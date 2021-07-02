Сетка плей-офф Евро-2020. Определена первая полуфинальная пара

Определена первая полуфинальная пара плей-офф Евро-2020.

В полуфинале 6 июля в Лондоне сыграют Италия и Испания.

В 1/4 финала 3 июля Чехия встретится с Данией в Баку, Матч 1/4 финала Украина – Англия пройдет 3 июля в 22:00 в Риме, столице Италии.

Полуфиналы будут сыграны 6 и 7 июля в Лондоне, а решающий матч турнира пройдет там же, на «Уэмбли», 11 июля.

Евро-2020

1/4 финала

2 июля

19:00. Швейцария – Испания – 1:1 (пен. 1:3) (Санкт-Петербург)

– 1:1 (пен. 1:3) (Санкт-Петербург) 22:00. Бельгия – Италия – 1:2 (Мюнхен)

3 июля

19:00. Чехия – Дания (Баку)

22:00. Украина – Англия (Рим)

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