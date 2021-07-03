Италия и Испания пробились в полуфинал, телеведущая оскорбила Украину

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 2 июля.

1A. Опять пенальти! Испания проходит Швейцарию на пути в полуфинал

Судьба матча решалась в серии пенальти

1B. Эскадра шагнула в полуфинал. Сборная Италии в Мюнхене обыграла Бельгию

Команда Роберто Манчини на следующей стадии чемпионата Европы встретится с Испанией

2. Сетка плей-офф Евро-2020. Определена первая полуфинальная пара

В полуфинале 6 июля в Лондоне сыграют Италия и Испания

3. Андрей ШЕВЧЕНКО: «С Ярмоленко все в порядке, Зубков к Англии не готовится»

Наставник сборной Украины - о матче против Англии

4. В Британии телеведущая сравнила футболку сборной Украины с грязным пятном

Назревает международный скандал: реплика была сделана в присутствии посла

5A. «Матчи в Донецке и отдых в Крыму». Англия поддержала Украину

Посольство Великобритании поддерживает Украину

5B. ФОТО. Жены и девушки игроков сборной Украины отправились в Рим

Болельщицы поддержат национальную команду в матче 1/4 финала Евро-2020 с Англией

6. Manchester Evening News: Зинченко больше нечего доказывать

По мнению британской прессы, 24-летний украинец будет незаменимым в «Манчестер Сити»

7. Динамо просит перенести матч за Суперкубок Украины на осень

Напряженный график и игроки сборных

8A. Уимблдон. Костюк стартовала с победы в паре

Украинка вместе с Аленой Остапенко идут дальше

8B. Костюк одержала вторую за день победу на Уимблдоне

На этот раз в миксте

9. Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Англия – топ-сборная, но ее можно обыграть»

Экс-защитник сборной Украины поделился мнением о выступлении команды Шевченко на Евро

10. 5 памятных для украинцев матчей на Стадио Олимпико

Президент в ассистентах, а ассистент в наставниках