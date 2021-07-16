Стало известно, за сколько Динамо может выкупить Шкурина

Форвард выступает за киевлян на правах аренды

  • 16.07.2021 16:49
  • 3751 просмотр
  • 5 комментариев
Стало известно, за сколько Динамо может выкупить Шкурина
© ФК Динамо Киев. Илья Шкурин

В конце сезона «Динамо» имеет право выкупить форварда Илью Шкурина, которого взяли в аренду у московского ЦСКА. Об этом сообщает Футбол 24.

Сумма, за которую «Динамо» имеет право выкупить Шкурина – 1 миллион евро. ЦСКА в свое время приобрел форварда у «Динамо» Брест за 500 тысяч евро.

Также, в случае, если «Динамо» выкупит Шкурина, ЦСКА получит определенный процент от следующей продажи игрока.

Напомним, Шкурин забил два гола в двух стартовых спаррингах за «Динамо».

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Источник — Футбол 24

(5 голосов)

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Комментарии
    ua-igor
    online
      ua-igor, 16.07.2021 17:38
    0
    odiniznashih, 16.07.2021 17:27
    Был такой нападающиий в Динамо Верпаковскис. В 2003 году.
    Он тоже на сборах дважды забил, потоми в чемпионате. За него сразу заговорили.
    А в итоге ... Провальный сезон и восемь
    лет по арендам до 2011 года
    не думаю что Шкурин входит в число этих неудачников, скорее всего нашего нового футболиста просто не дооценили, у Луческу такие раскрываются на полную, удачи ему в новой команде, перспективы очень большие и шанс один на миллион$
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 16.07.2021 17:27
    0
    Был такой нападающиий в Динамо Верпаковскис. В 2003 году.
    Он тоже на сборах дважды забил, потоми в чемпионате. За него сразу заговорили.
    А в итоге ... Провальный сезон и восемь
    лет по арендам до 2011 года
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 16.07.2021 17:18
    -5
    Судя по цене, Шкур - нападающий уровня первой лиги УПЛ
    Ссылка
    ＯＦＩＣϟＡＬ ＳＰＯＲＴＳㅤ
    online
      ＯＦＩＣϟＡＬ ＳＰＯＲＴＳㅤ, 16.07.2021 17:08
    -9
    Миллион это максимум что может Сурковый выделить до 2030 года
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 16.07.2021 16:57
    +5
    В двух играх Илья понравился, но это товарняки и соперники уровень низкий потому рановато столько внимания журналистов.
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 16.07.2021 16:57
    +5
    В двух играх Илья понравился, но это товарняки и соперники уровень низкий потому рановато столько внимания журналистов.
    Ссылка
    ua-igor
    online
      ua-igor, 16.07.2021 17:38
    0
    odiniznashih, 16.07.2021 17:27
    Был такой нападающиий в Динамо Верпаковскис. В 2003 году.
    Он тоже на сборах дважды забил, потоми в чемпионате. За него сразу заговорили.
    А в итоге ... Провальный сезон и восемь
    лет по арендам до 2011 года
    не думаю что Шкурин входит в число этих неудачников, скорее всего нашего нового футболиста просто не дооценили, у Луческу такие раскрываются на полную, удачи ему в новой команде, перспективы очень большие и шанс один на миллион$
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 16.07.2021 17:27
    0
    Был такой нападающиий в Динамо Верпаковскис. В 2003 году.
    Он тоже на сборах дважды забил, потоми в чемпионате. За него сразу заговорили.
    А в итоге ... Провальный сезон и восемь
    лет по арендам до 2011 года
    Ссылка
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