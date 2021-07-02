«Матчи в Донецке и отдых в Крыму». Англия поддержала Украину

Посольство Великобритании перед матчем четвертьфинала Евро-2020 Украина - Англия поддержало территориальную целостность нашей страны.

В Англии надеются, что вскоре сборная сможет проводить матчи в освобожденном Донецке, а также отдыхать в украинском Крыму.

Матч состоится 3 июля, начало в 22:00.

