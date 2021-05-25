Криштиану РОНАЛДУ: «Я достиг всего, чего хотел перед переездом в Италию»

Лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мыслями об этом сезоне Серии А, а также поздравил «Интер» с завоеванием скудетто.

«В этом году мы не смогли выиграть Серию А, поздравляем «Интер» с заслуженным титулом. Однако я должен ценить все, чего мы достигли в этом сезоне в «Ювентусе», как в коллективном, так и в индивидуальном плане. Суперкубок Италии, Кубок Италии и трофей лучшего бомбардира Серии А наполняют меня радостью.

Благодаря этим достижениям я достиг цели, которую поставил перед собой с первого дня своего приезда в Италию: выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок, а также стать лучшим игроком и лучшим бомбардиром этой великой футбольной страны, с потрясающими игроками, гигантскими клубами и собственной футбольной культурой.

Спасибо всем, кто принял участие в этом путешествии», — написал Роналду.

Напомним, что в этом сезоне Роналду забил 29 голов в 33 матчах и впервые стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии.