В Британии телеведущая сравнила футболку сборной Украины с грязным пятном

Телеведущая британской программы Good Morning Britain (GMD) Кейт Гаррауэй отпустила странный комментарий по поводу игровой формы сборной Украины, сравнив ее с грязным пятном.
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко был приглашен на шоу, чтобы обсудить предстоящий матч Англии и Украины. В его присутствии ведущая сказала:
«Не знаю, хорошо ли вы видите, но на передней части вашей футболки есть карта. Ее трудно разглядеть. Это похоже на футболку, которую мой сын поднимает с пола и считает, что она еще не слишком грязная. Это немного похоже на грязное пятно. Ну вы понимаете, о чем я, ну похоже же немного».
Колкость прозвучала после того, как Вадим Пристайко сказал ведущим, что украинцы очень взволнованы, потому что национальная сборная Украины впервые поднялись на такую высоту как четвертьфинал Евро-2020.
Британцы удивлены подобным высказываниям Кейт и пишут в Твиттер: «Можете ли вы представить себе шум, если бы нашему послу сказали, что его страна выглядит как пятно на рубашке?»
Матч 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия пройдет 3 июля в 22:00 в Риме, столице Италии.
Источник — Daily Star
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