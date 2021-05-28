А деньги где взять? Моуриньо пригласил Роналду в Рому

Лидер «Ювентуса» может остаться в Серии А

  • 28.05.2021 19:18
  • 678 просмотров
  • 3 комментария
А деньги где взять? Моуриньо пригласил Роналду в Рому
© Getty Images/Global Images Ukraine

Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо по телефону связался со своим соотечественником Криштиану Роналду и спросил его о планах на будущее. Моуриньо предложил форварду «Ювентуса» рассмотреть вариант с переходом в римский клуб.

Переход в «Рому» позволил бы Роналду сохранить преимущества итальянской системы с налогообложения, которая для него более выгодна, чем в других странах. Однако сомнительно, что «Рома» сможет удовлетворить запросы Роналду по зарплате.

Моуриньо и Роналду уже работали вместе с «Реале» в 2010-2013 годах. Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» может обменять Роналду на Поля Погба.

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Источник — Sport Mediaset

(5 голосов)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 28.05.2021 19:29
    +1
    Тянет за собой на дно.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 28.05.2021 19:22
    +1
    Ахах Роналду в Лиге Конференций, это было бы смешно...
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 28.05.2021 19:21
    +2
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 28.05.2021 19:21
    +2
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 28.05.2021 19:29
    +1
    Тянет за собой на дно.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 28.05.2021 19:22
    +1
    Ахах Роналду в Лиге Конференций, это было бы смешно...
    Ссылка
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