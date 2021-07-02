ФОТО. Жены и девушки игроков сборной Украины отправились в Рим

Болельщицы поддержат национальную команду в матче 1/4 финала Евро-2020 с Англией

  • 02.07.2021 11:43
  • 9528 просмотров
  • 10 комментариев
ФОТО. Жены и девушки игроков сборной Украины отправились в Рим
© Instagram

Жены и девушки футболистов сборной Украины вылетели в Рим, чтобы поддержать игроков национальной команды в матче 1/4 финала Евро-2020 против Англии.

«Жены и девушке на пути в Рим», — прокомментировала совместное фото Инна Ярмоленко, супруга 31-летнего украинского вингера Андрея Ярмоленко.

Поединок 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия состоится в Риме в субботу, 3 июля, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — Instagram

(12 голосов)

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Комментарии
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 02.07.2021 12:43
    0
    Какие одухотворенные лица... Но что-то их мало, должно быть в два раза больше, не так-ли? Без их поддержки на трибуне,наши могут и проиграть...
    Ссылка
    -_-ENJOY-_-
    online
      -_-ENJOY-_-, 02.07.2021 12:42
    +2
    Экскорт агенство в сборе
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 02.07.2021 12:42
    +1
    ну всё, теперь проиграют
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 02.07.2021 12:41
    +3
    Жены декабристов приехали в Сибирь и испортили мужьям всю ссылку.
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 02.07.2021 11:59
    +6
    Sauron, 02.07.2021 11:57
    Наши девчонки не будут платить 1000 евро, если можно купить товар за 100!
    Если нужны понты, то вам за поребрик.
    А вот согласен, странные претензии. Даже если мужья получают миллионы, это не повод летать специальными джетами и бизнес-классом.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 02.07.2021 11:57
    +10
    Т. Артём, 02.07.2021 11:46
    На Рейнэире. Позор, неужели нельзя игрокам сборной нормальные зп платить? Нищета
    Наши девчонки не будут платить 1000 евро, если можно купить товар за 100!
    Если нужны понты, то вам за поребрик.
    Ссылка
    maz_vyshnevskogo
    online
      maz_vyshnevskogo, 02.07.2021 11:55
    +1
    "Дружини і дівчини" - ви бл як укрправда набираєте людей на зупинці?
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 02.07.2021 11:53
    +4
    Тю, а парни футболистов? Что за гомофобия на сайте?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.07.2021 11:50
    +7
    Т. Артём, 02.07.2021 11:46
    На Рейнэире. Позор, неужели нельзя игрокам сборной нормальные зп платить? Нищета
    А это самое главное?
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 02.07.2021 11:46
    -13
    На Рейнэире. Позор, неужели нельзя игрокам сборной нормальные зп платить? Нищета
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 02.07.2021 11:57
    +10
    Т. Артём, 02.07.2021 11:46
    На Рейнэире. Позор, неужели нельзя игрокам сборной нормальные зп платить? Нищета
    Наши девчонки не будут платить 1000 евро, если можно купить товар за 100!
    Если нужны понты, то вам за поребрик.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.07.2021 11:50
    +7
    Т. Артём, 02.07.2021 11:46
    На Рейнэире. Позор, неужели нельзя игрокам сборной нормальные зп платить? Нищета
    А это самое главное?
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 02.07.2021 11:59
    +6
    Sauron, 02.07.2021 11:57
    Наши девчонки не будут платить 1000 евро, если можно купить товар за 100!
    Если нужны понты, то вам за поребрик.
    А вот согласен, странные претензии. Даже если мужья получают миллионы, это не повод летать специальными джетами и бизнес-классом.
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 02.07.2021 11:53
    +4
    Тю, а парни футболистов? Что за гомофобия на сайте?
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 02.07.2021 12:41
    +3
    Жены декабристов приехали в Сибирь и испортили мужьям всю ссылку.
    Ссылка
    -_-ENJOY-_-
    online
      -_-ENJOY-_-, 02.07.2021 12:42
    +2
    Экскорт агенство в сборе
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 02.07.2021 12:42
    +1
    ну всё, теперь проиграют
    Ссылка
    maz_vyshnevskogo
    online
      maz_vyshnevskogo, 02.07.2021 11:55
    +1
    "Дружини і дівчини" - ви бл як укрправда набираєте людей на зупинці?
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 02.07.2021 12:43
    0
    Какие одухотворенные лица... Но что-то их мало, должно быть в два раза больше, не так-ли? Без их поддержки на трибуне,наши могут и проиграть...
    Ссылка
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