Стало известно, за сколько Динамо может выкупить Шкурина

В конце сезона «Динамо» имеет право выкупить форварда Илью Шкурина, которого взяли в аренду у московского ЦСКА. Об этом сообщает Футбол 24.

Сумма, за которую «Динамо» имеет право выкупить Шкурина – 1 миллион евро. ЦСКА в свое время приобрел форварда у «Динамо» Брест за 500 тысяч евро.

Также, в случае, если «Динамо» выкупит Шкурина, ЦСКА получит определенный процент от следующей продажи игрока.

Напомним, Шкурин забил два гола в двух стартовых спаррингах за «Динамо».