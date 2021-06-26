Украина отобралась на ЧМ в Москву, Вест Хэм готов продать Ярмоленко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 25 июня.

1A. Украина вышла на чемпионат мира по пляжному футболу, переиграв Швейцарию

Безумный матч закончился нашей победой!

1B. Поедет ли сборная Украины в Москву на финальный раунд ЧМ-2021?

Финальная часть ЧМ-2021 пройдет с 19 по 29 августа, сыграют 16 команд

2A. Вест Хэм готов продать Ярмоленко

Украинский вингер этим летом может покинуть лондонский клуб

2B. Клуб немецкой Бундеслиги хочет подписать Яремчука

Форвард «Гента» пользуется спросом в Европе

3A. ФОТО. Минус один игрок. Тренировка сборной Украины в Бухаресте

Команда продолжает подготовку к матчу 1/8 финала Евро-2020 со Швецией

3B. Отправился в Киев лечить травму. Защитник покинул сборную Украины

Денис Попов из-за травмы икроножной мышцы не сможет помочь сине-желтым

3C. Три условия. Павелко ответил, когда может состояться матч Украины и России

Идею организовать товарищеский поединок ранее выразил депутат Госдумы

4. ВИДЕО. Очень высокий японец. Ломаченко и Накатани провели взвешивание

В ночь с 26 на 27 июня в Лас-Вегасе пройдет большой вечер бокса

5. ВИДЕО. Ярославский представил новых игроков Металлиста

Состав харьковской команды пополнили Рыбка, Цуриков, Риаскос и Банада

6. Известен клуб, в котором может продолжить карьеру Коваленко

Виктор вряд ли будет востребован в «Аталанте» в следующем сезоне

7. Селезнев предложил свои услуги Черноморцу

Экс-нападающий сборной Украины может продолжить карьеру в одесском клубе

8. Иван ГЕЦКО: «Беланов сказал, что в шоке от сборной Украины»

Специалист – о выступлении команды Андрея Шевченко на групповом раунде Евро-2020

9. Калинина проиграла россиянке в финале квалификации Уимблдона

Украинка не сумела выйти в основную сетку

10. Кто завоюет Золотую бутсу на Евро-2020?

Пытаемся определить фаворитов в борьбе за победу в гонке бомбардиров