А деньги где взять? Моуриньо пригласил Роналду в Рому

Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо по телефону связался со своим соотечественником Криштиану Роналду и спросил его о планах на будущее. Моуриньо предложил форварду «Ювентуса» рассмотреть вариант с переходом в римский клуб.

Переход в «Рому» позволил бы Роналду сохранить преимущества итальянской системы с налогообложения, которая для него более выгодна, чем в других странах. Однако сомнительно, что «Рома» сможет удовлетворить запросы Роналду по зарплате.

Моуриньо и Роналду уже работали вместе с «Реале» в 2010-2013 годах. Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» может обменять Роналду на Поля Погба.