ВИДЕО. Карта Украины – грязное пятно? Как телеведущая оскорбила посла

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко отреагировал дипломатично

  • 03.07.2021 17:20
  • 3577 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Карта Украины – грязное пятно? Как телеведущая оскорбила посла
© ITV. Вадим Пристайко

Телеведущая британской программы Good Morning Britain (GMB) Кейт Гаррауэй едва не вызвала международный скандал, когда высказала реплику по поводу игровой формы сборной Украины, сравнив ее с грязным пятном. Опубликовано видео эпизода (на английском языке, см. ниже)

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко был приглашен на шоу, чтобы обсудить предстоящий матч Англии и Украины. В его присутствии ведущая сказала:

«Не знаю, хорошо ли вы видите, но на передней части вашей футболки есть карта. Ее трудно разглядеть. Это похоже на футболку, которую мой сын поднимает с пола и считает, что она еще не слишком грязная. Это немного похоже на грязное пятно. Ну вы понимаете, о чем я, ну похоже же немного».

Второй телеведущий засмеялся после этих слов, а Вадим Пристайко вежливо улыбнулся, но реагировать не стал. Дальше Гаррауэй задала послу провокационный вопрос в стиле российской пропаганды: не является ли решение разместить карту страны на футболке политическим? Пристайко ответил дипломатично, заявив, что это всего лишь желание объединить всю нацию во время крупного турнира, а не политический шаг. Затем посол напомнил, что Крым, изображенный на карте, всем миром признан украинским.

Многие британцы в комментариях возмутились поведением ведущей и высказали свое негодование по поводу ее слов:

  • «Не удивлюсь, если Украина потребует у Премьер-министра Великобритании извинений за комментарий, оскорбляющий Украину, ее команду и форму».
  • «Абсолютно ужасное и неуважительное интервью, комментарий о футболке был непрофессиональным и неуместным».
  • «Пятно на футболке? Оскорбить посла и Украину за 30 секунд, Кейт! Нет!»
  • «Что дальше, освистывание гимна Украины?»
  • «Люблю Кейт, но она была откровенно грубой с послом. Пятно на футболке? Это карта его страны! Шутка зашла слишком далеко, думаю!»
  • «Не знаю, хорошо ли видно, но в верхней части головы есть место для мозга. Его наличие очень важно, но пока там то, чем мой сын убирает с пола за щенком».

ВИДЕО. Карта Украины – грязное пятно? Как телеведущая оскорбила посла (ч.1)

 

ВИДЕО. Карта Украины – грязное пятно? Как телеведущая оскорбила посла (ч.2)

 
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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Sergii Sila
    online
      Sergii Sila, 03.07.2021 17:59
    0
    Якщо відкинути всі емоції та політику ,то якщо карта України то дуже маленька.
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 03.07.2021 17:56
    0
    Philip J. Fry, 03.07.2021 17:43
    Дійсно, некоректно висловилась, але другий ведучий її зразу на місце поставив .
    После 10 секундного ржания иронично произнесннное слово steady называется поставить на место? Они оба на этой "шутке" подработали
    Ссылка
    Petrov20
    online
      Petrov20, 03.07.2021 17:54
    0
    какие вы страшные англия обосралась
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 03.07.2021 17:43
    +1
    Дійсно, некоректно висловилась, але другий ведучий її зразу на місце поставив .
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 03.07.2021 17:39
    +3
    Этого (п)осла с позором уволить, нельзя такое никому спускать!
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 03.07.2021 17:39
    +3
    Этого (п)осла с позором уволить, нельзя такое никому спускать!
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 03.07.2021 17:43
    +1
    Дійсно, некоректно висловилась, але другий ведучий її зразу на місце поставив .
    Ссылка
    Sergii Sila
    online
      Sergii Sila, 03.07.2021 17:59
    0
    Якщо відкинути всі емоції та політику ,то якщо карта України то дуже маленька.
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 03.07.2021 17:56
    0
    Philip J. Fry, 03.07.2021 17:43
    Дійсно, некоректно висловилась, але другий ведучий її зразу на місце поставив .
    После 10 секундного ржания иронично произнесннное слово steady называется поставить на место? Они оба на этой "шутке" подработали
    Ссылка
    Petrov20
    online
      Petrov20, 03.07.2021 17:54
    0
    какие вы страшные англия обосралась
    Ссылка
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