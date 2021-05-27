Ювентус и Манчестер Юнайтед затеяли грандиозный обмен

Криштиану Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

  • 27.05.2021 16:46
  • 4201 просмотр
  • 8 комментариев
Ювентус и Манчестер Юнайтед затеяли грандиозный обмен
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» совершить нынешним летом громкий обмен: Поль Погба на Криштиану Роналду.

Сам португалец хочет покинуть «Ювентус» нынешним летом. Руководство туринцев не намерено его удерживать.

И для Погба, и для Роналду этот обмен может стать возвращением в свои бывшие клубы. Погба выступал за «Ювентус» в 2012-2016 годах, а Роналду за «Манчестер Юнайтед» - в 2003-2009 годах.

Ранее Роналду заявил, что достиг всего, чего хотел в Италии.

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Источник — Tuttosport

(7 голосов)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 27.05.2021 17:56
    0
    Мах на мах.
    Ссылка
    bus
    online
      bus, 27.05.2021 17:56
    0
    Дважды в один тазик.
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 27.05.2021 17:53
    +1
    Милан Милан, 27.05.2021 17:06
    Какой равнозначный? Роналду банально не хватит физики в Англии. Мю будет дураками, если согласится.
    Кавани опровергает твою точку зрения)
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 27.05.2021 17:37
    0
    Милан Милан, 27.05.2021 17:06
    Какой равнозначный? Роналду банально не хватит физики в Англии. Мю будет дураками, если согласится.
    Рон еще даст фору в физике Полю который в 28 лет уже ходит пешком по полю .
    имхо я считаю , что Рон, если будет без травм, еще пару тройку лет на высочайшем уровне поиграет.
    вон посмотри, что Кавани творит в Юнайтед который не сильно моложе Рона
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 27.05.2021 17:15
    +1
    Милан Милан, 27.05.2021 17:06
    Какой равнозначный? Роналду банально не хватит физики в Англии. Мю будет дураками, если согласится.
    Почему это ему не хватит физики? Он в расцвете сил. Не сравнивайте наши "футболистов" чемпионов по литрболу и профессионального спортсмена.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 27.05.2021 17:13
    +7
    Женя Матийчук, 27.05.2021 16:54
    було б нормас. рахую це рівнозначний обмін хоч Поль і молодше
    Поль быстрее завершит карьеру из-за старости за Роналду. Ему уже 28, в 31-32 он уже поедет куда-нибудь в Китай на заработки, а Раналду будет продолжать забивать в ЛЧ.
    Ссылка
    Милан Милан
    online
      Милан Милан, 27.05.2021 17:06
    -4
    Какой равнозначный? Роналду банально не хватит физики в Англии. Мю будет дураками, если согласится.
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 27.05.2021 16:54
    +2
    було б нормас. рахую це рівнозначний обмін хоч Поль і молодше
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 27.05.2021 17:13
    +7
    Женя Матийчук, 27.05.2021 16:54
    було б нормас. рахую це рівнозначний обмін хоч Поль і молодше
    Поль быстрее завершит карьеру из-за старости за Роналду. Ему уже 28, в 31-32 он уже поедет куда-нибудь в Китай на заработки, а Раналду будет продолжать забивать в ЛЧ.
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 27.05.2021 16:54
    +2
    було б нормас. рахую це рівнозначний обмін хоч Поль і молодше
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 27.05.2021 17:53
    +1
    Милан Милан, 27.05.2021 17:06
    Какой равнозначный? Роналду банально не хватит физики в Англии. Мю будет дураками, если согласится.
    Кавани опровергает твою точку зрения)
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 27.05.2021 17:15
    +1
    Милан Милан, 27.05.2021 17:06
    Какой равнозначный? Роналду банально не хватит физики в Англии. Мю будет дураками, если согласится.
    Почему это ему не хватит физики? Он в расцвете сил. Не сравнивайте наши "футболистов" чемпионов по литрболу и профессионального спортсмена.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 27.05.2021 17:56
    0
    Мах на мах.
    Ссылка
    bus
    online
      bus, 27.05.2021 17:56
    0
    Дважды в один тазик.
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 27.05.2021 17:37
    0
    Милан Милан, 27.05.2021 17:06
    Какой равнозначный? Роналду банально не хватит физики в Англии. Мю будет дураками, если согласится.
    Рон еще даст фору в физике Полю который в 28 лет уже ходит пешком по полю .
    имхо я считаю , что Рон, если будет без травм, еще пару тройку лет на высочайшем уровне поиграет.
    вон посмотри, что Кавани творит в Юнайтед который не сильно моложе Рона
    Ссылка
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