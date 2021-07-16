Названы города проведения финалов Лиги чемпионов на ближайшие 4 сезона

Исполнительный комитет УЕФА сегодня, 16 июля, назначил города-хозяева и стадионы, которые в ближайшие годы проведут финалы ряда клубных турниров, включая Лигу чемпионов.

После переноса финала Лиги чемпионов 2021 из Стамбула в Порту было решено провести финал Лиги чемпионов 2023 на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. Кроме того, в конце августа 2021 и 2022 годов Стамбул также примет мероприятия, приуроченные к началу еврокубковых сезонов 2021/22 и 2022/23. Они включают в себя жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Соответственно, финал Лиги чемпионов 2023 года, который изначально должен был состояться в Мюнхене, переносится на 2025 год. Стадион «Уэмбли» в Лондоне проведет финал Лиги чемпионов 2024 года, как и планировалось.

Также исполком УЕФА заключил мировое соглашение с двумя городами (Дублином и Бильбао), которые находились в списке хозяев Евро-2020, но были лишены этих прав. Соглашение признает силы и средства, потраченные обоими городами на подготовку к турниру, и предусматривает проведение в них клубных финалов в будущем.

Дублин проведет финал Лиги Европы в 2024 году, а Бильбао примет финал Лиги чемпионов среди женщин в 2024 и финал Лиги Европы в 2025 годах.

Города-хозяева финалов Лиги чемпионов

2022 – Санкт-Петербург (Россия)

2023 – Стамбул (Турция)

2024 – Лондон (Англия)

2025 – Мюнхен (Германия)

Города-хозяева финалов Лиги Европы

2022 – Севилья (Испания)

2023 – Будапешт (Венгрия)

2024 – Дублин (Ирландия)

2025 – Бильбао (Испания)

Города-хозяева финалов Лиги конфренций