Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Англия – топ-сборная, но ее можно обыграть»

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о победе нашей сборной в матче 1/8 финала Евро с Швецией (2:1), а также поделился ожиданиями от поединка с Англией.

— Артем, какие у тебя эмоции от матча Швеция – Украина?

— Эмоции уже поутихли. Эмоции были во время матча и сразу после игры. Во время матча с Австрией не было переживаний почему-то. То же самое и во время поединка с Швецией. Я больше переживал в поединках с Нидерландами и Северной Македонией. А вот во время матчей с Австрией и Швецией было какое-то спокойствие. Тем более я думал, что, в матче со шведами сыграем 1:1, а в дополнительное время или в серии пенальти мы возьмем верх. Почти угадал. Но хорошо, что не дошло до пенальти, а то были бы еще переживания.

— А как тебе игра сборной Украины?

— По игре ребята молодцы по всем по компонентам. Это была тяжелая и заслуженная победа. Да, были штанги у шведов. Но и у нас была штанга после удара Сереги Сидорчука. И, если Украине где-то повезло, то мы заслужили это везение. А как ребята отдавались на поле. Жалко, что такая травма у Беседина. Но в футболе, к сожалению, такие моменты бывают. И там была заслуженная красная карточка для шведа. Украинские футболисты заслужили только комплименты за этот матч.

— Что скажешь по герою поединка с Швецией Артему Довбику?

— Вот так бывает в футболе. Парень, на которого не рассчитывали, я имею ввиду Довбика, сидел, ждал свой шанс. Была травма Мораеса. Если бы у Мораеса не было травмы, наверное, Артема не было бы в расширенном списке сборной Украины, и он бы не поехал на Евро. Этот гол – это сумасшедший плюс для Украины, которая прошла в следующий раунд. Это плюс для Довбика. Он молодой парень, который забил важнейший мяч в начале своей карьеры. Дай Бог, чтобы в следующем раунде с Англией было также. Я знаю, что это такое – забивать такие мячи и какие эмоции после такого. Честно, ребята молодцы! И, наверное, они, возможно, уже отходят от этой эйфории.

— Следующий соперник у Украины более серьезный?

— Да, теперь у нас матч против Англии – родоначальников футбола. Будет достаточно интересный футбол. Но нет таких прям непобедимых сборных. Англия – это топовая сборная, но обыгрывать их можно. Думаю, Шевченко с тренерским штабом более детально ребятам расскажут, что и как. Залог успеха в этом матче – это самоотдача не меньшая, чем в поединке со шведами. И нужно максимально четко, как идут швейцарские часы, выполнить установку тренера. У нас один из сильнейших тренерских составов на Евро в плане тактики, анализа своих матчей и разбора игры соперников. Если максимально четко, на 99,9 процентов, ребята выполнят установку тренера, думаю, можно добиться положительного результата.

— Выход на поле в матче с Швецией двух опорников Степаненко и Сидорчука — правильно решение?

— Это было очень правильное решение – поставить двух разрушителей в центр поля. Для шведов это был в какой-то мере сюрприз. Малиновский показывает неплохой футбол в Серии А, а тут он остался на замене. Это был тактический ход. И сделал Шевченко это осознанно.

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— И Малиновский был свежим в дополнительное время.

— Тоже вариант. Хотя я ставил, что Малиновский забьет, но где-то не угадал. Моя девушка сказала, что выиграет Украина полюбому и выиграет со счетом 2:1. Не знаю, как она угадала. И кстати мой сын Адриан сказал, что Зина забьет.

— Ты играл за Украину против Англии. Помнишь тот матч?

— Я играл против Англии один матч в отборе на чемпионат мира-2014. Тогда главным тренером был Михаил Фоменко. Мы с англичанами играли второй матч в Киеве и сыграли 0:0. Да, можно было рисковать. Но, понятно, за Англию играли топ-футболисты Джеррард и Лэмпард и так далее. Тогда у меня был момент. После подачи углового я пробил головой, но Джо Харт среагировал.

— Андрей Шевченко, как тренер, заявил о себе уже?

— Сначала у сборной Украины был свой стиль, а именно долгий контроль мяча и позиционные атаки. Но Шевченко стал более гибким, и он смотрит, как играет соперник. Это очень важно. Шевченко уже приближается к уровню топ-тренеров наряду с Карло Анчелотти, Хуанде Рамосом, Томасом Тухелем и многими другими. Все в наших руках, ногах и голове. Также ребята знают, что поддержка у них будет. Я думаю, наша сборная будет вызывать симпатии у других болельщиков, чьи сборные уже покинули Евро.