Когда Динамо сыграет первый матч сезона? УПЛ утвердила расписание 2 тура

Действующий чемпион «Динамо» из-за ситуации с «Олимпиком», который снялся с чемпионата, пропустит 1-й тур и проведет матч с «Минаем» позже.

Это значит, что киевляне проведут первый официальный матч сезона во 2-м туре. Это случится 1 августа в поединке с «Вересом».

2-й тур

30 июля

Львов - Шахтер 19:00

Колос - Металлист 1925 21:00

31 июля

Минай - Александрия 17:00

Черноморец - Днепр-1 19:30

1 августа

Мариуполь - Десна 17:00

Динамо - Верес 19:30

Ворскла - Рух 19:30

2 августа

Ингулец - Заря 19:30