.07.2021 15:00
    +1
    Судячи по дизлайкам до правильних коментарів людей, тут на сайті сидить ціла купа любителів «русскава міра»
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 16.07.2021 14:58
    +1
    Face Control, 16.07.2021 14:53
    Боже, какая же это деревня, чо, размер какой делать, самый огромный и по центру?
    Колхозник загаженный, кому интересно твоё мнение?
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