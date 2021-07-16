УЕФА ответил на запрос россиян по поводу лого с Крымом на форме клубов УПЛ

Пресс-служба УЕФА сообщила, что вопрос обязательного размещения лозунгов на форме украинских футбольных клубов является внутренним делом Украинской Премьер-лиги, в ответ на запрос российского издания РИА Новости.

Ранее стало известно, что в регламенте к новому сезону УПЛ говорится, что клубы обязаны размещать эмблему Украинской ассоциации футбола, на которой изображены карта Украины с Крымом, лозунги Слава Украине и Героям слава, во время матчей внутренних соревнований.

В УЕФА заявили: «Это внутренний вопрос, который касается Украинской Премьер-лиги. Поэтому мы любезно направляем вас в Украинскую ассоциацию футбола с вашим вопросом».

Клубы УПЛ обязаны нанести на форму лого УАФ с лозунгом «Слава Украине»