Когда Динамо сыграет первый матч сезона? УПЛ утвердила расписание 2 тура

Действующий чемпион «Динамо» из-за ситуации с «Олимпиком», который снялся с чемпионата, пропустит 1-й тур и проведет матч с «Минаем» позже.
Это значит, что киевляне проведут первый официальный матч сезона во 2-м туре. Это случится 1 августа в поединке с «Вересом».
2-й тур
30 июля
Львов - Шахтер 19:00
Колос - Металлист 1925 21:00
31 июля
Минай - Александрия 17:00
Черноморец - Днепр-1 19:30
1 августа
Мариуполь - Десна 17:00
Динамо - Верес 19:30
Ворскла - Рух 19:30
2 августа
Ингулец - Заря 19:30
Источник — УПЛ
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