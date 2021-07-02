ЗИНЧЕНКО: «Каждый игрок сборной Украины должен провести лучший матч»

В четвертьфинале Евро-2020 Александр Зинченко будет противостоять нескольким своим одноклубникам по «Манчестер Сити».

— Какие моменты в своей карьере вы будете вспоминать, когда будете настраиваться на игру?

—Любой футболист, который находится на такой стадии турнира, прошел большой путь в своей карьере. Когда я буду выходить на поле, у меня перед глазами будет путь, который прошел я. Я буду чувствовать большую ответственность, как и каждый игрок, который представляет свою страну. Для меня большая честь и гордость носить футболку сборной Украины.

— Что вы можете сказать о сборной Англии в целом и о своих одноклубников Уокера и Стоунз частности?

— Цифры говорят сами за себя. Англия еще не пропускала на этом турнире. Англичане практически идеально играют в обороне, впрочем, идеальных команд не существует, у всех есть слабые места.

Что касается Кайла Уокера и Стоунз, то они провели великолепный сезон. Тренерский штаб объяснит нам, как надо противодействовать этим футболистам. Чтобы пройти в следующую стадию, каждый игрок нашей команды должен провести лучший матч в своей жизни.

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Поединок Англия – Украина состоится в субботу, 3 июля, в Риме. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.