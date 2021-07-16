ФОТО. «Вам тут не рады». Ультрас Динамо порвали баннеры Шахтера

Противостояние двух клубов в Киеве

  • 16.07.2021 09:45
  • 840 просмотров
  • 6 комментариев
ФОТО. «Вам тут не рады». Ультрас Динамо порвали баннеры Шахтера
© facebook.com/wbc.kyiv

Группировка ультрас «Динамо» WBC опубликовали в своих соцсетях порванные баннеры «Шахтера».

15 июля «Шахтер» проводил презентацию новой формы, а в центре Киева появились баннеры с эмблемой клуба. Эти баннеры ультрас и порвали.

Фото подписаны «Вам тут не рады».

С минувшего сезона «Динамо» и «Шахтер» делят один стадион - НСК Олимпийский.

Ранее ультрас запомнились акциями против экс-тренера «Шахтера» Мирчи Луческу, который сейчас работает с киевлянами.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 16.07.2021 09:57
    +1
    Угруповання ультрас «Динамо» WBC: интеллект, мы тебе не рады!
    Ссылка
    KIPR ALECS
    online
      KIPR ALECS, 16.07.2021 09:55
    0
    мартышки
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 16.07.2021 09:50
    +3
    А що краще б було щоб Шахтар зник взагалі і ультрасам Динамо стало б легше? Поки є цей клуб-є конкуренція, є стимул до зростання самому Динамо!
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 16.07.2021 09:48
    +2
    Болельщикам Динамо рады, а вот ультрасу нет
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 16.07.2021 09:48
    +5
    Динамовские ультрас - мы вам тоже здесь не рады )
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 16.07.2021 09:48
    +1
    ОТЧАЯНЫЕ ХРАБРЕЦЫ.
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 16.07.2021 09:48
    +5
    Динамовские ультрас - мы вам тоже здесь не рады )
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 16.07.2021 09:50
    +3
    А що краще б було щоб Шахтар зник взагалі і ультрасам Динамо стало б легше? Поки є цей клуб-є конкуренція, є стимул до зростання самому Динамо!
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 16.07.2021 09:48
    +2
    Болельщикам Динамо рады, а вот ультрасу нет
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 16.07.2021 09:57
    +1
    Угруповання ультрас «Динамо» WBC: интеллект, мы тебе не рады!
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 16.07.2021 09:48
    +1
    ОТЧАЯНЫЕ ХРАБРЕЦЫ.
    Ссылка
    KIPR ALECS
    online
      KIPR ALECS, 16.07.2021 09:55
    0
    мартышки
    Ссылка
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