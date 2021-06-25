Три условия. Павелко ответил, когда может состояться матч Украины и России

Идею организовать товарищеский поединок ранее выразил депутат Госдумы

  • 25.06.2021 22:47
  • 3982 просмотра
  • 12 комментариев
Три условия. Павелко ответил, когда может состояться матч Украины и России
© Twitter

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал, при каких условиях может пройти товарищеский матч между сборными Украины и России:

«Организация поединка может рассматриваться только при следующих обязательных условиях.

Матч может состояться после полного восстановления территориальной целостности нашего государства в пределах международно признанных границ.

А еще после того, как наши ведущие команды, «Шахтер» и «Заря», а также первый чемпион и представитель Украины в еврокубках, «Таврия», сыграют матчи чемпионата Украины на своих домашних стадионах – на «Донбасс Арене» в Донецке, на «Авангарде» в Луганске, на «Локомотиве» в Симферополе соответственно.

А еще после того, как там зазвучит гимн Украины, а также гимн Лиги чемпионов, в которой выступает «Шахтер», а первым представителем Украины была «Таврия», а также гимн Лиги Европы, где нашу страну представляет «Заря», и по которым так соскучились болельщики Донецка, Луганска и Крыма.

К слову, поединок между сборными Украины и России в таком случае можно будет организовать на одном из этих стадионов. Или по очереди на каждом из них».

Идею организовать товарищеский матч сборных России и Украины ранее выразил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. 

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Источник — Газета.ru

(28 голосов)

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Комментарии
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 25.06.2021 23:45
    0
    ffggpl, 25.06.2021 23:34
    К моменту выполнения этих условий такого государства, как РФ уже не будет существовать. Будет маленькая Росейка в пределах Московской области, которую жалко будет обидеть. Так, что играть не с кем.
    Вот это реально смешно читать. Особенно на фоне большой поддержки царька в России, и купании в болоте нашего президента по всякой мелочи. И это не говоря о противостоянии востока и запада в Украине.
    В России, как бы мы этого не хотели, не смотря на большое количество разных национальностей, единства больше, чем в нашей стране.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 25.06.2021 23:40
    0
    bullyUA, 25.06.2021 23:28
    Для товарищеского матча страны должны быть дружественные. А этого не будет даже, если оккупанты вернут все наши земли, заплатят репарации и отдадут нам всех военных преступников. Надо дождаться еще, чтобы семьи всех наших погибших воинов и беженцы простили врагов. А это ой, как не скоро будет.
    Ну так пока они выплатят репарации и отстроят всё что разрушили - лет 30 и пройдёт, а то и больше
    Хотя тогда уже желания играть у них не будет
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 25.06.2021 23:37
    +1
    Павелка,страстный любитель и воздыхатель карлика-педофила,сморозил очередной бред. Ох как хочется ему организовать такую встречу, а потом на фуршете,лобзаться с нашими врагами.... Это его идея фикс. Чем скорее футбольная общественность страны наконец-то поймет,какое чудо "рулит" отечественным футболом,тем скорее начнутся хоть какие-то преобразования к лучшему. (но потому что все областные ассоциации в порыве всепоглощающей страсти выдвинули этого мошенника на очередной срок,в это слабо верится).
    Ссылка
    ffggpl
    online
      ffggpl, 25.06.2021 23:34
    +3
    К моменту выполнения этих условий такого государства, как РФ уже не будет существовать. Будет маленькая Росейка в пределах Московской области, которую жалко будет обидеть. Так, что играть не с кем.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 25.06.2021 23:28
    +9
    Для товарищеского матча страны должны быть дружественные. А этого не будет даже, если оккупанты вернут все наши земли, заплатят репарации и отдадут нам всех военных преступников. Надо дождаться еще, чтобы семьи всех наших погибших воинов и беженцы простили врагов. А это ой, как не скоро будет.
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 25.06.2021 23:15
    +1
    Давай для начала игру Госдума-Верховна рада...
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 25.06.2021 23:11
    +12
    А, ну и выдача всех военных преступников
    Ссылка
    Ruslan Bojchuk
    online
      Ruslan Bojchuk, 25.06.2021 23:11
    +4
    росыя нам товарищи, чтоб грати товарищеский матч ????
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 25.06.2021 23:10
    +17
    Этого уже мало.
    Репарации за убитых и разрушенные территории - там на триллионы баксов счёт уже
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 25.06.2021 23:06
    +9
    Другими словами никогда також матч не состоится, русские не пойдут на такие условия
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 25.06.2021 23:03
    +12
    Никаких условий, с ними вообще нельзя иметь дел! Даже если вернут все территории.
    Ссылка
    Bosh1908
    online
      Bosh1908, 25.06.2021 22:54
    -19
    Павелко, ти ідіот?
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 25.06.2021 23:10
    +17
    Этого уже мало.
    Репарации за убитых и разрушенные территории - там на триллионы баксов счёт уже
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 25.06.2021 23:11
    +12
    А, ну и выдача всех военных преступников
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 25.06.2021 23:03
    +12
    Никаких условий, с ними вообще нельзя иметь дел! Даже если вернут все территории.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 25.06.2021 23:28
    +9
    Для товарищеского матча страны должны быть дружественные. А этого не будет даже, если оккупанты вернут все наши земли, заплатят репарации и отдадут нам всех военных преступников. Надо дождаться еще, чтобы семьи всех наших погибших воинов и беженцы простили врагов. А это ой, как не скоро будет.
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 25.06.2021 23:06
    +9
    Другими словами никогда також матч не состоится, русские не пойдут на такие условия
    Ссылка
    Ruslan Bojchuk
    online
      Ruslan Bojchuk, 25.06.2021 23:11
    +4
    росыя нам товарищи, чтоб грати товарищеский матч ????
    Ссылка
    ffggpl
    online
      ffggpl, 25.06.2021 23:34
    +3
    К моменту выполнения этих условий такого государства, как РФ уже не будет существовать. Будет маленькая Росейка в пределах Московской области, которую жалко будет обидеть. Так, что играть не с кем.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 25.06.2021 23:37
    +1
    Павелка,страстный любитель и воздыхатель карлика-педофила,сморозил очередной бред. Ох как хочется ему организовать такую встречу, а потом на фуршете,лобзаться с нашими врагами.... Это его идея фикс. Чем скорее футбольная общественность страны наконец-то поймет,какое чудо "рулит" отечественным футболом,тем скорее начнутся хоть какие-то преобразования к лучшему. (но потому что все областные ассоциации в порыве всепоглощающей страсти выдвинули этого мошенника на очередной срок,в это слабо верится).
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 25.06.2021 23:15
    +1
    Давай для начала игру Госдума-Верховна рада...
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 25.06.2021 23:45
    0
    ffggpl, 25.06.2021 23:34
    К моменту выполнения этих условий такого государства, как РФ уже не будет существовать. Будет маленькая Росейка в пределах Московской области, которую жалко будет обидеть. Так, что играть не с кем.
    Вот это реально смешно читать. Особенно на фоне большой поддержки царька в России, и купании в болоте нашего президента по всякой мелочи. И это не говоря о противостоянии востока и запада в Украине.
    В России, как бы мы этого не хотели, не смотря на большое количество разных национальностей, единства больше, чем в нашей стране.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 25.06.2021 23:40
    0
    bullyUA, 25.06.2021 23:28
    Для товарищеского матча страны должны быть дружественные. А этого не будет даже, если оккупанты вернут все наши земли, заплатят репарации и отдадут нам всех военных преступников. Надо дождаться еще, чтобы семьи всех наших погибших воинов и беженцы простили врагов. А это ой, как не скоро будет.
    Ну так пока они выплатят репарации и отстроят всё что разрушили - лет 30 и пройдёт, а то и больше
    Хотя тогда уже желания играть у них не будет
    Ссылка
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