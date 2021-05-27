Ювентус и Манчестер Юнайтед затеяли грандиозный обмен

«Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» совершить нынешним летом громкий обмен: Поль Погба на Криштиану Роналду.
Сам португалец хочет покинуть «Ювентус» нынешним летом. Руководство туринцев не намерено его удерживать.
И для Погба, и для Роналду этот обмен может стать возвращением в свои бывшие клубы. Погба выступал за «Ювентус» в 2012-2016 годах, а Роналду за «Манчестер Юнайтед» - в 2003-2009 годах.
Ранее Роналду заявил, что достиг всего, чего хотел в Италии.
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Источник — Tuttosport
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имхо я считаю , что Рон, если будет без травм, еще пару тройку лет на высочайшем уровне поиграет.
вон посмотри, что Кавани творит в Юнайтед который не сильно моложе Рона
имхо я считаю , что Рон, если будет без травм, еще пару тройку лет на высочайшем уровне поиграет.
вон посмотри, что Кавани творит в Юнайтед который не сильно моложе Рона
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