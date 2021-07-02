Динамо просит перенести матч за Суперкубок Украины на осень

Напряженный график и игроки сборных

  • 02.07.2021 13:25
  • 5463 просмотра
  • 86 комментариев
Динамо просит перенести матч за Суперкубок Украины на осень
© shakhtar.com

«Динамо» Киев обратилось в УПЛ, чтобы перенести матч за Суперкубок Украины против «Шахтера» на более позднюю дату. Возможно, даже на сентябрь.

Игра запланирована на 24 июля.

Киевляне мотивируют это тем, что большое количество игроков столичного клуба сейчас находится в расположении национальной сборной Украины и они, по мнению главного тренера киевлян Мирчи Луческу, не успеют должным образом подготовиться к сезону.

«К нам действительно поступило такое обращение от «Динамо». Будем думать и решать, поскольку динамовским сборникам действительно нужно время на восстановление. Однако про возможную дату в сентябре говорить еще рано. Мы все сейчас будем болеть за сборную в матче с Англией, рассчитывая, что национальная команда пройдет дальше. Поэтому решение по этому вопросу будет приниматься позже», - сказал исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(22 голоса)

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Комментарии
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 02.07.2021 14:37
    0
    Funny__Cat_, 02.07.2021 14:34
    так пора уже сравнивать , весь прогрессивный использует Вайскоут, Инстат , и т д
    одни кроты по методичке и пьяному бреду Вити Леоненка футбол судят
    на Суперкубок сходи обязательно, чтобы раз. и на всегда понять кто в Киеве дома, а то в гостях, и кому не рады
    А при чем тут это?) Разве и так непонятно что Шахтер в Киеве чужой?) Зачем про это лишний раз вспоминать?)
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.07.2021 14:36
    0
    ENJOY, 02.07.2021 14:29
    "Динамо» Киев обратилось в УПЛ, чтобы перенести матч за Суперкубок Украины против «Шахтера» на более позднюю дату. Возможно, даже на сентябрь"
    А я пытаюсь наперед думать и знаю что Упл может отказать.
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 02.07.2021 14:36
    -1
    С другой стороны, учитывая что регламент СК изменился, и там играют первый со вторым, то можно играть и вторыми составами. Не такой уж это и важный трофей, никаких преференций не даёт, и превратился в простую формальность. Хотим реальный Суперкубок? Давайте играть серию на нейтральных полях Украины до трёх побед. И совсем не обязательно все игры сразу.
    На референдум!)
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 02.07.2021 14:36
    0
    ENJOY, 02.07.2021 14:33
    Подытожим мнения фанатиком динамо..
    фк динамо обратилось в УПЛ с просьбой перенести матч суперкубка... решение будет приниматься УПЛ, возможно и с позитивным для динамо исходом... но замешан здесь Шахтер и несомненно именно он виноват во всем.... ебан..тые
    почему так грубо о Шахтере?
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 02.07.2021 14:35
    0
    Funny__Cat_, 02.07.2021 14:33
    зачем шахтеру что то просить? у него ффу из рук кормиться
    захотели куцый формат с мариуполем в шестерке - пожалуйста
    захотели раньше чемпионат закончить -пожалуйста
    да, появился тренер,
    ну можем твои использовать , как ты там называл украинскую армию - "непонятной организацией"?
    Ахах) Точно армию? Перевод стрелок это твое, вот всегда когда топишься, начинаешь петлять))
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 02.07.2021 14:34
    -1
    bulba sumkin, 02.07.2021 14:33
    А я ничего и не сравнивал, в отличие от некоторых куда мне до вас, знаменитых диванных аналитиков, которые так топят на команду на сайте, что даже не стадион не успевают сходить)
    так пора уже сравнивать , весь прогрессивный использует Вайскоут, Инстат , и т д
    одни кроты по методичке и пьяному бреду Вити Леоненка футбол судят
    на Суперкубок сходи обязательно, чтобы раз. и на всегда понять кто в Киеве дома, а то в гостях, и кому не рады
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 02.07.2021 14:33
    -2
    Funny__Cat_, 02.07.2021 14:14
    какая мне разница до шахтера ?
    меня Динамо интересует , чьи игроки сейчас основной костяк в сборной! которая, между прочим вошла в 8 рку лучших Европы .
    Можно пойти на встречу клубу !
    но это наивная утопия, зная ффу имени Рината
    так что да , я тоже думаю что не перенесут
    шото типа так
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 02.07.2021 14:33
    +1
    Подытожим мнения фанатиком динамо..
    фк динамо обратилось в УПЛ с просьбой перенести матч суперкубка... решение будет приниматься УПЛ, возможно и с позитивным для динамо исходом... но замешан здесь Шахтер и несомненно именно он виноват во всем.... ебан..тые
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 02.07.2021 14:33
    0
    bulba sumkin, 02.07.2021 14:26
    Тренер?) Так он же в футболе разбирается как твой кот в астрофизике?) Неужели этот старый маразматик вырос в твоих глазах) Люблю твои же цитаты использовать)
    И да, если бы Шахтер в прошлом году попросил о переносе матча за СК, вы бы до сих пор скулили)
    зачем шахтеру что то просить? у него ффу из рук кормиться
    захотели куцый формат с мариуполем в шестерке - пожалуйста
    захотели раньше чемпионат закончить -пожалуйста
    да, появился тренер,
    ну можем твои использовать , как ты там называл украинскую армию - "непонятной организацией"?
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 02.07.2021 14:33
    0
    Funny__Cat_, 02.07.2021 14:31
    ну сравнить чемпионский год и не чемпионский !
    если честно я не смотрел, что там раньше, и не уверен что есть большая разница, но почему за 5?
    потому что тебе так удобнее, давай тогда за время Независимости , или у тебя в методичках другое написано ?
    А я ничего и не сравнивал, в отличие от некоторых куда мне до вас, знаменитых диванных аналитиков, которые так топят на команду на сайте, что даже не стадион не успевают сходить)
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 02.07.2021 14:31
    -2
    bulba sumkin, 02.07.2021 14:28
    А почему только за 2 года?) запили за все 5 в которых Шахтер был чемпионом) Или за 2 удобней сравнивать, ибо так в методичках написано) Женя, не превращайся в семирамида…
    ну сравнить чемпионский год и не чемпионский !
    если честно я не смотрел, что там раньше, и не уверен что есть большая разница, но почему за 5?
    потому что тебе так удобнее, давай тогда за время Независимости , или у тебя в методичках другое написано ?
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 02.07.2021 14:29
    +1
    Trasher311987, 02.07.2021 14:25
    Психологически Шахтеру надо выиграть.
    Вот и весь сыр бор
    "Динамо» Киев обратилось в УПЛ, чтобы перенести матч за Суперкубок Украины против «Шахтера» на более позднюю дату. Возможно, даже на сентябрь"
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 02.07.2021 14:28
    +1
    Логично. Но и в прошлом сезоне надо было переносить. А не играть по Ковидной жаре между двумя сезонами, абы сыграть.
    Думаю, что лучшее время для СК, это 14 октября - Покров Пресвятой Богородицы.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 02.07.2021 14:28
    -1
    Trasher311987, 02.07.2021 14:25
    Психологически Шахтеру надо выиграть.
    Вот и весь сыр бор
    Победители Реала боятся украинского чемпиона
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 02.07.2021 14:28
    0
    Trasher311987, 02.07.2021 14:25
    Психологически Шахтеру надо выиграть.
    Вот и весь сыр бор
    скорее динамо не проиграть... или ты не внимательно прочитал текст новости?!
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 02.07.2021 14:28
    +1
    Funny__Cat_, 02.07.2021 14:22
    почему неудачного , шахтера сыграл так же как и в чемпионате с + 23, хочешь Xpoints сравним?
    и да, тут всякие Закарпатфаны, Маяковские и прочие, осенью, после побед над Реалом, во всю глотку визжади, что это чуть лои не лучший шахтер в истории.
    ----
    дело не в шахтере , а в ДК, как только появился тренер у Киева, так сразу кто. то стал со второго места воинственно трусить кулачком !
    А почему только за 2 года?) запили за все 5 в которых Шахтер был чемпионом) Или за 2 удобней сравнивать, ибо так в методичках написано) Женя, не превращайся в семирамида…
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 02.07.2021 14:27
    0
    Funny__Cat_, 02.07.2021 14:25
    а вы бы уже определились , то ли вы ТОП клуб , которому ничего не страшно , толи хотите играть только против ослабленных соперников
    по методичке только ты работаешь да Макс, друг твой, все остальные более или менее адекватны и независимы
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 02.07.2021 14:26
    0
    Funny__Cat_, 02.07.2021 14:22
    почему неудачного , шахтера сыграл так же как и в чемпионате с + 23, хочешь Xpoints сравним?
    и да, тут всякие Закарпатфаны, Маяковские и прочие, осенью, после побед над Реалом, во всю глотку визжади, что это чуть лои не лучший шахтер в истории.
    ----
    дело не в шахтере , а в ДК, как только появился тренер у Киева, так сразу кто. то стал со второго места воинственно трусить кулачком !
    Тренер?) Так он же в футболе разбирается как твой кот в астрофизике?) Неужели этот старый маразматик вырос в твоих глазах) Люблю твои же цитаты использовать)
    И да, если бы Шахтер в прошлом году попросил о переносе матча за СК, вы бы до сих пор скулили)
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 02.07.2021 14:26
    -1
    vitalikss86, 02.07.2021 14:25
    Еще Металла Великого нет в УПЛ, а ДК уже ссутся играть. Думаю когда Металл войдет в УПЛ и будет календарная игра, такой команды как Динамо и дух простынет.
    о , пациенты Кащенко пожаловали
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 02.07.2021 14:25
    -3
    ENJOY, 02.07.2021 14:23
    ммм.. значит я все таки прав... ты бы сдал билет массонского клуба
    а вы бы уже определились , то ли вы ТОП клуб , которому ничего не страшно , толи хотите играть только против ослабленных соперников
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 02.07.2021 13:30
    +5
    D.Lanskoy, 02.07.2021 13:29
    Не только динамовским, ребята из Шахтера тоже пашут в сборной.
    ну вот и все должны быть не против переноса
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 02.07.2021 13:29
    +4
    Ну если и правда попросили, то можно пойти на встречу базовому клубу нашей сборной!
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 02.07.2021 14:20
    +3
    да какой перенос,вы о чём? 4 июля уже будут в Киеве ваши горячо любимые рожки-сборники,успеют отдохнуть
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.07.2021 14:16
    +3
    ShakhtarFCSD, 02.07.2021 14:13
    Когда костяк сборной в виде игроков Шахтера добывал путевку на Евро, никто ни о чем таком не просил. Мирча перегибает палку. Просто знает, что расклад сил сейчас не в его пользу.
    Попросите через Зеленского чтобы на СНБО наложили санкции на Динамо.
    Запрет отдыхать.
    Очень рабочая схема
    Ссылка
    ShakhtarFCSD
    online
      ShakhtarFCSD, 02.07.2021 14:15
    +3
    CheMP, 02.07.2021 14:10
    как же мне нравятся эти рогопилы с их великоДинамовским взглядом на сборную и значимость их игроков для сборной
    Такие же ватники, только клубные.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.07.2021 14:12
    +3
    CheMP, 02.07.2021 14:10
    как же мне нравятся эти рогопилы с их великоДинамовским взглядом на сборную и значимость их игроков для сборной
    Этих мыколенко Сидорчуков Шапаренко забарных в глаза бы не видел.
    Понабирают по объявлению они до четвертьфинала дойдут.
    Ещё права качают отдых просят.
    Люди в шахтах работают по 3 смены.
    Та я согласен.
    Ссылка
    Andrii Stadnyk
    online
      Andrii Stadnyk, 02.07.2021 14:02
    +3
    Дурниці. В ШД теж збірники відсутні. А це обидва воротарі, основні центральні захисники, опорник і все-ще досить важливий Марлос. В АПЛ, наприклад, ніхто не переносить тури через те, що гравці їдуть на КАН. Грають згідно з графіком. Або ми пишаємося тим, що представники нашого клубу захищають кольори збірної, або нам конче треба бестолковий суперкубок і ми гравців в збірну не відпускаємо.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.07.2021 14:02
    +3
    Та прекращайте кто там из Динамо играл.
    Миколенко тупил 3 матча.
    Шапаренко не играл полные матчи.
    Сидорчук тоже.
    Остаётся забарный Бущан.
    То ли дело Шахтер.
    Трубин Судаков Марлос Кривцов.
    Они рвали себя.
    Это не честно.
    Я против.
    Надо сразу приехали с евро и надо 1 тур Упл.
    Суркис все купил потом продал потом опять купил.
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 02.07.2021 13:29
    +3
    Не только динамовским, ребята из Шахтера тоже пашут в сборной.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.07.2021 14:25
    +2
    Funny__Cat_, 02.07.2021 14:23
    просто так смешно, они ж там якобы будущих обладателей ЗМ понакупали, пригласили европейокго ТОПА на тренерский мостик, а теперь сидят скрестив пальцы, чтобы сыграть суперкубок, против динамовского дет сада
    Психологически Шахтеру надо выиграть.
    Вот и весь сыр бор
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 02.07.2021 14:19
    +2
    Funny__Cat_, 02.07.2021 14:12
    о вяЛикий мегаКлюб всея Мариуполя уже влажно надеется , что ДК будет дублем играть, может хоть тогда появится шанс на трофей
    Сам придумал, сам посмеялся?!)
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.07.2021 14:19
    +2
    Это что получается, при утверждении даты игры на Суперкубок, УАФ даже мысли не припускала, что наша сборная выйдет с группы? А сейчас хвост распушили....
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 02.07.2021 14:17
    +2
    bulba sumkin, 02.07.2021 14:15
    И не должны переносить. Условия у все одинаковые, так что не скулите)
    не у всех одинаковые , у шахтера купленное ффу
    не ну то что с первого тура у вас очече жмет это хорошо конечно
    ничего Динамо и дбулем выносило копанку в Суперкубке , попробуем повторить
    Ссылка
    ShakhtarFCSD
    online
      ShakhtarFCSD, 02.07.2021 14:13
    +2
    Когда костяк сборной в виде игроков Шахтера добывал путевку на Евро, никто ни о чем таком не просил. Мирча перегибает палку. Просто знает, что расклад сил сейчас не в его пользу.
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 02.07.2021 14:08
    +2
    Нехай обидві команди грають резервом. Як в 2007.
    Білети уже на руках, треба матч проводити, поки знову ковід не накрив.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 02.07.2021 13:52
    +2
    Слава Чебан, 02.07.2021 13:40
    Ещё не успели продуть а уже отмазки подьехали
    Так каждый год кто продувает , спец ты хренов ?
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 02.07.2021 14:33
    +1
    Подытожим мнения фанатиком динамо..
    фк динамо обратилось в УПЛ с просьбой перенести матч суперкубка... решение будет приниматься УПЛ, возможно и с позитивным для динамо исходом... но замешан здесь Шахтер и несомненно именно он виноват во всем.... ебан..тые
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 02.07.2021 14:29
    +1
    Trasher311987, 02.07.2021 14:25
    Психологически Шахтеру надо выиграть.
    Вот и весь сыр бор
    "Динамо» Киев обратилось в УПЛ, чтобы перенести матч за Суперкубок Украины против «Шахтера» на более позднюю дату. Возможно, даже на сентябрь"
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 02.07.2021 14:28
    +1
    Логично. Но и в прошлом сезоне надо было переносить. А не играть по Ковидной жаре между двумя сезонами, абы сыграть.
    Думаю, что лучшее время для СК, это 14 октября - Покров Пресвятой Богородицы.
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 02.07.2021 14:28
    +1
    Funny__Cat_, 02.07.2021 14:22
    почему неудачного , шахтера сыграл так же как и в чемпионате с + 23, хочешь Xpoints сравним?
    и да, тут всякие Закарпатфаны, Маяковские и прочие, осенью, после побед над Реалом, во всю глотку визжади, что это чуть лои не лучший шахтер в истории.
    ----
    дело не в шахтере , а в ДК, как только появился тренер у Киева, так сразу кто. то стал со второго места воинственно трусить кулачком !
    А почему только за 2 года?) запили за все 5 в которых Шахтер был чемпионом) Или за 2 удобней сравнивать, ибо так в методичках написано) Женя, не превращайся в семирамида…
    Ссылка
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