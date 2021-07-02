Динамо просит перенести матч за Суперкубок Украины на осень

«Динамо» Киев обратилось в УПЛ, чтобы перенести матч за Суперкубок Украины против «Шахтера» на более позднюю дату. Возможно, даже на сентябрь.

Игра запланирована на 24 июля.

Киевляне мотивируют это тем, что большое количество игроков столичного клуба сейчас находится в расположении национальной сборной Украины и они, по мнению главного тренера киевлян Мирчи Луческу, не успеют должным образом подготовиться к сезону.

«К нам действительно поступило такое обращение от «Динамо». Будем думать и решать, поскольку динамовским сборникам действительно нужно время на восстановление. Однако про возможную дату в сентябре говорить еще рано. Мы все сейчас будем болеть за сборную в матче с Англией, рассчитывая, что национальная команда пройдет дальше. Поэтому решение по этому вопросу будет приниматься позже», - сказал исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.