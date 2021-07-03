ВИДЕО. Карта Украины – грязное пятно? Как телеведущая оскорбила посла

Телеведущая британской программы Good Morning Britain (GMB) Кейт Гаррауэй едва не вызвала международный скандал, когда высказала реплику по поводу игровой формы сборной Украины, сравнив ее с грязным пятном. Опубликовано видео эпизода (на английском языке, см. ниже)

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко был приглашен на шоу, чтобы обсудить предстоящий матч Англии и Украины. В его присутствии ведущая сказала:

«Не знаю, хорошо ли вы видите, но на передней части вашей футболки есть карта. Ее трудно разглядеть. Это похоже на футболку, которую мой сын поднимает с пола и считает, что она еще не слишком грязная. Это немного похоже на грязное пятно. Ну вы понимаете, о чем я, ну похоже же немного».

Второй телеведущий засмеялся после этих слов, а Вадим Пристайко вежливо улыбнулся, но реагировать не стал. Дальше Гаррауэй задала послу провокационный вопрос в стиле российской пропаганды: не является ли решение разместить карту страны на футболке политическим? Пристайко ответил дипломатично, заявив, что это всего лишь желание объединить всю нацию во время крупного турнира, а не политический шаг. Затем посол напомнил, что Крым, изображенный на карте, всем миром признан украинским.

Многие британцы в комментариях возмутились поведением ведущей и высказали свое негодование по поводу ее слов:

«Не удивлюсь, если Украина потребует у Премьер-министра Великобритании извинений за комментарий, оскорбляющий Украину, ее команду и форму».

«Абсолютно ужасное и неуважительное интервью, комментарий о футболке был непрофессиональным и неуместным».

«Пятно на футболке? Оскорбить посла и Украину за 30 секунд, Кейт! Нет!»

«Что дальше, освистывание гимна Украины?»

«Люблю Кейт, но она была откровенно грубой с послом. Пятно на футболке? Это карта его страны! Шутка зашла слишком далеко, думаю!»

«Не знаю, хорошо ли видно, но в верхней части головы есть место для мозга. Его наличие очень важно, но пока там то, чем мой сын убирает с пола за щенком».

ВИДЕО. Карта Украины – грязное пятно? Как телеведущая оскорбила посла (ч.1)

ВИДЕО. Карта Украины – грязное пятно? Как телеведущая оскорбила посла (ч.2)