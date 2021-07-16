Клубы УПЛ обязаны нанести на форму лого УАФ с лозунгом «Слава Украине»

С сезона 2021/2022 клубы УПЛ обязаны наносить на свою игровую форму большое лого Украинской ассоциации футбола (УАФ). На нем – карта Украины с полуостровом Крым и слоган «Слава Украине! Героям слава», который теперь является официальным слоганом УАФ:

Эмблема должна быть размещена по центру на груди: между лого клуба и лого производителя экипировки. Обязанность наносить эмблему УАФ распространяется на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка страны.