Ювентус и Манчестер Юнайтед затеяли грандиозный обмен

«Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» совершить нынешним летом громкий обмен: Поль Погба на Криштиану Роналду.

Сам португалец хочет покинуть «Ювентус» нынешним летом. Руководство туринцев не намерено его удерживать.

И для Погба, и для Роналду этот обмен может стать возвращением в свои бывшие клубы. Погба выступал за «Ювентус» в 2012-2016 годах, а Роналду за «Манчестер Юнайтед» - в 2003-2009 годах.

Ранее Роналду заявил, что достиг всего, чего хотел в Италии.