Стало известно, за сколько Динамо может выкупить Шкурина

В конце сезона «Динамо» имеет право выкупить форварда Илью Шкурина, которого взяли в аренду у московского ЦСКА. Об этом сообщает Футбол 24.
Сумма, за которую «Динамо» имеет право выкупить Шкурина – 1 миллион евро. ЦСКА в свое время приобрел форварда у «Динамо» Брест за 500 тысяч евро.
Также, в случае, если «Динамо» выкупит Шкурина, ЦСКА получит определенный процент от следующей продажи игрока.
Напомним, Шкурин забил два гола в двух стартовых спаррингах за «Динамо».
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Источник — Футбол 24
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Он тоже на сборах дважды забил, потоми в чемпионате. За него сразу заговорили.
А в итоге ... Провальный сезон и восемь
лет по арендам до 2011 года
Он тоже на сборах дважды забил, потоми в чемпионате. За него сразу заговорили.
А в итоге ... Провальный сезон и восемь
лет по арендам до 2011 года
Он тоже на сборах дважды забил, потоми в чемпионате. За него сразу заговорили.
А в итоге ... Провальный сезон и восемь
лет по арендам до 2011 года
Он тоже на сборах дважды забил, потоми в чемпионате. За него сразу заговорили.
А в итоге ... Провальный сезон и восемь
лет по арендам до 2011 года
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