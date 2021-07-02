«Матчи в Донецке и отдых в Крыму». Англия поддержала Украину

Посольство Великобритании перед матчем четвертьфинала Евро-2020 Украина - Англия поддержало территориальную целостность нашей страны.
В Англии надеются, что вскоре сборная сможет проводить матчи в освобожденном Донецке, а также отдыхать в украинском Крыму.
Матч состоится 3 июля, начало в 22:00.
Ми сподіваємось, що у найближчому майбутньому 🇺🇦 збірна знову зможе зіграти в підконтрольному Україні Донецьку, а потім поїхати у післясезонну відпустку до 🇺🇦 Криму.— UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) July 2, 2021
Британія є партнером, другом та прихильником України у сферах безпеки, реформ та розвитку.#UKandUkraine
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Источник — Sport.ua
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