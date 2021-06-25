Вест Хэм готов продать Ярмоленко

Украинский вингер этим летом может покинуть лондонский клуб

  • 25.06.2021 13:22
  • 2580 просмотров
  • 3 комментария
Вест Хэм готов продать Ярмоленко
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Английский «Вест Хэм Юнайтед» готов продать вингера национальной сборной Украины Андрея Ярмоленко в летнее трансферное окно.

Также «молотобойцы» выслушают предложения по форварду Фелипе Андерсону, защитнику Уинстону Риду и нападающему Шандре Силве.

Напомним, Ярмоленко отличился двумя голами за сборную Украины на Евро-2020 и вышел с ней в 1/8 финала турнира, где сыграет за путевку в четвертьфинал против Швеции.

В прошлом сезоне Ярмоленко редко попадал в стартовый состав «Вест Хэма» и долго восстанавливался от травмы. Во всех турнирах клубного сезона он сыграл 24 матча и забил 3 гола.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко набрал юбилейное количество подписчиков в Instagram.

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Источник — The Athletic

(7 голосов)

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Комментарии
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 25.06.2021 13:50
    0
    ВХ як і Аталанта занадто фізично перевантаженні команди,недаремно що у Маліновського з незвичності грижа надулась. У Ярмоли нормальний рівень просто ВХ грає в фізично -прімітивний футбол .
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 25.06.2021 13:37
    +2
    Вполне может попылить еще где-то сезон другой, если с з/п по скромнее будет, чем прозябать у них там на лавке остаток карьеры
    Ссылка
    vitaly78
    online
      vitaly78, 25.06.2021 13:28
    +2
    Где такое фото выкопали?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 25.06.2021 13:37
    +2
    Вполне может попылить еще где-то сезон другой, если с з/п по скромнее будет, чем прозябать у них там на лавке остаток карьеры
    Ссылка
    vitaly78
    online
      vitaly78, 25.06.2021 13:28
    +2
    Где такое фото выкопали?
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 25.06.2021 13:50
    0
    ВХ як і Аталанта занадто фізично перевантаженні команди,недаремно що у Маліновського з незвичності грижа надулась. У Ярмоли нормальний рівень просто ВХ грає в фізично -прімітивний футбол .
    Ссылка
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