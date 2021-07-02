Сетка плей-офф Евро-2020. Определена первая полуфинальная пара

В полуфинале 6 июля в Лондоне сыграют Италия и Испания

  • 02.07.2021 23:59
  • 2449 просмотров
  • 11 комментариев
Сетка плей-офф Евро-2020. Определена первая полуфинальная пара
© Getty Images/Global Images Ukraine

Определена первая полуфинальная пара плей-офф Евро-2020.

  • В полуфинале 6 июля в Лондоне сыграют Италия и Испания.

В 1/4 финала 3 июля Чехия встретится с Данией в Баку, Матч 1/4 финала Украина – Англия пройдет 3 июля в 22:00 в Риме, столице Италии.

Полуфиналы будут сыграны 6 и 7 июля в Лондоне, а решающий матч турнира пройдет там же, на «Уэмбли», 11 июля.

Евро-2020

1/4 финала

2 июля

  • 19:00. Швейцария – Испания – 1:1 (пен. 1:3) (Санкт-Петербург)
  • 22:00. Бельгия – Италия – 1:2 (Мюнхен)

3 июля 

  • 19:00. Чехия – Дания (Баку)
  • 22:00. Украина – Англия (Рим)

Сетка турнира

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Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    Davidson
    online
      Davidson, 03.07.2021 00:20
    -2
    Invulnerable, 03.07.2021 00:19
    Мне кажеться то что за прошедший проигрыш нам должно в этот раз подфартить. Должок...
    Ссылка
    Davidson
    online
      Davidson, 03.07.2021 00:20
    -2
    Интересно те кто минусуют,считают что Украина будет в полуфинале?
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 03.07.2021 00:19
    0
    Panda1818, 03.07.2021 00:16
    Как говорится "руками и ногами ЗА". Но мотивация Англии сыграть полуфинал и финал на Уэмбли(( Они завтра не будут недооценивать и будут играть на победу. Хотя наши ребята тоже "не пальцем деланы". Верим в Украину, а завтра к ночи будет видно
    Мне кажеться то что за прошедший проигрыш нам должно в этот раз подфартить. Должок...
    Ссылка
    Panda1818
    online
      Panda1818, 03.07.2021 00:16
    +2
    Invulnerable, 03.07.2021 00:10
    Да, а почему бы и нет? Понятно, что Англия сильна . Но за счет болельщиков в Италии все возможно ! За нас будут болеть больше уверен !
    Как говорится "руками и ногами ЗА". Но мотивация Англии сыграть полуфинал и финал на Уэмбли(( Они завтра не будут недооценивать и будут играть на победу. Хотя наши ребята тоже "не пальцем деланы". Верим в Украину, а завтра к ночи будет видно
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 03.07.2021 00:15
    +1
    Davidson, 03.07.2021 00:12
    Индивидуальное мастерство англичан победит ,и болельщики не помогут
    Проиграет Украина ничего страшного,уже всем все доказали, пройдут дальше будет отличный бонус!
    Ссылка
    Davidson
    online
      Davidson, 03.07.2021 00:12
    -1
    Invulnerable, 03.07.2021 00:10
    Да, а почему бы и нет? Понятно, что Англия сильна . Но за счет болельщиков в Италии все возможно ! За нас будут болеть больше уверен !
    Индивидуальное мастерство англичан победит ,и болельщики не помогут
    Ссылка
    Pavelgorov
      Pavelgorov, 03.07.2021 00:10
    -3
    Чехи должны выйти,а наши ...
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 03.07.2021 00:10
    +2
    Davidson, 03.07.2021 00:08
    Ты уверен что наши выйдут?
    Да, а почему бы и нет? Понятно, что Англия сильна . Но за счет болельщиков в Италии все возможно ! За нас будут болеть больше уверен !
    Ссылка
    Davidson
    online
      Davidson, 03.07.2021 00:08
    -3
    Invulnerable, 03.07.2021 00:06
    Италия/Испания -Украина/Чехия было бы круто...надеемся верим!
    Ты уверен что наши выйдут?
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 03.07.2021 00:06
    +2
    Италия/Испания -Украина/Чехия было бы круто...надеемся верим!
    Ссылка
    Davidson
    online
      Davidson, 03.07.2021 00:06
    -9
    Англия Чехия второй полуфинал
    Ссылка
    Panda1818
    online
      Panda1818, 03.07.2021 00:16
    +2
    Invulnerable, 03.07.2021 00:10
    Да, а почему бы и нет? Понятно, что Англия сильна . Но за счет болельщиков в Италии все возможно ! За нас будут болеть больше уверен !
    Как говорится "руками и ногами ЗА". Но мотивация Англии сыграть полуфинал и финал на Уэмбли(( Они завтра не будут недооценивать и будут играть на победу. Хотя наши ребята тоже "не пальцем деланы". Верим в Украину, а завтра к ночи будет видно
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 03.07.2021 00:10
    +2
    Davidson, 03.07.2021 00:08
    Ты уверен что наши выйдут?
    Да, а почему бы и нет? Понятно, что Англия сильна . Но за счет болельщиков в Италии все возможно ! За нас будут болеть больше уверен !
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 03.07.2021 00:06
    +2
    Италия/Испания -Украина/Чехия было бы круто...надеемся верим!
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 03.07.2021 00:15
    +1
    Davidson, 03.07.2021 00:12
    Индивидуальное мастерство англичан победит ,и болельщики не помогут
    Проиграет Украина ничего страшного,уже всем все доказали, пройдут дальше будет отличный бонус!
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 03.07.2021 00:19
    0
    Panda1818, 03.07.2021 00:16
    Как говорится "руками и ногами ЗА". Но мотивация Англии сыграть полуфинал и финал на Уэмбли(( Они завтра не будут недооценивать и будут играть на победу. Хотя наши ребята тоже "не пальцем деланы". Верим в Украину, а завтра к ночи будет видно
    Мне кажеться то что за прошедший проигрыш нам должно в этот раз подфартить. Должок...
    Ссылка
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