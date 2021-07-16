Португальские реформы. Как Моуриньо изменит Рому после Фонсеки

Прошло уже больше двух месяцев с момента официального подтверждения назначения Жозе Моуриньо главным тренером «Ромы», а болельщики «волков» все еще не перестают пребывать в восторге. О приходе «Особенного» в столичный итальянский клуб было объявлено с большой помпой, да еще и накануне ответного матча полуфинала Лиги Европы-2020/21 против «Манчестер Юнайтед». И пускай после поражения на выезде со счетом 2:6 «волкам» уже ничего не светило, но нельзя исключать, что на фоне новости о скором приходе Моуриньо футболисты римской команды выходили на поле с особенной мотивацией, и в итоге отпраздновали заслуженную победу (3:2).

Еще до официального оглашения о приходе Моуриньо в «Рому» Паулу Фонсека ощущал, что его дни на посту наставника римлян подходят к концу. Впрочем, даже среди итальянских экспертов, кажется, не находилось таковых, которые бы предрекали, что экс-коуча «Шахтера» в Риме заменит наставник со столь высокой репутацией, пускай злопыхатели Моуриньо и полагают иначе.

Впрочем, если начать складывать частички пазла воедино, то все произошло достаточно логично. 2 мая Моуриньо в одном из интервью заявил о готовности вернуться в Италию, причем для работы с командами, которые являются конкурентами «Интера», где «Особенный» в 2010 году добился колоссального успеха – требла, остающегося и по сей день единственным в истории «нерадзурри».

«Ранее я выиграл все, что только можно вместе с «Интером». У нас и сейчас сохраняется особенная привязанность. Однако, если мне когда-то придет предложение из другого клуба Италии, то я не стану думать дважды. У меня исключительно профессиональный взгляд на вещи, и это дарит мне определенную гармонию внутри себя», - заявил Моуриньо.

Парадоксально, но после ухода Моуриньо из «Интера» все успехи миланского клуба словно испарились, и до чемпионства в сезоне-2020/21 похвалиться «нерадзурри» было откровенно нечем. Ныне нечто подобное Жозе наверняка захочет повторить в «Роме», хотя добиться успеха с «волками» ему будет очень непросто. И дело даже не в «хромающих результатах» команд «Особенного» в последнее время, а в том, что руководство римского клуба, кажется, не до конца увлечено футболом. Хотя у фанатов «Ромы» есть надежда, что приход Моуриньо как раз и изменит столь неприглядную истину.

Прежде всего, рынок и болельщиков воодушевила новость о том, что Моуриньо успел переговорить с Криштиану Роналду на предмет перехода лидера «Ювентуса» в «Рому». Помимо работы с соотечественником, которого Криш прекрасно знает по совместным трудодням в «Реале», одного из лучших игроков современности в Риме может прельстить возможность остаться в Италии, чья система налогообложения видится для советников Роналду более выгодной, нежели иные, существующие в ключевых футбольных странах Европы.

И пускай логически существует миллион и одна причина, по которым переход Роналду в «Рому» невозможен, но одним слухом об этом рынок вокруг «волков» был раздут максимально. Пожалуй, со времен перехода в «Рому» Габриэля Батистуты у фанатов команды не было столь большого энтузиазма по поводу предстоящего трансферного окна, и новичков, которыми может усилиться их любимая команда. Первой «ласточкой» уже стал 33-летний португальский вратарь Руй Патрисиу, недавно сменивший «Вулверхэмптон» на «Рому», однако его переход вряд ли станет единственным серьезным трансфером Моуриньо.



Твиттер Ромы. Руй Патрисью и Жозе Моуриньо

«Особенному» действительно предстоит как следует перестроить команду, для чего, не исключено, потребуются футболисты совершенно иного профайла, чем те, ставку на которых делал Фонсека. Предыдущий тренер «Ромы» предпочитал использовать схему 4-2-3-1, где ставка делалась на контроль мяча (по этому показателю «волки» были на седьмом месте среди всех команд-участниц минувшего розыгрыша чемпионата Италии), однако добиться хороших результатов у Фонсеки не удалось. Главной осечкой Паулу стал «пролет» римлян мимо Лиги чемпионов – сперва команда фактически утратила шансы на путевку в самый престижный клубный турнир континента через национальный чемпионат, а затем, проиграв «Манчестер Юнайтед» в полуфинале, и через Лигу Европы. После 2:6 на «Олд Траффорд» на будущем Фонсеки в «Роме» хозяевами клуба был поставлен большой и жирный крест.

Вероятнее всего, Моуриньо не будет кардинально менять схему игры, акцентируясь на тех же 4-2-3-1, но с абсолютно противоположными командными взаимодействиями. Гораздо больше футболистов будут обязаны отрабатывать в обороне, чем это было при Фонсеке, потому как Моуриньо не будет стремиться к сохранению контроля над мячом. «Особенного» куда больше прельщает футбол, основанный на хорошей физической готовности команды, поэтому тасовать игроков Жозе будет куда активнее, из-за чего, в частности, у тренера могут наметиться проблемы с некоторыми исполнителями.

В частности, интересно, как удастся во второй раз сработаться Моуриньо и армянскому легионеру «Ромы» Генриху Мхитаряну, который не нашел взаимопонимания с португальским наставником в «Манчестер Юнайтед», однако в минувшем сезоне являлся одним из лучших футболистов «волков». Несмотря на всевозможные слухи, Мхитарян предпочел продлить еще на сезон свой договор с «Ромой», а потому Италия увидит интересное продолжение сериала под названием «Моуриньо и Мхитарян в одном флаконе».

Ожидается, что шанс на перезапуск карьеры получит и талантливый хавбек «Ромы» Николо Дзаньоло, который пропустил весь минувший сезон из-за травмы крестообразных связок колена. Да и с Эдином Джеко Моуриньо, в отличие от Фонсеки, может наладить прекрасный контакт, основанный на взаимовыгодном сотрудничестве двух сильных личностей.

Ныне Моуриньо не заинтересован в том, чтобы приходить в команду, в которой он будет давить на остальных своим авторитетом. После неудач в «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме», «Особенному» есть что доказывать, как окружающим, так и самому себе. И любые конфликты для этого – не лучшие помощники. Поэтому многие ожидают, что Жозе будет особо проницательным со своими игроками, но провокационным с представителями СМИ и конкурирующих клубов. Ему будет где выпустить пар, и на ком поупражняться в «остроте языка», но есть ощущение, что устраивать шоу ради собственной популяризации Моуриньо будет все реже. Сейчас он отнюдь не в том положении, да и реноме некогда самого успешного тренера в мировом футболе пора спасать.

В конце концов, Моуриньо всего-навсего 58 лет, а на пенсию, исходя из интервью португальца, данного в октябре 2015-го, он не собирается раньше 70. Это и дает надежду фанатам «Ромы», что к ним пришел не дедушка, стремящийся заработать как можно больше на своих прошлых заслугах, а все еще голодный до побед и громких свершений менеджер с приставкой «топ». Последнюю, к слову, по результатам совместной работы, предстоит вернуть себе не только Моуриньо, но и самому римскому клубу.