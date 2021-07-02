«Матчи в Донецке и отдых в Крыму». Англия поддержала Украину

Посольство Великобритании поддерживает Украину

  • 02.07.2021 12:32
  • 3482 просмотра
  • 8 комментариев
«Матчи в Донецке и отдых в Крыму». Англия поддержала Украину
© twitter.com/UKinUkraine

Посольство Великобритании перед матчем четвертьфинала Евро-2020 Украина - Англия поддержало территориальную целостность нашей страны.

В Англии надеются, что вскоре сборная сможет проводить матчи в освобожденном Донецке, а также отдыхать в украинском Крыму.

Матч состоится 3 июля, начало в 22:00.
 

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Buba_Kashpersky
      Buba_Kashpersky, 02.07.2021 13:06
    0
    А чого це британцы хочуть до Криму? Відпочивати?... Та мабуть їм потрібен другий Гібралтар
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.07.2021 13:06
    0
    Ёкарный Бабай, 02.07.2021 13:01
    Щас пересичного россиянина больше волнует не Крым с эсминцами, а почем овощи. На прямой линии у Путина спросили почему морковка дороже бананов
    Действительно , но зато оружиям брякают и Крым наш, мб этим насыщаются большинство вместо того что б жить как Швейцария живут как третий сорт в большинстве своём, олигархов разумеется не считаем
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 02.07.2021 13:06
    0
    Хороша заява, тілько від цього краще не стане. В повернення Криму вже ніхто не вірить, по Донецьку - теж багато питань на довгі роки. А коли там виросте нове покоління людей, які весь час були під окупантами, їм з дитячого садочка вбивали в голову, що бандерівська Україна це їх ворог,то не думаю що вони залюбки підуть в наші обійми. А те,що зі зброєю в руках будут захищати свої "республіки"- не сумніваюся ні на хвилину.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 02.07.2021 13:01
    +2
    dd dent, 02.07.2021 12:53
    Увы но им хоть кол на голове
    Щас пересичного россиянина больше волнует не Крым с эсминцами, а почем овощи. На прямой линии у Путина спросили почему морковка дороже бананов
    Ссылка
    Eugene Vrubel
    online
      Eugene Vrubel, 02.07.2021 13:00
    +1
    У когось зараз знатно підгоріла ср*ка.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.07.2021 12:53
    0
    Funny__Cat_, 02.07.2021 12:41
    им уже британский эсминец Defender показал все что о них думает
    Увы но им хоть кол на голове
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 02.07.2021 12:41
    +6
    им уже британский эсминец Defender показал все что о них думает
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.07.2021 12:37
    +1
    Рашистам это покажите
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 02.07.2021 12:41
    +6
    им уже британский эсминец Defender показал все что о них думает
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 02.07.2021 13:01
    +2
    dd dent, 02.07.2021 12:53
    Увы но им хоть кол на голове
    Щас пересичного россиянина больше волнует не Крым с эсминцами, а почем овощи. На прямой линии у Путина спросили почему морковка дороже бананов
    Ссылка
    Eugene Vrubel
    online
      Eugene Vrubel, 02.07.2021 13:00
    +1
    У когось зараз знатно підгоріла ср*ка.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.07.2021 12:37
    +1
    Рашистам это покажите
    Ссылка
    Buba_Kashpersky
      Buba_Kashpersky, 02.07.2021 13:06
    0
    А чого це британцы хочуть до Криму? Відпочивати?... Та мабуть їм потрібен другий Гібралтар
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.07.2021 13:06
    0
    Ёкарный Бабай, 02.07.2021 13:01
    Щас пересичного россиянина больше волнует не Крым с эсминцами, а почем овощи. На прямой линии у Путина спросили почему морковка дороже бананов
    Действительно , но зато оружиям брякают и Крым наш, мб этим насыщаются большинство вместо того что б жить как Швейцария живут как третий сорт в большинстве своём, олигархов разумеется не считаем
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 02.07.2021 13:06
    0
    Хороша заява, тілько від цього краще не стане. В повернення Криму вже ніхто не вірить, по Донецьку - теж багато питань на довгі роки. А коли там виросте нове покоління людей, які весь час були під окупантами, їм з дитячого садочка вбивали в голову, що бандерівська Україна це їх ворог,то не думаю що вони залюбки підуть в наші обійми. А те,що зі зброєю в руках будут захищати свої "республіки"- не сумніваюся ні на хвилину.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.07.2021 12:53
    0
    Funny__Cat_, 02.07.2021 12:41
    им уже британский эсминец Defender показал все что о них думает
    Увы но им хоть кол на голове
    Ссылка
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