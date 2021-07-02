Андрей ШЕВЧЕНКО: «С Ярмоленко все в порядке, Зубков к Англии не готовится»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча четвертьфинала Евро-2020 против Англии (3 июля):

- Мы прекрасно понимаем, с кем завтра будем играть. Англия - одна из лучших сборных на чемпионате Европы, одна из самых сбалансированных, имеет замечательных исполнителей. Хочу отметить моего коллегу Саутгейта, который собрал замечательный коллектив, и команду, которая играет в современный футбол.

Я вообще считаю, что сейчас мы наблюдаем один из лучших моментов в истории сборной Англии. Футбол этой страны на подъеме. Мы видели великолепный матч в финале Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси». Какие скорости, какое исполнение... Поэтому нас ждет тяжелый поединок с очень сильным соперником.

- Перед матчем британские эксперты свысока смотрят на матч с Украиной, говорят, что Англии достался легкий соперник. Как вы относитесь к таким заявлениям?

- Мы понимаем, что соперник является фаворитом, но мы также знаем наши сильные стороны. Мы уже показали на турнире характер и наши принципы игры, от которых никогда не будем отходить. Это такой фундамент нашей команды. Я знаю, что нас ждет тяжелый матч, но у моих игроков есть характер. Постараемся его завтра показать.

- Завтра на матче будет не так много английских болельщиков. Поможет ли это сборной Украины?

- Конечно, это не идет на пользу футболу, но мы должны соблюдать правила по противодействию COVID-19. В то же время у нас есть значительная диаспора в Италии. Также приглашаю итальянских болельщиков посетить поединок.

- Как считаете, будут ли вас завтра поддерживать итальянские зрители?

- Украина заслужила симпатии болельщиков за самоотдачу в этом турнире. Я надеюсь, эти симпатии перейдут в еще большую поддержку. Но Англия показала отличный футбол на турнире, у нее тоже много болельщиков. Завтра на стадионе увидим, кто кого будет поддерживать лучше.

- Можете ли вы рассказать о состоянии травмированных игроков? Как себя чувствуют Ярмоленко и Зубков?

- С Ярмоленко все в порядке, он будет готовиться к игре. Зубков тренируется индивидуально, мы будем следить за его прогрессом. Но к игре с Англией он готовиться не будет.