ФОТО. «Вам тут не рады». Ультрас Динамо порвали баннеры Шахтера

Группировка ультрас «Динамо» WBC опубликовали в своих соцсетях порванные баннеры «Шахтера».
15 июля «Шахтер» проводил презентацию новой формы, а в центре Киева появились баннеры с эмблемой клуба. Эти баннеры ультрас и порвали.
Фото подписаны «Вам тут не рады».
С минувшего сезона «Динамо» и «Шахтер» делят один стадион - НСК Олимпийский.
Ранее ультрас запомнились акциями против экс-тренера «Шахтера» Мирчи Луческу, который сейчас работает с киевлянами.
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Источник — Sport.ua
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