УЕФА ответил на запрос россиян по поводу лого с Крымом на форме клубов УПЛ

Пресс-служба УЕФА сообщила, что вопрос обязательного размещения лозунгов на форме украинских футбольных клубов является внутренним делом Украинской Премьер-лиги, в ответ на запрос российского издания РИА Новости.
Ранее стало известно, что в регламенте к новому сезону УПЛ говорится, что клубы обязаны размещать эмблему Украинской ассоциации футбола, на которой изображены карта Украины с Крымом, лозунги Слава Украине и Героям слава, во время матчей внутренних соревнований.
В УЕФА заявили: «Это внутренний вопрос, который касается Украинской Премьер-лиги. Поэтому мы любезно направляем вас в Украинскую ассоциацию футбола с вашим вопросом».
Клубы УПЛ обязаны нанести на форму лого УАФ с лозунгом «Слава Украине»
Источник — РИА Новости
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Згідно указу Президента №126/2018 від 14.08.2018р. Додаток 2, пункт 733 (cторінка 301) блокуванню підлягає інтернет-ресурс і його субдомени, зокрема: «ria.ru».
Посилання на Указ :
https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
Дякую за розуміння
Згідно указу Президента №126/2018 від 14.08.2018р. Додаток 2, пункт 733 (cторінка 301) блокуванню підлягає інтернет-ресурс і його субдомени, зокрема: «ria.ru».
Посилання на Указ :
https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
Дякую за розуміння
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