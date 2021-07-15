ФОТО. Шахтер презентовал комплекты формы на новый сезон

Клуб показал новую форму

  • 15.07.2021 21:48
  • 4327 просмотров
  • 25 комментариев
ФОТО. Шахтер презентовал комплекты формы на новый сезон
© shakhtar.com

«Шахтер» провел презентацию новой экипировки на сезон 2021/22. Клуб с нынешнего лета сотрудничает с новым спонсором - компанией Puma.

Контракт был подписан на 5 лет. Первый официальный матч в новой форме команда сыграет 24 июля против «Ингульца».

 

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    New Zealander
    online
      New Zealander, 15.07.2021 23:09
    -2
    Бомбезно! Але треба додати підсвітку з кнопочкою. Угольки мають світитися, як в каміні.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 15.07.2021 23:09
    -2
    Александр Шевченко, 15.07.2021 23:05
    Не о чем, ждем чемпионской презентации от Динамо, там будет все на уровне и презентация и форма, а не вот этот вот халат узбекский, как говорят люди ниже для бразил
    Главное чтобы не перепутали. 😂😂😂
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 15.07.2021 23:07
    -2
    А я все думаю, что мне напоминает эта форма на Степаненко. Точно, обвязанную георгиевскими тряпками ша...у
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 15.07.2021 23:05
    -2
    Не о чем, ждем чемпионской презентации от Динамо, там будет все на уровне и презентация и форма, а не вот этот вот халат узбекский, как говорят люди ниже для бразил
    Ссылка
    p_s_l
    online
      p_s_l, 15.07.2021 23:02
    0
    avk2307, 15.07.2021 22:32
    Особенно на фото Степаненко и Исмаили
    Степа совсем грустный на фото
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 15.07.2021 22:54
    +3
    фотки: на оранжевом фоне оранжевая футболка... БЯКА
    согласен, что типа среднеазийского халата
    черная форма - классная, особенно для блондинов
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 15.07.2021 22:54
    0
    А третий комплект будет, оранжево-черный и без париматч?
    Я бы приобрёл !
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 15.07.2021 22:33
    0
    avk2307, 15.07.2021 22:28
    Оранжевая на халат узбекский похожа.Черная - ок.
    Но все равно Динамо Чемпион!!!
    или на оранжевый ватник
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 15.07.2021 22:32
    0
    Don Sergio, 15.07.2021 22:32
    узбекский халат, шикарно просто
    Особенно на фото Степаненко и Исмаили
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 15.07.2021 22:32
    -2
    Face Control, 15.07.2021 21:49
    Кто бы что ни говорил, но это нереальный уровень: сама презентация, подача, это просто огонь, Шахтёру нет в этом равных однозначно. Форма классная, всё новое это всегда топ.
    ну прям чемпион сезона 21/22 по презентациям
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 15.07.2021 22:32
    +4
    avk2307, 15.07.2021 22:28
    Оранжевая на халат узбекский похожа.Черная - ок.
    Но все равно Динамо Чемпион!!!
    узбекский халат, шикарно просто
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 15.07.2021 22:28
    +4
    Оранжевая на халат узбекский похожа.Черная - ок.
    Но все равно Динамо Чемпион!!!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 15.07.2021 22:24
    -2
    Ну такое... Презентация Топ, форма Калл
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 15.07.2021 22:22
    +1
    норм
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 15.07.2021 22:19
    0
    Прикольно
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 15.07.2021 22:17
    0
    На полосках это уголь из ротердам++ ? Так вот откуда деньги на все эти формы от пума и трансферы
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 15.07.2021 22:16
    -1
    Лого париматч, барыжные ставки на спорт основное лого на форме, это восточная барселона уровень
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 15.07.2021 22:15
    0
    Face Control, 15.07.2021 22:05
    Так это же не презентация формы автобусников была.
    Больше похоже на форму дорожных рабочих Донбасс порожняк не гонит
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 15.07.2021 22:14
    +3
    Face Control, 15.07.2021 21:49
    Кто бы что ни говорил, но это нереальный уровень: сама презентация, подача, это просто огонь, Шахтёру нет в этом равных однозначно. Форма классная, всё новое это всегда топ.
    Уровень реально запредельный. Брайтон лет 20 назад
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 15.07.2021 22:13
    -1
    Снято на запотевший обьектив в стиле татуерованных парней из бразильских трущоб . Думаю на эту лажу с клипом и формой слито бабла уйму
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 15.07.2021 22:32
    +4
    avk2307, 15.07.2021 22:28
    Оранжевая на халат узбекский похожа.Черная - ок.
    Но все равно Динамо Чемпион!!!
    узбекский халат, шикарно просто
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 15.07.2021 22:28
    +4
    Оранжевая на халат узбекский похожа.Черная - ок.
    Но все равно Динамо Чемпион!!!
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 15.07.2021 22:54
    +3
    фотки: на оранжевом фоне оранжевая футболка... БЯКА
    согласен, что типа среднеазийского халата
    черная форма - классная, особенно для блондинов
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 15.07.2021 22:14
    +3
    Face Control, 15.07.2021 21:49
    Кто бы что ни говорил, но это нереальный уровень: сама презентация, подача, это просто огонь, Шахтёру нет в этом равных однозначно. Форма классная, всё новое это всегда топ.
    Уровень реально запредельный. Брайтон лет 20 назад
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 15.07.2021 22:22
    +1
    норм
    Ссылка
    barsch.
    online
      barsch., 15.07.2021 22:10
    +1
    Ну да, тролейбусников...
    Ссылка
    p_s_l
    online
      p_s_l, 15.07.2021 23:02
    0
    avk2307, 15.07.2021 22:32
    Особенно на фото Степаненко и Исмаили
    Степа совсем грустный на фото
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 15.07.2021 22:54
    0
    А третий комплект будет, оранжево-черный и без париматч?
    Я бы приобрёл !
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 15.07.2021 22:33
    0
    avk2307, 15.07.2021 22:28
    Оранжевая на халат узбекский похожа.Черная - ок.
    Но все равно Динамо Чемпион!!!
    или на оранжевый ватник
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 15.07.2021 22:32
    0
    Don Sergio, 15.07.2021 22:32
    узбекский халат, шикарно просто
    Особенно на фото Степаненко и Исмаили
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 15.07.2021 22:19
    0
    Прикольно
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 15.07.2021 22:17
    0
    На полосках это уголь из ротердам++ ? Так вот откуда деньги на все эти формы от пума и трансферы
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 15.07.2021 22:15
    0
    Face Control, 15.07.2021 22:05
    Так это же не презентация формы автобусников была.
    Больше похоже на форму дорожных рабочих Донбасс порожняк не гонит
    Ссылка
    barsch.
    online
      barsch., 15.07.2021 22:13
    0
    Face Control, 15.07.2021 22:05
    Так это же не презентация формы автобусников была.
    Ну да, тролейбусников...
    Ссылка
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