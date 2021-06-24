300 тысяч! Ярмоленко набрал юбилейное количество подписчиков в Instagram

31-летний вингер лондонского «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко пересек отметку в 300 тысяч подписчиков в Instagram.

«Спасибо каждому!», — прокомментировал событие Андрей.

На Евро-2020 Ярмоленко забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

В 1/8 финала турнира сборная Украины встретится со Швецией. Матч состоится во вторник, 29 июня.