ФОТО. «Вам тут не рады». Ультрас Динамо порвали баннеры Шахтера

Группировка ультрас «Динамо» WBC опубликовали в своих соцсетях порванные баннеры «Шахтера».

15 июля «Шахтер» проводил презентацию новой формы, а в центре Киева появились баннеры с эмблемой клуба. Эти баннеры ультрас и порвали.

Фото подписаны «Вам тут не рады».

С минувшего сезона «Динамо» и «Шахтер» делят один стадион - НСК Олимпийский.

Ранее ультрас запомнились акциями против экс-тренера «Шахтера» Мирчи Луческу, который сейчас работает с киевлянами.