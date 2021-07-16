Названы города проведения финалов Лиги чемпионов на ближайшие 4 сезона

Финалы ЛЧ пройдут в Санкт-Петербурге, Стамбуле, Лондоне, Мюнхене

  • 16.07.2021 22:15
  • 3574 просмотра
  • 6 комментариев
Названы города проведения финалов Лиги чемпионов на ближайшие 4 сезона
© Getty Images/Global Images Ukraine

Исполнительный комитет УЕФА сегодня, 16 июля, назначил города-хозяева и стадионы, которые в ближайшие годы проведут финалы ряда клубных турниров, включая Лигу чемпионов.

После переноса финала Лиги чемпионов 2021 из Стамбула в Порту было решено провести финал Лиги чемпионов 2023 на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. Кроме того, в конце августа 2021 и 2022 годов Стамбул также примет мероприятия, приуроченные к началу еврокубковых сезонов 2021/22 и 2022/23. Они включают в себя жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Соответственно, финал Лиги чемпионов 2023 года, который изначально должен был состояться в Мюнхене, переносится на 2025 год. Стадион «Уэмбли» в Лондоне проведет финал Лиги чемпионов 2024 года, как и планировалось.

Также исполком УЕФА заключил мировое соглашение с двумя городами (Дублином и Бильбао), которые находились в списке хозяев Евро-2020, но были лишены этих прав. Соглашение признает силы и средства, потраченные обоими городами на подготовку к турниру, и предусматривает проведение в них клубных финалов в будущем.

Дублин проведет финал Лиги Европы в 2024 году, а Бильбао примет финал Лиги чемпионов среди женщин в 2024 и финал Лиги Европы в 2025 годах.

Города-хозяева финалов Лиги чемпионов

  • 2022 – Санкт-Петербург (Россия)
  • 2023 – Стамбул (Турция)
  • 2024 – Лондон (Англия)
  • 2025 – Мюнхен (Германия)

Города-хозяева финалов Лиги Европы

  • 2022 – Севилья (Испания)
  • 2023 – Будапешт (Венгрия)
  • 2024 – Дублин (Ирландия)
  • 2025 – Бильбао (Испания)

Города-хозяева финалов Лиги конфренций

  • 2022 – Тирана (Албания)
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Источник — УЕФА

(7 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 16.07.2021 23:34
    -1
    ЛЧ - кубок для богатых
    ЛЕ - кубок для среднего класса
    ЛК - кубок для бедных
    -
    В принципе профессиональный футбол как честный и конкурентный спорт закончился. Между клубами из ЛЧ и ЛК пропасть.
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    Сергей Горбачев
    online
      Сергей Горбачев, 16.07.2021 23:29
    -1
    Ну хорошо... Где в этом списке города Украины??? Где Павелко и все прочие ??? Украина нахер никому не всралась!!! Такие новости, несомненно, как серпом по этим...
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    FoZZy
    online
      FoZZy, 16.07.2021 23:24
    +1
    Хто один зі спонсорів УЄФА та Ліги Чемпіонів? Тому немає нічого дивного в тому, що УЄФА йде на поступки Росії, просто пан Чеферін не хоче втрачати ласий шматок спонсорських газпромівських грошей, тому УЄФА і плазує перед Росією, так само як і ФІФА, бо гроші вирішують все, а функціонери ФІФА та УЄФА дуже їх полюбляють, тому і прогинаються перед Росією...
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    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 16.07.2021 22:46
    +7
    Ёкарный Бабай, 16.07.2021 22:25
    ЧМ, Евро, финал ЛЧ.. Газпромовские бабки не пахнут?
    Это потому что их лично не коснулась агрессия свинособакии. Когда на улицах европейских городов появятся зелёные челочки из свинособакии, может тогда они поймут что из себя представляет свинособакия и ботоксный педофил
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 16.07.2021 22:43
    0
    Тирана сможет провести финал ЛН на должном уровне ?
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    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 16.07.2021 22:25
    +13
    ЧМ, Евро, финал ЛЧ.. Газпромовские бабки не пахнут?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 16.07.2021 22:25
    +13
    ЧМ, Евро, финал ЛЧ.. Газпромовские бабки не пахнут?
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 16.07.2021 22:46
    +7
    Ёкарный Бабай, 16.07.2021 22:25
    ЧМ, Евро, финал ЛЧ.. Газпромовские бабки не пахнут?
    Это потому что их лично не коснулась агрессия свинособакии. Когда на улицах европейских городов появятся зелёные челочки из свинособакии, может тогда они поймут что из себя представляет свинособакия и ботоксный педофил
    Ссылка
    FoZZy
    online
      FoZZy, 16.07.2021 23:24
    +1
    Хто один зі спонсорів УЄФА та Ліги Чемпіонів? Тому немає нічого дивного в тому, що УЄФА йде на поступки Росії, просто пан Чеферін не хоче втрачати ласий шматок спонсорських газпромівських грошей, тому УЄФА і плазує перед Росією, так само як і ФІФА, бо гроші вирішують все, а функціонери ФІФА та УЄФА дуже їх полюбляють, тому і прогинаються перед Росією...
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 16.07.2021 22:43
    0
    Тирана сможет провести финал ЛН на должном уровне ?
    Ссылка
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