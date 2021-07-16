ФОТО. Свитолина сыграла свадьбу с Монфисом в Швейцарии

16 июля украинка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис поженились.
Теннисисты сыграли свадьбу в Швейцарии. Фотографиями со свадьбы в соцсетях поделился брат украинки Юлиан Свитолин.
Свитолина и Монфис встречались с января 2019 года. В конце февраля 2021 года теннисисты сделали перерыв в отношениях, а в апреле объявили о помолвке.
И Свитолина, и Монфис будут выступать за свои команды на Олимпийских играх 2020 в Токио с 24 июля по 1 августа.
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Источник — Instagram
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Якщо це все щиро, то бажаю щастя та розвитку в сімейних стосунках!
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category&id=18&Itemid=61
http://www.evrey.com
https://youtu.be/p7omqkMFGIw
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А щодо результатів то вони падають бо Світоліна тенісистка яка все ж до рівня топ-зірок які вміють варіювати гру і постійно працювати над собою не належить і це було видно ще роки 4 тому. В неї можуть бути кілька ударних сезонів, але загалом їй не вистачає як фізичної сили щоб "перебивати" суперниць так і витривалості щоб грати по 2 тижні поспіль. І так було фактично завжди - задовго до того як вона почала зустрічатися з Гаелем.
Мы что, высшая раса? Китайцы и негры между прочем, создали первые в Евразии и Северной Африке великие государства. Они такие же люди как и мы - тоже имеют по тех же пять пальцев на руках и ногах, имеют свои головы на плечах, среди них тоже были гении культуры, политики, великие борцы за свободу своих стран.
Люди в нормальных странах заключают брак по любви, а любовь никогда нельзя ограничивать рамками государств, рас, религий или этносов.
У меня вопрос к очень далёким людям.Вы на марс собрались переезжать или юпитер?Может на земле инная человеческая раса ,цвет крови?Планета земля где живут люди.И те кто считает себя избранным напомню все смертны ,а там не розбирают какого ты цвета кожи и какой национальности.Земля всех примет одинаково.Когда то может до лодей это дойдёт.
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