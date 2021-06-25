Вест Хэм готов продать Ярмоленко

Английский «Вест Хэм Юнайтед» готов продать вингера национальной сборной Украины Андрея Ярмоленко в летнее трансферное окно.

Также «молотобойцы» выслушают предложения по форварду Фелипе Андерсону, защитнику Уинстону Риду и нападающему Шандре Силве.

Напомним, Ярмоленко отличился двумя голами за сборную Украины на Евро-2020 и вышел с ней в 1/8 финала турнира, где сыграет за путевку в четвертьфинал против Швеции.

В прошлом сезоне Ярмоленко редко попадал в стартовый состав «Вест Хэма» и долго восстанавливался от травмы. Во всех турнирах клубного сезона он сыграл 24 матча и забил 3 гола.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко набрал юбилейное количество подписчиков в Instagram.