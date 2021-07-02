Manchester Evening News: Зинченко больше нечего доказывать

Издание из Манчестера накануне матча Украина – Англия рассуждает о перспективах Александра Зинченко в стане «горожан».

Три чемпионских титула, четыре Кубка лиги, кубок Англии, финал Лиги Чемпионов и лучшее достижение в истории сборной Украины — Зинченко вершит один подвиг за другим. Но почему-то в его уровне до сих пор продолжают сомневаться.

Наверное, тяжело. Когда у «Манчестер Сити» был кризис левых защитников, молодой атакующий полузащитник пришел на помощь и заткнул дыру. В свои 24 года он может похвастаться более 100 выходами в футболке «Сити», и за последние четыре года его прогресс впечатляет. Он оказался сильнее Канселу, который стоил «горожанам» 60 млн фунтов, и помог Гвардиоле модифицировать свою тактику и то, как он использует защитников в полузащите.

Совершенно без опыта в обороне, Зинченко справился со своей задачей так хорошо, что «Сити» уже с 2017 года не подписывает защитников на левый фланг. Он больше не временная затычка, он — кирпичик, без которого все рухнет.

ЗИНЧЕНКО: «Каждый игрок сборной Украины должен провести лучший матч»

Еще более впечатляет то, какой путь он проделал к этому успеху. Стоит только вспомнить, как он семь месяцев оставался без футбола после того, как был вынужден переехать в Россию после начала войны в Украине.

Но каждый год, каждое лето всплывает одна и та же история. «Сити» связывают с новыми левыми защитниками, а журналисты пишут о том, что эта позиция у команды «проблемная».

Кажется, Менди так и не станет тем, кем должен был, однако у «горожан» и так достаточно исполнителей. Зинченко и Канселу — лучшие варианты, но нельзя забывать и про Лапорта и Натана Аке. Может показаться, что на этой позиции проблемы, но на самом деле она — одна из самых укомплектованных.

Николас Тальяфико какое-то время привлекал внимание «Сити» в прошлом году, но интерес не во что не вылился — в клубе доверяли Зинченко. Здесь очень ценят не только его талант, но и гибкость — в своей сборной он играет и в полузащите, и на фланге. И на Евро-2020 именно благодаря ему «желто-синие» смогли переиграть Швецию на стадии плей-офф.

Сейчас Зинченко — вице-капитан, и его лидерские качества не останутся без внимания и в «Сити», для которого он практически незаменим. Это человек, способный выступать на самом высоком уровне, и пора перестать в этом сомневаться.

Поединок Англия – Украина состоится в субботу, 3 июля, в Риме. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.