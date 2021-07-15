ФОТО. Шахтер презентовал комплекты формы на новый сезон

«Шахтер» провел презентацию новой экипировки на сезон 2021/22. Клуб с нынешнего лета сотрудничает с новым спонсором - компанией Puma.
Контракт был подписан на 5 лет. Первый официальный матч в новой форме команда сыграет 24 июля против «Ингульца».
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Источник — Sport.ua
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согласен, что типа среднеазийского халата
черная форма - классная, особенно для блондинов
Я бы приобрёл !
Но все равно Динамо Чемпион!!!
Но все равно Динамо Чемпион!!!
Но все равно Динамо Чемпион!!!
Но все равно Динамо Чемпион!!!
Но все равно Динамо Чемпион!!!
согласен, что типа среднеазийского халата
черная форма - классная, особенно для блондинов
Я бы приобрёл !
Но все равно Динамо Чемпион!!!
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