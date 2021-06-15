Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории Евро

Португальский форвард забил в финальных турнирах ЧЕ 11 мячей

  • 15.06.2021 22:14
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Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Криштиану Роналду, став первым игроком, сделавшим три дубля в финальных турнирах ЧЕ, довел счет своих голов на EURO до 11. Тем самым, он, обойдя Мишеля Платини, возглавил список лучших бомбардиров в истории европейских чемпионатов. По 3 мяча Криштиану забил на ЧЕ-2012 и ЧЕ-2016, по 2 - на ЧЕ-2004 и ЧЕ-2020, 1 - на ЧЕ-2008.

11 голов Криштиану Роналду в финальных турнирах чемпионатов Европы:

 

Дата

Стадия

Соперник

Минута

Счет

Вратарь

1.

12.06.2004

ГТ

Греция

90’ (1:2)

1:2

Антониос НИКОПОЛИДИС

2.

30.06.2004

1/2

Голландия

26’ (1:0)

2:1

Эдвин ВАН ДЕР САР

3.

11.06.2008

ГТ

Чехия

63’ (2:1)

2:1

Петр ЧЕХ

4.

17.06.2012

ГТ

Голландия

28’ (1:1)

2:1

Мартен СТЕКЕЛЕНБУРГ

5.

17.06.2012

ГТ

Голландия

74’ (2:1)

2:1

Мартен СТЕКЕЛЕНБУРГ

6.

21.06.2012

1/4

Чехия

79’ (1:0)

1:0

Петр ЧЕХ

7.

22.06.2016

ГТ

Венгрия

50’ (2:2)

3:3

Габор КИРАЙ

8.

22.06.2016

ГТ

Венгрия

62’ (3:3)

3:3

Габор КИРАЙ

9.

06.07.2016

1/2

Уэльс

50’ (1:0)

2:0

Уэйн ХЕННЕССИ

10.

15.06.2021

ГТ

Венгрия

87’ (п) (2:0)

3:0

Петр ГУЛАЧИ

11.

15.06.2021

ГТ

Венгрия

90+2’ (3:0)

3:0

Петр ГУЛАЧИ

Лучшие бомбардиры финальных турниров чемпионатов Европы:

 

Игрок

Сборная

Голы

Матчи

ЧЕ

1.

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

11 (1)

22

2004-2020

2.

Мишель ПЛАТИНИ

Франция

9 (1)

5

1984

3.

Алан ШИРЕР

Англия

7 (2)

10

1992-2000

4.

Патрик КЛЮЙВЕРТ

Голландия

6

9

1996-2000

5.

Тьерри АНРИ

Франция

6

11

2000-2008

6.

НУНУ ГОМЕШ

Португалия

6

14

2000-2008

7.

Руд ВАН НИСТЕЛРОЙ

Голландия

6 (1)

8

2004-2008

 

Антуан ГРИЗМАНН

Франция

6 (1)

8

2016-2020

9.

Уэйн РУНИ

Англия

6 (1)

10

2004, 2012-2016

10.

Златан ИБРАГИМОВИЧ

Швеция

6 (1)

13

2004-2016

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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