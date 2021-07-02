Динамо просит перенести матч за Суперкубок Украины на осень

«Динамо» Киев обратилось в УПЛ, чтобы перенести матч за Суперкубок Украины против «Шахтера» на более позднюю дату. Возможно, даже на сентябрь.
Игра запланирована на 24 июля.
Киевляне мотивируют это тем, что большое количество игроков столичного клуба сейчас находится в расположении национальной сборной Украины и они, по мнению главного тренера киевлян Мирчи Луческу, не успеют должным образом подготовиться к сезону.
«К нам действительно поступило такое обращение от «Динамо». Будем думать и решать, поскольку динамовским сборникам действительно нужно время на восстановление. Однако про возможную дату в сентябре говорить еще рано. Мы все сейчас будем болеть за сборную в матче с Англией, рассчитывая, что национальная команда пройдет дальше. Поэтому решение по этому вопросу будет приниматься позже», - сказал исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
одни кроты по методичке и пьяному бреду Вити Леоненка футбол судят
на Суперкубок сходи обязательно, чтобы раз. и на всегда понять кто в Киеве дома, а то в гостях, и кому не рады
На референдум!)
фк динамо обратилось в УПЛ с просьбой перенести матч суперкубка... решение будет приниматься УПЛ, возможно и с позитивным для динамо исходом... но замешан здесь Шахтер и несомненно именно он виноват во всем.... ебан..тые
захотели куцый формат с мариуполем в шестерке - пожалуйста
захотели раньше чемпионат закончить -пожалуйста
да, появился тренер,
ну можем твои использовать , как ты там называл украинскую армию - "непонятной организацией"?
одни кроты по методичке и пьяному бреду Вити Леоненка футбол судят
на Суперкубок сходи обязательно, чтобы раз. и на всегда понять кто в Киеве дома, а то в гостях, и кому не рады
меня Динамо интересует , чьи игроки сейчас основной костяк в сборной! которая, между прочим вошла в 8 рку лучших Европы .
Можно пойти на встречу клубу !
но это наивная утопия, зная ффу имени Рината
так что да , я тоже думаю что не перенесут
фк динамо обратилось в УПЛ с просьбой перенести матч суперкубка... решение будет приниматься УПЛ, возможно и с позитивным для динамо исходом... но замешан здесь Шахтер и несомненно именно он виноват во всем.... ебан..тые
И да, если бы Шахтер в прошлом году попросил о переносе матча за СК, вы бы до сих пор скулили)
захотели куцый формат с мариуполем в шестерке - пожалуйста
захотели раньше чемпионат закончить -пожалуйста
да, появился тренер,
ну можем твои использовать , как ты там называл украинскую армию - "непонятной организацией"?
если честно я не смотрел, что там раньше, и не уверен что есть большая разница, но почему за 5?
потому что тебе так удобнее, давай тогда за время Независимости , или у тебя в методичках другое написано ?
если честно я не смотрел, что там раньше, и не уверен что есть большая разница, но почему за 5?
потому что тебе так удобнее, давай тогда за время Независимости , или у тебя в методичках другое написано ?
Вот и весь сыр бор
Думаю, что лучшее время для СК, это 14 октября - Покров Пресвятой Богородицы.
Вот и весь сыр бор
Вот и весь сыр бор
и да, тут всякие Закарпатфаны, Маяковские и прочие, осенью, после побед над Реалом, во всю глотку визжади, что это чуть лои не лучший шахтер в истории.
----
дело не в шахтере , а в ДК, как только появился тренер у Киева, так сразу кто. то стал со второго места воинственно трусить кулачком !
и да, тут всякие Закарпатфаны, Маяковские и прочие, осенью, после побед над Реалом, во всю глотку визжади, что это чуть лои не лучший шахтер в истории.
----
дело не в шахтере , а в ДК, как только появился тренер у Киева, так сразу кто. то стал со второго места воинственно трусить кулачком !
И да, если бы Шахтер в прошлом году попросил о переносе матча за СК, вы бы до сих пор скулили)
Запрет отдыхать.
Очень рабочая схема
Понабирают по объявлению они до четвертьфинала дойдут.
Ещё права качают отдых просят.
Люди в шахтах работают по 3 смены.
Та я согласен.
Миколенко тупил 3 матча.
Шапаренко не играл полные матчи.
Сидорчук тоже.
Остаётся забарный Бущан.
То ли дело Шахтер.
Трубин Судаков Марлос Кривцов.
Они рвали себя.
Это не честно.
Я против.
Надо сразу приехали с евро и надо 1 тур Упл.
Суркис все купил потом продал потом опять купил.
Вот и весь сыр бор
не ну то что с первого тура у вас очече жмет это хорошо конечно
ничего Динамо и дбулем выносило копанку в Суперкубке , попробуем повторить
Білети уже на руках, треба матч проводити, поки знову ковід не накрив.
фк динамо обратилось в УПЛ с просьбой перенести матч суперкубка... решение будет приниматься УПЛ, возможно и с позитивным для динамо исходом... но замешан здесь Шахтер и несомненно именно он виноват во всем.... ебан..тые
Вот и весь сыр бор
Думаю, что лучшее время для СК, это 14 октября - Покров Пресвятой Богородицы.
и да, тут всякие Закарпатфаны, Маяковские и прочие, осенью, после побед над Реалом, во всю глотку визжади, что это чуть лои не лучший шахтер в истории.
----
дело не в шахтере , а в ДК, как только появился тренер у Киева, так сразу кто. то стал со второго места воинственно трусить кулачком !
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.