Клубы УПЛ обязаны нанести на форму лого УАФ с лозунгом «Слава Украине»

С сезона 2021/2022 клубы УПЛ обязаны наносить на свою игровую форму большое лого Украинской ассоциации футбола (УАФ). На нем – карта Украины с полуостровом Крым и слоган «Слава Украине! Героям слава», который теперь является официальным слоганом УАФ:
Эмблема должна быть размещена по центру на груди: между лого клуба и лого производителя экипировки. Обязанность наносить эмблему УАФ распространяется на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка страны.
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Источник — УПЛ
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Потому, что вместо живого Господа Бога прославляются мёртвые герои.
Неужели нужен ум Эйнштейна, чтобы в православной Украине сложить такой слоган:
"Слава Украине - Господу Богу Слава"
Потому то Хай живе вільна Україна! горазд уместней и патриотичней.
Державная мова в державных структурах. В остальных случаях - родной язык. Положи себе под подушку Конституцию Украины.
Касательно футбола, так у них есть Регламент, который обязаны соблюдать все члены.
Лозунг оун-упа - заставить - демократия и тд...
Мало кто знает, что сам Шептицкий был против Слава Украине ещё в 1942, и пояснял это членам оун, что слава только Иисусу. И это есть в исторических украинских архивах. Но забыто и приняли. Нехай.
Но ведь это уже забронировано, как приветсвие в армии и полиции!
У нас разве милитаристическая держава? Вот в чём дело.
Поэтому "змусывают" и еще как "змусывают"
Учить гос.язык страны,в которой живут все обладатели косноязычной челюсти и лишней хромосомы
Хай живе вільна Україна!
И шо? Дисквал?)))
Касательно футбола, так у них есть Регламент, который обязаны соблюдать все члены.
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