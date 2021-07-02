Manchester Evening News: Зинченко больше нечего доказывать

По мнению британской прессы, 24-летний украинец будет незаменимым в «Манчестер Сити»

  • 02.07.2021 23:18
  • 1857 просмотров
  • 3 комментария
Manchester Evening News: Зинченко больше нечего доказывать
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Издание из Манчестера накануне матча Украина – Англия рассуждает о перспективах Александра Зинченко в стане «горожан».

Три чемпионских титула, четыре Кубка лиги, кубок Англии, финал Лиги Чемпионов и лучшее достижение в истории сборной Украины — Зинченко вершит один подвиг за другим. Но почему-то в его уровне до сих пор продолжают сомневаться.

Наверное, тяжело. Когда у «Манчестер Сити» был кризис левых защитников, молодой атакующий полузащитник пришел на помощь и заткнул дыру. В свои 24 года он может похвастаться более 100 выходами в футболке «Сити», и за последние четыре года его прогресс впечатляет. Он оказался сильнее Канселу, который стоил «горожанам» 60 млн фунтов, и помог Гвардиоле модифицировать свою тактику и то, как он использует защитников в полузащите.

Совершенно без опыта в обороне, Зинченко справился со своей задачей так хорошо, что «Сити» уже с 2017 года не подписывает защитников на левый фланг. Он больше не временная затычка, он — кирпичик, без которого все рухнет.

ЗИНЧЕНКО: «Каждый игрок сборной Украины должен провести лучший матч»

Еще более впечатляет то, какой путь он проделал к этому успеху. Стоит только вспомнить, как он семь месяцев оставался без футбола после того, как был вынужден переехать в Россию после начала войны в Украине.

Но каждый год, каждое лето всплывает одна и та же история. «Сити» связывают с новыми левыми защитниками, а журналисты пишут о том, что эта позиция у команды «проблемная».

Кажется, Менди так и не станет тем, кем должен был, однако у «горожан» и так достаточно исполнителей. Зинченко и Канселу — лучшие варианты, но нельзя забывать и про Лапорта и Натана Аке. Может показаться, что на этой позиции проблемы, но на самом деле она — одна из самых укомплектованных.

Николас Тальяфико какое-то время привлекал внимание «Сити» в прошлом году, но интерес не во что не вылился — в клубе доверяли Зинченко. Здесь очень ценят не только его талант, но и гибкость — в своей сборной он играет и в полузащите, и на фланге. И на Евро-2020 именно благодаря ему «желто-синие» смогли переиграть Швецию на стадии плей-офф.

Сейчас Зинченко — вице-капитан, и его лидерские качества не останутся без внимания и в «Сити», для которого он практически незаменим. Это человек, способный выступать на самом высоком уровне, и пора перестать в этом сомневаться.

Поединок Англия – Украина состоится в субботу, 3 июля, в Риме. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Manchester Evening News

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 02.07.2021 23:32
    +1
    Только не перехваливайте, а то он вкрай зазвездится.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 02.07.2021 23:32
    +1
    Из 4 матчей провел на хорошем уровне 1. Скромнее нужно быть.
    -
    До сборной СССР Лобановского на Евро образца 1988 года ....очень и очень далеко.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 02.07.2021 23:28
    +1
    Вот и отлично!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 02.07.2021 23:32
    +1
    Только не перехваливайте, а то он вкрай зазвездится.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 02.07.2021 23:32
    +1
    Из 4 матчей провел на хорошем уровне 1. Скромнее нужно быть.
    -
    До сборной СССР Лобановского на Евро образца 1988 года ....очень и очень далеко.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 02.07.2021 23:28
    +1
    Вот и отлично!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности