300 тысяч! Ярмоленко набрал юбилейное количество подписчиков в Instagram

31-летний вингер лондонского «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко пересек отметку в 300 тысяч подписчиков в Instagram.
«Спасибо каждому!», — прокомментировал событие Андрей.
На Евро-2020 Ярмоленко забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
В 1/8 финала турнира сборная Украины встретится со Швецией. Матч состоится во вторник, 29 июня.
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Источник — Instagram
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