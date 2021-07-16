Когда Динамо сыграет первый матч сезона? УПЛ утвердила расписание 2 тура

Чемпион сыграет 1 августа

  • 16.07.2021 11:52
  • 724 просмотра
  • 2 комментария
Когда Динамо сыграет первый матч сезона? УПЛ утвердила расписание 2 тура
© upl.ua

Действующий чемпион «Динамо» из-за ситуации с «Олимпиком», который снялся с чемпионата, пропустит 1-й тур и проведет матч с «Минаем» позже.

Это значит, что киевляне проведут первый официальный матч сезона во 2-м туре. Это случится 1 августа в поединке с «Вересом».

2-й тур

30 июля

Львов - Шахтер 19:00

Колос - Металлист 1925 21:00

31 июля

Минай - Александрия 17:00

Черноморец - Днепр-1 19:30

1 августа

Мариуполь - Десна 17:00

Динамо - Верес 19:30

Ворскла - Рух 19:30

2 августа

Ингулец - Заря 19:30

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Источник — УПЛ

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Гайдар
    online
      Александр Гайдар, 16.07.2021 12:02
    0
    Муґунот Уух, 16.07.2021 12:01
    странно, десять минут новости, а кроты еще территорию не пометили
    мамку твою в кафе водят. ну)
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 16.07.2021 12:01
    -3
    странно, десять минут новости, а кроты еще территорию не пометили
    Ссылка
    Александр Гайдар
    online
      Александр Гайдар, 16.07.2021 12:02
    0
    Муґунот Уух, 16.07.2021 12:01
    странно, десять минут новости, а кроты еще территорию не пометили
    мамку твою в кафе водят. ну)
    Ссылка
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