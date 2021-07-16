ФОТО. Свитолина сыграла свадьбу с Монфисом в Швейцарии

16 июля украинка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис поженились.

Теннисисты сыграли свадьбу в Швейцарии. Фотографиями со свадьбы в соцсетях поделился брат украинки Юлиан Свитолин.

Свитолина и Монфис встречались с января 2019 года. В конце февраля 2021 года теннисисты сделали перерыв в отношениях, а в апреле объявили о помолвке.

И Свитолина, и Монфис будут выступать за свои команды на Олимпийских играх 2020 в Токио с 24 июля по 1 августа.