Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории Евро

Криштиану Роналду, став первым игроком, сделавшим три дубля в финальных турнирах ЧЕ, довел счет своих голов на EURO до 11. Тем самым, он, обойдя Мишеля Платини, возглавил список лучших бомбардиров в истории европейских чемпионатов. По 3 мяча Криштиану забил на ЧЕ-2012 и ЧЕ-2016, по 2 - на ЧЕ-2004 и ЧЕ-2020, 1 - на ЧЕ-2008.
11 голов Криштиану Роналду в финальных турнирах чемпионатов Европы:
|
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
Вратарь
|
1.
|
12.06.2004
|
ГТ
|
Греция
|
90’ (1:2)
|
1:2
|
Антониос НИКОПОЛИДИС
|
2.
|
30.06.2004
|
1/2
|
Голландия
|
26’ (1:0)
|
2:1
|
Эдвин ВАН ДЕР САР
|
3.
|
11.06.2008
|
ГТ
|
Чехия
|
63’ (2:1)
|
2:1
|
Петр ЧЕХ
|
4.
|
17.06.2012
|
ГТ
|
Голландия
|
28’ (1:1)
|
2:1
|
Мартен СТЕКЕЛЕНБУРГ
|
5.
|
17.06.2012
|
ГТ
|
Голландия
|
74’ (2:1)
|
2:1
|
Мартен СТЕКЕЛЕНБУРГ
|
6.
|
21.06.2012
|
1/4
|
Чехия
|
79’ (1:0)
|
1:0
|
Петр ЧЕХ
|
7.
|
22.06.2016
|
ГТ
|
Венгрия
|
50’ (2:2)
|
3:3
|
Габор КИРАЙ
|
8.
|
22.06.2016
|
ГТ
|
Венгрия
|
62’ (3:3)
|
3:3
|
Габор КИРАЙ
|
9.
|
06.07.2016
|
1/2
|
Уэльс
|
50’ (1:0)
|
2:0
|
Уэйн ХЕННЕССИ
|
10.
|
15.06.2021
|
ГТ
|
Венгрия
|
87’ (п) (2:0)
|
3:0
|
Петр ГУЛАЧИ
|
11.
|
15.06.2021
|
ГТ
|
Венгрия
|
90+2’ (3:0)
|
3:0
|
Петр ГУЛАЧИ
Лучшие бомбардиры финальных турниров чемпионатов Европы:
|
|
Игрок
|
Сборная
|
Голы
|
Матчи
|
ЧЕ
|
1.
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
11 (1)
|
22
|
2004-2020
|
2.
|
Мишель ПЛАТИНИ
|
Франция
|
9 (1)
|
5
|
1984
|
3.
|
Алан ШИРЕР
|
Англия
|
7 (2)
|
10
|
1992-2000
|
4.
|
Патрик КЛЮЙВЕРТ
|
Голландия
|
6
|
9
|
1996-2000
|
5.
|
Тьерри АНРИ
|
Франция
|
6
|
11
|
2000-2008
|
6.
|
НУНУ ГОМЕШ
|
Португалия
|
6
|
14
|
2000-2008
|
7.
|
Руд ВАН НИСТЕЛРОЙ
|
Голландия
|
6 (1)
|
8
|
2004-2008
|
|
Антуан ГРИЗМАНН
|
Франция
|
6 (1)
|
8
|
2016-2020
|
9.
|
Уэйн РУНИ
|
Англия
|
6 (1)
|
10
|
2004, 2012-2016
|
10.
|
Златан ИБРАГИМОВИЧ
|
Швеция
|
6 (1)
|
13
|
2004-2016
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.