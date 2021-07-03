В Британии телеведущая сравнила футболку сборной Украины с грязным пятном

Телеведущая британской программы Good Morning Britain (GMD) Кейт Гаррауэй отпустила странный комментарий по поводу игровой формы сборной Украины, сравнив ее с грязным пятном.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко был приглашен на шоу, чтобы обсудить предстоящий матч Англии и Украины. В его присутствии ведущая сказала:

«Не знаю, хорошо ли вы видите, но на передней части вашей футболки есть карта. Ее трудно разглядеть. Это похоже на футболку, которую мой сын поднимает с пола и считает, что она еще не слишком грязная. Это немного похоже на грязное пятно. Ну вы понимаете, о чем я, ну похоже же немного».

Колкость прозвучала после того, как Вадим Пристайко сказал ведущим, что украинцы очень взволнованы, потому что национальная сборная Украины впервые поднялись на такую ​​высоту как четвертьфинал Евро-2020.

Британцы удивлены подобным высказываниям Кейт и пишут в Твиттер: «Можете ли вы представить себе шум, если бы нашему послу сказали, что его страна выглядит как пятно на рубашке?»

Матч 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия пройдет 3 июля в 22:00 в Риме, столице Италии.