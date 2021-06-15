Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории Евро

Криштиану Роналду, став первым игроком, сделавшим три дубля в финальных турнирах ЧЕ, довел счет своих голов на EURO до 11. Тем самым, он, обойдя Мишеля Платини, возглавил список лучших бомбардиров в истории европейских чемпионатов. По 3 мяча Криштиану забил на ЧЕ-2012 и ЧЕ-2016, по 2 - на ЧЕ-2004 и ЧЕ-2020, 1 - на ЧЕ-2008.

11 голов Криштиану Роналду в финальных турнирах чемпионатов Европы:

Дата Стадия Соперник Минута Счет Вратарь 1. 12.06.2004 ГТ Греция 90’ (1:2) 1:2 Антониос НИКОПОЛИДИС 2. 30.06.2004 1/2 Голландия 26’ (1:0) 2:1 Эдвин ВАН ДЕР САР 3. 11.06.2008 ГТ Чехия 63’ (2:1) 2:1 Петр ЧЕХ 4. 17.06.2012 ГТ Голландия 28’ (1:1) 2:1 Мартен СТЕКЕЛЕНБУРГ 5. 17.06.2012 ГТ Голландия 74’ (2:1) 2:1 Мартен СТЕКЕЛЕНБУРГ 6. 21.06.2012 1/4 Чехия 79’ (1:0) 1:0 Петр ЧЕХ 7. 22.06.2016 ГТ Венгрия 50’ (2:2) 3:3 Габор КИРАЙ 8. 22.06.2016 ГТ Венгрия 62’ (3:3) 3:3 Габор КИРАЙ 9. 06.07.2016 1/2 Уэльс 50’ (1:0) 2:0 Уэйн ХЕННЕССИ 10. 15.06.2021 ГТ Венгрия 87’ (п) (2:0) 3:0 Петр ГУЛАЧИ 11. 15.06.2021 ГТ Венгрия 90+2’ (3:0) 3:0 Петр ГУЛАЧИ

Лучшие бомбардиры финальных турниров чемпионатов Европы: