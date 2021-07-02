ФОТО. Жены и девушки игроков сборной Украины отправились в Рим

Жены и девушки футболистов сборной Украины вылетели в Рим, чтобы поддержать игроков национальной команды в матче 1/4 финала Евро-2020 против Англии.
«Жены и девушке на пути в Рим», — прокомментировала совместное фото Инна Ярмоленко, супруга 31-летнего украинского вингера Андрея Ярмоленко.
Поединок 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия состоится в Риме в субботу, 3 июля, в 22:00 по киевскому времени.
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