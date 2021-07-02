УПЛ выбрала лучшего игрока, тренера и арбитра сезона

Буяльский, Луческу и Монзуль - среди лауреатов

  • 02.07.2021 13:45
  • 1551 просмотр
  • 6 комментариев
УПЛ выбрала лучшего игрока, тренера и арбитра сезона
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Буяльский

УПЛ по итогам опроса клубов элитного дивизиона подвела итоги сезона 2020/21, определив лучшего игрока, молодого игрока, вратаря, тренера и арбитра чемпионата.

Лучший игрок сезона

Виталий Буяльский (Динамо)

Следующие места заняли: Владислав Кулач (Ворскла), Сергей Сидорчук (Динамо), Виктор Цыганков (Динамо), Владен Юрченко (Заря), Виталий Миколенко (Динамо), Владислав Кочергин (Заря), Илья Забарный (Динамо), Додо (Шахтер), Андрей Тотовицкий (Десна).

Лучший вратарь сезона

Георгий Бущан (Динамо) и Анатолий Трубин (Шахтер)

Впервые в истории опроса УПЛ два игрока набрали одинаковое количество баллов.

Лучший молодой игрок сезона

Илья Забарный (Динамо)

Следующие места заняли: Анатолий Трубин (Шахтер), Артем Бондаренко (Мариуполь), Олег Очеретько (Мариуполь), Аллахьяр (Заря), Ефим Конопля (Десна), Виталий Миколенко (Динамо), Михаил Мудрик (Десна), Остап Притула (Рух).

Лучший тренер сезона

Мирча Луческу (Динамо)

Следующие места заняли: Виктор Скрипник (Заря), Игор Йовичевич (Днепр-1), Юрий Максимов (Ворскла), Анатолий Бессмертный (Львов), Луиш Каштру (Шахтер), Сергей Лавриненко (Ингулец), Руслан Костышин (Колос), Александр Рябоконь (Десна).

Лучший арбитр сезона

Екатерина Монзуль

Следующие места заняли: Сергей Бойко, Евгений Арановский.

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Источник — УПЛ

(6 голосов)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.07.2021 14:22
    0
    Монзуль??? Это даже не смешно... Как говорил наш любимец Рома Карцев - это какой-то позор....
    Ссылка
    alegofich
    online
      alegofich, 02.07.2021 14:20
    0
    ShakhtarFCSD, 02.07.2021 14:12
    То есть Соломон не среди лучших? Они там вообще подурели?
    Ститистика бомабрдиров УПЛ
    1.Кулач В. Ворскла голов 15 передачі 0
    2. Цыганков В. Динамо Киев голов 12 передач 4
    3.Зейхеди Ш. Заря голов 10 передач 1
    3. Нуриев А. Минай голов 10 передачі 1
    5.Тотовицкий А. Десна голов 9 передач 5
    6.Соломон М. Шахтер Донецк голов 9 передач 1
    Ссылка
    ShakhtarFCSD
    online
      ShakhtarFCSD, 02.07.2021 14:12
    -1
    То есть Соломон не среди лучших? Они там вообще подурели?
    Ссылка
    alegofich
    online
      alegofich, 02.07.2021 14:01
    0
    limb0101, 02.07.2021 13:54
    Чому в номінації нема ротаня !!!!!????
    Йде номінація кращих чемпіонату УПЛ
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 02.07.2021 14:01
    +1
    Всі з Динамо. Все по чесному. Бо і нагороди всі у Динамо.
    Ссылка
    limb0101
    online
      limb0101, 02.07.2021 13:54
    +4
    Чому в номінації нема ротаня !!!!!????
    Ссылка
    limb0101
    online
      limb0101, 02.07.2021 13:54
    +4
    Чому в номінації нема ротаня !!!!!????
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 02.07.2021 14:01
    +1
    Всі з Динамо. Все по чесному. Бо і нагороди всі у Динамо.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.07.2021 14:22
    0
    Монзуль??? Это даже не смешно... Как говорил наш любимец Рома Карцев - это какой-то позор....
    Ссылка
    alegofich
    online
      alegofich, 02.07.2021 14:20
    0
    ShakhtarFCSD, 02.07.2021 14:12
    То есть Соломон не среди лучших? Они там вообще подурели?
    Ститистика бомабрдиров УПЛ
    1.Кулач В. Ворскла голов 15 передачі 0
    2. Цыганков В. Динамо Киев голов 12 передач 4
    3.Зейхеди Ш. Заря голов 10 передач 1
    3. Нуриев А. Минай голов 10 передачі 1
    5.Тотовицкий А. Десна голов 9 передач 5
    6.Соломон М. Шахтер Донецк голов 9 передач 1
    Ссылка
    alegofich
    online
      alegofich, 02.07.2021 14:01
    0
    limb0101, 02.07.2021 13:54
    Чому в номінації нема ротаня !!!!!????
    Йде номінація кращих чемпіонату УПЛ
    Ссылка
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