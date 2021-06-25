Кто завоюет Золотую бутсу на Евро-2020?

После тринадцати дней сумасшедшего марафона игр в рамках групповой стадии Евро-2020 наступила небольшая передышка перед началом поединков плей-офф. На турнире проведено уже 36 матчей, а предстоит еще 15. Забито 94 мяча, что является весьма неплохой результативностью, ведь в среднем на один поединок приходится по 2,62 гола, или каждые 34 минуты зрители видят то, ради чего и приходят на футбол – радость от забитого или грусть от пропущенного мяча.

Ныне лучшим голеадором Евро-2020 с 5 забитыми мячами в активе является португалец Криштиану Роналду. Выиграет ли он «Золотую бутсу», которая вручается лучшему бомбардиру турнира, или же у престижного приза будет другой обладатель? Попробуем выделить пятерку фаворитов в борьбе за эту награду.

5. Патрик ШИК (Чехия)

Матчей на Евро-2020: 3

Голов на Евро-2020: 3

Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард леверкузенского «Байера» и сборной Чехии уже провел на турнире три поединка, в которых отличился тремя забитыми мячами. 25-летний Шик забивал хорватам и шотландцам, причем в ворота последних оформил дубль. В итоге все три мяча, которые провели чехи на турнире, в активе Патрика, что делает его однозначным лидером в своей национальной сборной и надеждой на успешное продвижение по плей-офф.

В 1/8 финала Чехии предстоит сыграть против сборной Нидерландов – команды, которую часто относят к когорте фаворитов, но которая почти всегда является очень непредсказуемой и может провалиться на любом отрезке пути. Вот и сейчас, несмотря на 9 очков, набранных «оранжевыми» в группе с Австрией, Украиной и Северной Македонией, Нидерланды не выглядят коллективом, который точно сумеет пройти чехов. Последние не пропускали более одного мяча за матч, хотя сталкивались с Англией и Хорватией, так что подопечным де Бура вряд ли будет просто. В то же время, если у Чехии кто и забьет, то как показывает ход турнира, с высокой вероятностью этим героем окажется Шик.

Если чехам удастся пройти в четвертьфинал, то там турнирная сетка для них будет не такой жесткой, как могла бы оказаться. В 1/4-й победителя пары Нидерланды – Чехия будет ждать победитель пары Уэльс – Дания. Как мы понимаем, чехи здесь вряд ли будут откровенными аутсайдерами, а потому у Шика снова будет шанс пополнить свой голевой баланс и, возможно, выбраться на вершину бомбардирской гонки.

4. Мемфис ДЕПАЙ (Нидерланды)

Матчей на Евро-2020: 3

Голов на Евро-2020: 2

Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай, который недавно сделал смелый шаг в клубной карьере, подписав контракт с «Барселоной», также видится специалистам одним из фаворитов в борьбе за «Золотую бутсу». Тем более, Мемфис, кажется, начинает обретать свою лучшую форму, так как после «сухого» стартового поединка против Украины он выдал уже два голевых матча, отличаясь забитыми мячами в воротах Австрии и Северной Македонии.

Нидерландам, как и Чехии, очень важно не обжечься на стадии 1/8 финала. «Оранжевые» на бумаге выглядят однозначными фаворитами, равно как будут иметь этот же статус и в четвертьфинале против Уэльса или Дании. Лишь в полуфинале нидерландцам может выпасть встреча с кем-то из топовых оппонентов – Англией или Германией. До этой стадии у Депая будет масса хороших возможностей пополнить свой голевой баланс на турнире и вырваться вперед в бомбардирской гонке. Главное только, чтобы остальная команда не подкачала, и де Бур не начал изобретать очередной тактический велосипед, который может развалиться на ровном месте.

3. Чиро ИММОБИЛЕ (Италия)

Матчей на Евро-2020: 3

Голов на Евро-2020: 2

Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний форвард «Лацио» Чиро Иммобиле провел очередной качественный и результативный сезон на клубном уровне и теперь наверняка хочет проявить себя также на международной арене. На групповой стадии Чиро сыграл в двух поединках – против Турции и Швейцарии, причем в обоих забивал, а итальянцы праздновали победы со счетом 3:0.

В плей-офф у Италии намечается непростой путь к финалу. Сперва придется сыграть против австрийцев, которые умеют прекрасно прессинговать и обороняться, а также грамотно владеть мячом и создавать возможности у чужих ворот, а затем, в случае успеха, уже в четвертьфинале «Скуадре адзурре» предстоит померяться силами с победителем пары Бельгия – Португалия. И если перед Евро-2020 в подобной баталии мало кто поставил бы на итальянцев даже карманную мелочь, то сейчас, после трех побед в группе с суммарным счетом 7:0, шансы подопечных Манчини не выглядят уж такими бесперспективными.

Что касается персонально Иммобиле, то лишний раз не стоит говорить, насколько этот форвард буквально притягивает к себе голевые возможности. Инстинкт хищника – это то, чем Чиро однозначно может похвастаться, и то, что дает ему шанс оставаться в топе бомбардиров среди европейских чемпионатов уже несколько последних лет. Да и в самой сборной Италии именно Иммобиле является ключевым бомбардиром, что на бумаге, что в реальности, так что здесь ставка на победу в гонке бомбардиров вполне может оказаться оправданной.

2. Криштиану РОНАЛДУ (Португалия)

Матчей на Евро-2020: 3

Голов на Евро-2020: 5

Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный португалец уже побил рекорд француза Мишеля Платини по мячам, забитым в финальных частях чемпионатов Европы. И, похоже, останавливаться на достигнутом Криштиану не собирается, хотя его намерений может оказаться недостаточно, если учитывать то, какой дальнейший турнирный путь предстоит Португалии на Евро-2020.

Уже в 1/8 финала португальцы сыграют против Бельгии, где далеко не все специалисты видят фаворитом команду Роналду. Большинство все-таки отдает предпочтение бельгийцам, которые уверенно выиграли все три матча на групповой стадии и теперь рискуют стать командой пред которой сложит свои полномочия действующий чемпион Европы сборная Португалии. Конечно, забить бельгийцам и пополнить свой и без того уже существенный голевой задел из пяти мячей Криштиану может, однако если пиренейцы вылетят, то на этом достижения Роналду на турнире и остановятся.

Даже если Португалия пройдет в четвертьфинал, то там ей, скорее всего, предстоит сыграть с Италией, а в полуфинале – с Францией или Испанией. Судите сами, насколько нынешние португальцы способны тягаться со всеми этими грандами, особенно если встречаться с ними придется каждые три дня. В конце концов, самому Криштиану уже 36 лет, и далеко не факт, что он сумеет выдержать голевую конкуренцию с более молодыми оппонентами, особенно если не будет 11-метровых, как против Франции…

1. Ромелу ЛУКАКУ (Бельгия)

Матчей на Евро-2020: 3

Голов на Евро-2020: 3

Getty Images/Global Images Ukraine

Ромелу провел великолепный сезон в «Интере», где переживает в буквальном смысле слова ренессанс своей карьеры. Мощный, хорошо обученный тактически и обладающий добротными техническими качествами, Лукаку видится главным фаворитом в борьбе за «Золотую бутсу» на Евро-2020, даже несмотря на то, что ныне он имеет на два мяча в активе меньше, чем Криштиану Роналду.

Очень важно для Лукаку (равно как и для Роналду) будет противостояние в 1/8 финала. Если дальше пойдет Бельгия, то шансы забить еще несколько мячей обязательно представятся Ромелу, если же сильнее окажутся португальцы, то фаворит в борьбе за «Золотую бутсу», естественно, сменится. И эта грань, на самом деле, здесь достаточно тонкая, а потому вопрос о лучшем голеадоре Евро-2020 ныне остается не только очень актуальным и интересным, но и крайне загадочным. Впрочем, угадать триумфатора в такой ситуации будет еще приятнее!