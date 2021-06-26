Украина отобралась на ЧМ в Москву, Вест Хэм готов продать Ярмоленко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 25 июня.
1A. Украина вышла на чемпионат мира по пляжному футболу, переиграв Швейцарию
Безумный матч закончился нашей победой!
1B. Поедет ли сборная Украины в Москву на финальный раунд ЧМ-2021?
Финальная часть ЧМ-2021 пройдет с 19 по 29 августа, сыграют 16 команд
2A. Вест Хэм готов продать Ярмоленко
Украинский вингер этим летом может покинуть лондонский клуб
2B. Клуб немецкой Бундеслиги хочет подписать Яремчука
Форвард «Гента» пользуется спросом в Европе
3A. ФОТО. Минус один игрок. Тренировка сборной Украины в Бухаресте
Команда продолжает подготовку к матчу 1/8 финала Евро-2020 со Швецией
3B. Отправился в Киев лечить травму. Защитник покинул сборную Украины
Денис Попов из-за травмы икроножной мышцы не сможет помочь сине-желтым
3C. Три условия. Павелко ответил, когда может состояться матч Украины и России
Идею организовать товарищеский поединок ранее выразил депутат Госдумы
4. ВИДЕО. Очень высокий японец. Ломаченко и Накатани провели взвешивание
В ночь с 26 на 27 июня в Лас-Вегасе пройдет большой вечер бокса
5. ВИДЕО. Ярославский представил новых игроков Металлиста
Состав харьковской команды пополнили Рыбка, Цуриков, Риаскос и Банада
6. Известен клуб, в котором может продолжить карьеру Коваленко
Виктор вряд ли будет востребован в «Аталанте» в следующем сезоне
7. Селезнев предложил свои услуги Черноморцу
Экс-нападающий сборной Украины может продолжить карьеру в одесском клубе
8. Иван ГЕЦКО: «Беланов сказал, что в шоке от сборной Украины»
Специалист – о выступлении команды Андрея Шевченко на групповом раунде Евро-2020
9. Калинина проиграла россиянке в финале квалификации Уимблдона
Украинка не сумела выйти в основную сетку
10. Кто завоюет Золотую бутсу на Евро-2020?
Пытаемся определить фаворитов в борьбе за победу в гонке бомбардиров
Источник — Sport.ua
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