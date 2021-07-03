Италия и Испания пробились в полуфинал, телеведущая оскорбила Украину

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 2 июля.
1A. Опять пенальти! Испания проходит Швейцарию на пути в полуфинал
Судьба матча решалась в серии пенальти
1B. Эскадра шагнула в полуфинал. Сборная Италии в Мюнхене обыграла Бельгию
Команда Роберто Манчини на следующей стадии чемпионата Европы встретится с Испанией
2. Сетка плей-офф Евро-2020. Определена первая полуфинальная пара
В полуфинале 6 июля в Лондоне сыграют Италия и Испания
3. Андрей ШЕВЧЕНКО: «С Ярмоленко все в порядке, Зубков к Англии не готовится»
Наставник сборной Украины - о матче против Англии
4. В Британии телеведущая сравнила футболку сборной Украины с грязным пятном
Назревает международный скандал: реплика была сделана в присутствии посла
5A. «Матчи в Донецке и отдых в Крыму». Англия поддержала Украину
Посольство Великобритании поддерживает Украину
5B. ФОТО. Жены и девушки игроков сборной Украины отправились в Рим
Болельщицы поддержат национальную команду в матче 1/4 финала Евро-2020 с Англией
6. Manchester Evening News: Зинченко больше нечего доказывать
По мнению британской прессы, 24-летний украинец будет незаменимым в «Манчестер Сити»
7. Динамо просит перенести матч за Суперкубок Украины на осень
Напряженный график и игроки сборных
8A. Уимблдон. Костюк стартовала с победы в паре
Украинка вместе с Аленой Остапенко идут дальше
8B. Костюк одержала вторую за день победу на Уимблдоне
На этот раз в миксте
9. Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Англия – топ-сборная, но ее можно обыграть»
Экс-защитник сборной Украины поделился мнением о выступлении команды Шевченко на Евро
10. 5 памятных для украинцев матчей на Стадио Олимпико
Президент в ассистентах, а ассистент в наставниках
Источник — Sport.ua
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