ФОТО. Свитолина сыграла свадьбу с Монфисом в Швейцарии

Украинка и француз встречались с января 2019 года

  • 16.07.2021 21:20
  • 9914 просмотров
  • 67 комментариев
ФОТО. Свитолина сыграла свадьбу с Монфисом в Швейцарии
© Instagram

16 июля украинка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис поженились.

Теннисисты сыграли свадьбу в Швейцарии. Фотографиями со свадьбы в соцсетях поделился брат украинки Юлиан Свитолин.

Свитолина и Монфис встречались с января 2019 года. В конце февраля 2021 года теннисисты сделали перерыв в отношениях, а в апреле объявили о помолвке.

И Свитолина, и Монфис будут выступать за свои команды на Олимпийских играх 2020 в Токио с 24 июля по 1 августа.

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Источник — Instagram

(21 голос)

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Комментарии
    terry67
    online
      terry67, 16.07.2021 23:44
    0
    ну щирий українець
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 16.07.2021 23:41
    0
    Дуже гарне вбрання, шикарні кольори, біле з фіолетовим - дуже і дуже подобається.
    -
    Якщо це все щиро, то бажаю щастя та розвитку в сімейних стосунках!
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 16.07.2021 23:31
    0
    Олимпиада накрылась медным тазиком
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 16.07.2021 23:18
    +2
    WladWest, 16.07.2021 22:57
    Эрудит ты наш, просвети нас на счет "сруцкой расы" или дай ссылку на источник сего бреда.
    Ты альтернативно одаренный?
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 16.07.2021 23:18
    +2
    Pavlo Pasichnyk, 16.07.2021 22:53
    Підтримую, як може молода слов'янська особа впасти настільки низько, не думаючи головою, а дупою, про перспективи, хоч на крок вперед, про своїх нащадків, плодячи мулатів і про життя тих же нащадків .
    .
    к..цапня, про ""братьєв-славян" є спеціалізовані московські сайти))
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 16.07.2021 23:16
    0
    Pavlo Pasichnyk, 16.07.2021 23:02
    А жидівки виходять замуж за негрів, чи ні ? ? ? Дуже інтересно ...
    коли немає за кого то мабуть...
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 16.07.2021 23:15
    -1
    --smart-Forever, 16.07.2021 23:07
    Есть сайт консервативных евреев, там почитай или отправь вопрос равину
    http://www.evrey.com
    Уточняю, где поискать:
    http://www.evrey.com/sitep/askrabbi2/index.php?option=com_content&task=blog
    category&id=18&Itemid=61
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 16.07.2021 23:14
    0
    Український Крим, 16.07.2021 21:46
    Молодець Еліна відразу видно, що не моксель
    а чому *білі* не беруть в дружини *чорних*???
    Ссылка
    Pavlo Pasichnyk
      Pavlo Pasichnyk, 16.07.2021 23:10
    -1
    Український Крим, 16.07.2021 21:46
    Молодець Еліна відразу видно, що не моксель
    І в чому молодець ? Чи не в тому, що лягла під ... не зрозуміло кого ...
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 16.07.2021 23:07
    -2
    Pavlo Pasichnyk, 16.07.2021 23:02
    А жидівки виходять замуж за негрів, чи ні ? ? ? Дуже інтересно ...
    Есть сайт консервативных евреев, там почитай или отправь вопрос равину
    http://www.evrey.com
    Ссылка
    alex55
    online
      alex55, 16.07.2021 23:05
    0
    --smart-Forever, 16.07.2021 23:02
    "Поздравляю и тебя Шарик, ты балбес!" (с)
    козёл-Forever
    Ссылка
    Pavlo Pasichnyk
      Pavlo Pasichnyk, 16.07.2021 23:02
    0
    --smart-Forever, 16.07.2021 21:37
    Трындец, как можно славянке что-то иметь с чернокожим, даже за деньги??
    А жидівки виходять замуж за негрів, чи ні ? ? ? Дуже інтересно ...
    Ссылка
    an52
    online
      an52, 16.07.2021 23:02
    +5
    Оце настрочили коментів! Та хіба вам не все одно? Мені наприклад темношкіри жінкі подобаються, тільки шкіра в них не надто ніжна, не така як в білих - тут навіть най-анти-расист мусить погодитись))))
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 16.07.2021 23:02
    -3
    alex55, 16.07.2021 22:57
    Из такого праздника, мусорник здесь устроили. Что вы все за люди? Поздравьте молодых.
    "Поздравляю и тебя Шарик, ты балбес!" (с)
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 16.07.2021 22:59
    +1
    https://www.youtube.com/watch?v=p7omqkMFGIw
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 16.07.2021 22:59
    0
    відео з весілля
    https://youtu.be/p7omqkMFGIw
    Ссылка
    alex55
    online
      alex55, 16.07.2021 22:57
    +4
    Из такого праздника, мусорник здесь устроили. Что вы все за люди? Поздравьте молодых.
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 16.07.2021 22:57
    -4
    Ёкарный Бабай, 16.07.2021 22:22
    Твой череп надо тоже проверить, вдруг он совсем не русской расы.
    Эрудит ты наш, просвети нас на счет "сруцкой расы" или дай ссылку на источник сего бреда.
    Ссылка
    Pavlo Pasichnyk
      Pavlo Pasichnyk, 16.07.2021 22:53
    -4
    --smart-Forever, 16.07.2021 21:37
    Трындец, как можно славянке что-то иметь с чернокожим, даже за деньги??
    Підтримую, як може молода слов'янська особа впасти настільки низько, не думаючи головою, а дупою, про перспективи, хоч на крок вперед, про своїх нащадків, плодячи мулатів і про життя тих же нащадків .
    .
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 16.07.2021 22:45
    -4
    Выбрал славянку не только потому, что блондинка, но и потому что знает: они самые верные спутницы жизни и хорошие матери...
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 16.07.2021 21:31
    +18
    Элина! Наилучшие пожелания! Успехов в карьере и личной жизни!!!
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 16.07.2021 21:39
    +12
    Лучшие! Всегда нравился Гаэль какие шоу он устраивал на корте, давай береги нашу красавицу!
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 16.07.2021 21:34
    +12
    Совет да любовь!
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 16.07.2021 21:46
    +11
    Молодець Еліна відразу видно, що не моксель
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    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 16.07.2021 21:48
    +10
    Щастя вам
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    BekXanov
      BekXanov, 16.07.2021 22:22
    +7
    Stanislav Matusevych, 16.07.2021 22:19
    Розумію, що отримаю купу мінусів, але коли це мене зупиняло? Стара, як світ, ідея вийти заміж за записного бабія, щоб змінити його назавжди і зробити моногамним. Еге. Щаззз. То, звичайно, особиста справа Еліни та її вибір. Як і те, що з початку цих відносин її тенісні результати пішли вниз, а зараз взагалі стрімко покотилися. Кожен здатен самостійно вибирати кар'єру чи любов. Але на свою особисту думку вболівальника я теж маю право. І вона давно вже тут відома.
    Её результаты упали по факту не из за него.А из за самой Свитолины.Все ошибки по тактики и физики которые были лет 5 назад они и остались.Она категорически всё отвергает и не делает анализ над ошибками.Одни и теже ошибки почти в каждой встречи.А это уже выроботанная годами одна и таже манера игры.По этому с каждым годом всё хуже и хуже результаты все знают как с ней вести встречи.
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    1-й тур
    online
      1-й тур, 16.07.2021 21:39
    +7
    Теперь всё чин чинарём. На здоровье!
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 16.07.2021 22:44
    +6
    Stanislav Matusevych, 16.07.2021 22:38
    Вони за 2,5 роки два рази розлучалися, і хто по кому ходив у той час, залишається тільки здогадуватися. А свої козирі у грі Еліна має, точніше, мала раніше. Чомусь їх зникнення співпало за часом із цими відносинами. Особисто я це співпадінням не вважаю.
    Я далі не розумію, а яка тобі різниця? Ну припустимо розійдуться вони через рік. Що тобі то міняє? Якщо вони собі вирішили що навіть на 10% мають шанс щасливо разом прожити життя, хто ти є що б їх за то критикувати?
    Ссылка
    an52
    online
      an52, 16.07.2021 23:02
    +5
    Оце настрочили коментів! Та хіба вам не все одно? Мені наприклад темношкіри жінкі подобаються, тільки шкіра в них не надто ніжна, не така як в білих - тут навіть най-анти-расист мусить погодитись))))
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 16.07.2021 22:43
    +5
    Тут, до речі, далеко неповна галерея, на Євроспорті й то більше буде. Наприклад, присутнє фото з батьками Гаеля. Доволі інтелігентні обличчя, особливо мати.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 16.07.2021 22:30
    +5
    Stanislav Matusevych, 16.07.2021 22:19
    Розумію, що отримаю купу мінусів, але коли це мене зупиняло? Стара, як світ, ідея вийти заміж за записного бабія, щоб змінити його назавжди і зробити моногамним. Еге. Щаззз. То, звичайно, особиста справа Еліни та її вибір. Як і те, що з початку цих відносин її тенісні результати пішли вниз, а зараз взагалі стрімко покотилися. Кожен здатен самостійно вибирати кар'єру чи любов. Але на свою особисту думку вболівальника я теж маю право. І вона давно вже тут відома.
    При всій повазі, але якщо вони зустрічалися вже 2,5 роки і досі не розійшлися і по інших дівчатах Гаель в цей час не "ходив" отже вони мають досить спільного щоб принаймні спробувати збудувати довготривале сімейне щастя.
    А щодо результатів то вони падають бо Світоліна тенісистка яка все ж до рівня топ-зірок які вміють варіювати гру і постійно працювати над собою не належить і це було видно ще роки 4 тому. В неї можуть бути кілька ударних сезонів, але загалом їй не вистачає як фізичної сили щоб "перебивати" суперниць так і витривалості щоб грати по 2 тижні поспіль. І так було фактично завжди - задовго до того як вона почала зустрічатися з Гаелем.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 16.07.2021 22:20
    +5
    --smart-Forever, 16.07.2021 21:52
    Что ты равняешь футбол и совместную жизнь?? Должны быть какие-то морально- национальные принципы. Я не против негров, китайцев, но считаю, что смешиваться с этими расами - последнее дело. Ну, если только ку-ку в башке подохло и завонялось
    Ну ясно, идеи Гитлера живут и процветают. Фу.
    Мы что, высшая раса? Китайцы и негры между прочем, создали первые в Евразии и Северной Африке великие государства. Они такие же люди как и мы - тоже имеют по тех же пять пальцев на руках и ногах, имеют свои головы на плечах, среди них тоже были гении культуры, политики, великие борцы за свободу своих стран.
    Люди в нормальных странах заключают брак по любви, а любовь никогда нельзя ограничивать рамками государств, рас, религий или этносов.
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    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 16.07.2021 22:08
    +5
    Кто тут пишет про "негров", человеку нельзя жениться по любви? Какая разница какой он национальности и т д? Все пишут про совок, так это же и есть мышление совка, нет ?
    Ссылка
    vs om
    online
      vs om, 16.07.2021 22:05
    +5
    --smart-Forever, 16.07.2021 21:52
    Что ты равняешь футбол и совместную жизнь?? Должны быть какие-то морально- национальные принципы. Я не против негров, китайцев, но считаю, что смешиваться с этими расами - последнее дело. Ну, если только ку-ку в башке подохло и завонялось
    вот смотрю я на таких и диву дувуюсь, ну вам не побоку кто кого еб...? они сделали так как посчитали лучше для себя, на данном этапе их жизни. куда вы блядь лезете морализаторы хреновы?
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 16.07.2021 21:56
    +5
    Хай щастить, побільше діточок.
    Ссылка
    alex55
    online
      alex55, 16.07.2021 22:57
    +4
    Из такого праздника, мусорник здесь устроили. Что вы все за люди? Поздравьте молодых.
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 16.07.2021 22:30
    +4
    Вітання! Я так бачу що тут такі коментарі які 100 процентів доказують що расизму не існує.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 16.07.2021 22:22
    +4
    --smart-Forever, 16.07.2021 21:52
    Что ты равняешь футбол и совместную жизнь?? Должны быть какие-то морально- национальные принципы. Я не против негров, китайцев, но считаю, что смешиваться с этими расами - последнее дело. Ну, если только ку-ку в башке подохло и завонялось
    Твой череп надо тоже проверить, вдруг он совсем не русской расы.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 16.07.2021 22:19
    +4
    Удачи вам ребяки по жизни и счастья.
    У меня вопрос к очень далёким людям.Вы на марс собрались переезжать или юпитер?Может на земле инная человеческая раса ,цвет крови?Планета земля где живут люди.И те кто считает себя избранным напомню все смертны ,а там не розбирают какого ты цвета кожи и какой национальности.Земля всех примет одинаково.Когда то может до лодей это дойдёт.
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    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 16.07.2021 22:18
    +4
    В цветах гартензии.
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