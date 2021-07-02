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03.07.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Украина – Англия. 1/4 финала Евро-2020. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 июля в 22:00 видеотрансляцию матча 1/4 финала Евро-2020

  • 02.07.2021 07:45
  • 119 просмотров
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Украина – Англия. 1/4 финала Евро-2020. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

3 июля в матче 1/4 финала Евро-2020 сойдутся сборные Украины и Англии.

Поединок пройдет в Риме и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Украина – Англия. 1/4 финала Евро-2020. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция
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Источник — Sport.ua

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