Криштиану РОНАЛДУ: «Я достиг всего, чего хотел перед переездом в Италию»

Форвард «Ювентуса» подвел итоги сезона

  • 25.05.2021 01:34
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Криштиану РОНАЛДУ: «Я достиг всего, чего хотел перед переездом в Италию»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мыслями об этом сезоне Серии А, а также поздравил «Интер» с завоеванием скудетто.

«В этом году мы не смогли выиграть Серию А, поздравляем «Интер» с заслуженным титулом. Однако я должен ценить все, чего мы достигли в этом сезоне в «Ювентусе», как в коллективном, так и в индивидуальном плане. Суперкубок Италии, Кубок Италии и трофей лучшего бомбардира Серии А наполняют меня радостью.

Благодаря этим достижениям я достиг цели, которую поставил перед собой с первого дня своего приезда в Италию: выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок, а также стать лучшим игроком и лучшим бомбардиром этой великой футбольной страны, с потрясающими игроками, гигантскими клубами и собственной футбольной культурой.

Спасибо всем, кто принял участие в этом путешествии», — написал Роналду.

Напомним, что в этом сезоне Роналду забил 29 голов в 33 матчах и впервые стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии.

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Источник — Sport.ua

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