УЕФА ответил на запрос россиян по поводу лого с Крымом на форме клубов УПЛ

В УЕФА назвали это решение внутренним вопросом Украинской Премьер-лиги

  • 16.07.2021 22:41
  • 3506 просмотров
  • 18 комментариев
УЕФА ответил на запрос россиян по поводу лого с Крымом на форме клубов УПЛ
© УЕФА

Пресс-служба УЕФА сообщила, что вопрос обязательного размещения лозунгов на форме украинских футбольных клубов является внутренним делом Украинской Премьер-лиги, в ответ на запрос российского издания РИА Новости.

Ранее стало известно, что в регламенте к новому сезону УПЛ говорится, что клубы обязаны размещать эмблему Украинской ассоциации футбола, на которой изображены карта Украины с Крымом, лозунги Слава Украине и Героям слава, во время матчей внутренних соревнований.

В УЕФА заявили: «Это внутренний вопрос, который касается Украинской Премьер-лиги. Поэтому мы любезно направляем вас в Украинскую ассоциацию футбола с вашим вопросом».

Клубы УПЛ обязаны нанести на форму лого УАФ с лозунгом «Слава Украине»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — РИА Новости

(20 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Roger Fed
    online
      Roger Fed, 16.07.2021 23:44
    0
    Всі країни нормально відносяться. І тільки мокші виють на болотах,ну й наррдець бридкий)
    Ссылка
    Zp0rt
    online
      Zp0rt, 16.07.2021 23:42
    0
    Aleks04, 16.07.2021 23:31
    Ну не всех Донецких, там много адекватных людей, поддерживающих Украину. И много выехало оттуда, в Киев, Харьков, Днепр. Сейчас там проживают не совсем разумный слой населения, типа макса777 и Форевер янга.
    Пока не приходилось общаться с донецкими, которые бы одобряли "Слава Україні. Героям слава!"
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 16.07.2021 23:31
    +4
    Zp0rt, 16.07.2021 23:22
    Как рыжий убийца скажет, так и будет. шахтер с таким лозунгом на форме -это страшный сон донецких
    Ну не всех Донецких, там много адекватных людей, поддерживающих Украину. И много выехало оттуда, в Киев, Харьков, Днепр. Сейчас там проживают не совсем разумный слой населения, типа макса777 и Форевер янга.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 16.07.2021 23:25
    +3
    Bolshoi, 16.07.2021 23:16
    Вот казалось бы, какая кацапам в буй разница что написано на футболках в Украине?. Они реально какие-то больные.
    99% кацапов пох, они живут своей мещанской жизнью, где основные задачи дня покакать и покушать. Но с ТВ (за деньги каждого из кацапов) это льется круглые сутки, чтоб Ваня не задумывался, а по чьей вине подъезд обоссаный не мыт, а бороздил вместо этого своими мыслями просторы большой геополитики.
    Ссылка
    Zp0rt
    online
      Zp0rt, 16.07.2021 23:22
    +1
    Alexander Киев, 16.07.2021 23:08
    Зайшов на їх сайти, а там пердаки горять.. пишуть що Шахтар не буду приймати такі умови і вболівальники проти. Ну я їм " привіт передав ", словами : " Слава Україні ! " від всіх наших 😂
    Как рыжий убийца скажет, так и будет. шахтер с таким лозунгом на форме -это страшный сон донецких
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 16.07.2021 23:18
    -1
    Алексей Голяченко, 16.07.2021 23:12
    Ты то передал. А вот что рыжий скажет, это разные вещи.
    Не могу отвечать за кого то. Я эту идею полностью поддерживаю.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 16.07.2021 23:16
    +4
    Вот казалось бы, какая кацапам в буй разница что написано на футболках в Украине?. Они реально какие-то больные.
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 16.07.2021 23:13
    +1
    👍👌✋🇺🇦
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 16.07.2021 23:12
    +2
    Alexander Киев, 16.07.2021 23:08
    Зайшов на їх сайти, а там пердаки горять.. пишуть що Шахтар не буду приймати такі умови і вболівальники проти. Ну я їм " привіт передав ", словами : " Слава Україні ! " від всіх наших 😂
    Ты то передал. А вот что рыжий скажет, это разные вещи.
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 16.07.2021 23:10
    0
    Ньюсмейкери sport.ua, будь ласка, не поширюйте контент із заборонених сайтів, та не залишайте на них посилання.
    Згідно указу Президента №126/2018 від 14.08.2018р. Додаток 2, пункт 733 (cторінка 301) блокуванню підлягає інтернет-ресурс і його субдомени, зокрема: «ria.ru».
    Посилання на Указ :
    https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
    Дякую за розуміння
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 16.07.2021 23:09
    +6
    Якщо зайти глянути коменти московських спортивних ресурсів на цю тему, то там суспільство повністю під впливом пропаганди, також присутній шовінізм
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 16.07.2021 23:09
    +9
    послали рашку в культурній формі
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 16.07.2021 23:08
    +9
    Зайшов на їх сайти, а там пердаки горять.. пишуть що Шахтар не буду приймати такі умови і вболівальники проти. Ну я їм " привіт передав ", словами : " Слава Україні ! " від всіх наших 😂
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 16.07.2021 23:07
    +7
    LeMishoK, 16.07.2021 22:57
    Ох там и горит у них, пытаются любыми способами "укусить" нас, что бы потом по своей россии24 показать какие они молодцы, и какой плохой весь мир на них ополчился.
    На России уже самый тупой начал подозревать, что официальная пропаганда его наябывает.
    Ссылка
    Interstellar Петрович
    online
      Interstellar Петрович, 16.07.2021 23:05
    -3
    Ой, а Крым то не ваш.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 16.07.2021 23:04
    +9
    Знову свині виють
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 16.07.2021 22:59
    +10
    любезно направляем вас на три весёлых буквы
    Ссылка
    LeMishoK
    online
      LeMishoK, 16.07.2021 22:57
    +8
    Ох там и горит у них, пытаются любыми способами "укусить" нас, что бы потом по своей россии24 показать какие они молодцы, и какой плохой весь мир на них ополчился.
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 16.07.2021 22:59
    +10
    любезно направляем вас на три весёлых буквы
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 16.07.2021 23:09
    +9
    послали рашку в культурній формі
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 16.07.2021 23:08
    +9
    Зайшов на їх сайти, а там пердаки горять.. пишуть що Шахтар не буду приймати такі умови і вболівальники проти. Ну я їм " привіт передав ", словами : " Слава Україні ! " від всіх наших 😂
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 16.07.2021 23:04
    +9
    Знову свині виють
    Ссылка
    LeMishoK
    online
      LeMishoK, 16.07.2021 22:57
    +8
    Ох там и горит у них, пытаются любыми способами "укусить" нас, что бы потом по своей россии24 показать какие они молодцы, и какой плохой весь мир на них ополчился.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 16.07.2021 23:07
    +7
    LeMishoK, 16.07.2021 22:57
    Ох там и горит у них, пытаются любыми способами "укусить" нас, что бы потом по своей россии24 показать какие они молодцы, и какой плохой весь мир на них ополчился.
    На России уже самый тупой начал подозревать, что официальная пропаганда его наябывает.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 16.07.2021 23:09
    +6
    Якщо зайти глянути коменти московських спортивних ресурсів на цю тему, то там суспільство повністю під впливом пропаганди, також присутній шовінізм
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 16.07.2021 23:31
    +4
    Zp0rt, 16.07.2021 23:22
    Как рыжий убийца скажет, так и будет. шахтер с таким лозунгом на форме -это страшный сон донецких
    Ну не всех Донецких, там много адекватных людей, поддерживающих Украину. И много выехало оттуда, в Киев, Харьков, Днепр. Сейчас там проживают не совсем разумный слой населения, типа макса777 и Форевер янга.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 16.07.2021 23:16
    +4
    Вот казалось бы, какая кацапам в буй разница что написано на футболках в Украине?. Они реально какие-то больные.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 16.07.2021 23:25
    +3
    Bolshoi, 16.07.2021 23:16
    Вот казалось бы, какая кацапам в буй разница что написано на футболках в Украине?. Они реально какие-то больные.
    99% кацапов пох, они живут своей мещанской жизнью, где основные задачи дня покакать и покушать. Но с ТВ (за деньги каждого из кацапов) это льется круглые сутки, чтоб Ваня не задумывался, а по чьей вине подъезд обоссаный не мыт, а бороздил вместо этого своими мыслями просторы большой геополитики.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 16.07.2021 23:12
    +2
    Alexander Киев, 16.07.2021 23:08
    Зайшов на їх сайти, а там пердаки горять.. пишуть що Шахтар не буду приймати такі умови і вболівальники проти. Ну я їм " привіт передав ", словами : " Слава Україні ! " від всіх наших 😂
    Ты то передал. А вот что рыжий скажет, это разные вещи.
    Ссылка
    Zp0rt
    online
      Zp0rt, 16.07.2021 23:22
    +1
    Alexander Киев, 16.07.2021 23:08
    Зайшов на їх сайти, а там пердаки горять.. пишуть що Шахтар не буду приймати такі умови і вболівальники проти. Ну я їм " привіт передав ", словами : " Слава Україні ! " від всіх наших 😂
    Как рыжий убийца скажет, так и будет. шахтер с таким лозунгом на форме -это страшный сон донецких
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 16.07.2021 23:13
    +1
    👍👌✋🇺🇦
    Ссылка
    Roger Fed
    online
      Roger Fed, 16.07.2021 23:44
    0
    Всі країни нормально відносяться. І тільки мокші виють на болотах,ну й наррдець бридкий)
    Ссылка
    Zp0rt
    online
      Zp0rt, 16.07.2021 23:42
    0
    Aleks04, 16.07.2021 23:31
    Ну не всех Донецких, там много адекватных людей, поддерживающих Украину. И много выехало оттуда, в Киев, Харьков, Днепр. Сейчас там проживают не совсем разумный слой населения, типа макса777 и Форевер янга.
    Пока не приходилось общаться с донецкими, которые бы одобряли "Слава Україні. Героям слава!"
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 16.07.2021 23:10
    0
    Ньюсмейкери sport.ua, будь ласка, не поширюйте контент із заборонених сайтів, та не залишайте на них посилання.
    Згідно указу Президента №126/2018 від 14.08.2018р. Додаток 2, пункт 733 (cторінка 301) блокуванню підлягає інтернет-ресурс і його субдомени, зокрема: «ria.ru».
    Посилання на Указ :
    https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
    Дякую за розуміння
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности