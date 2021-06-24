Кто сильнее? В Госдуме РФ хотят провести товарищеский матч Россия – Украина

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что хотел бы организовать товарищеский матч между футбольными сборными России и Украины.
«Для того, чтобы понять, кто сильнее, Россия или Украина, надо организовать товарищеский матч. Не надо их сравнивать: российская сборная в не самой лучшей форме. Мы верим, что в будущем будет лучше: когда наша молодежь, а не легионеры, будут в большинстве своем выступать в Премьер-лиге. В таком случае национальный костяк будет состоять из лучших российских игроков.
Очень бы хотелось в ближайшем будущем увидеть матч Россия – Украина. Это довольно интересно. Пусть даже товарищеский матч. В такие моменты может проявиться сближение народов и культур. Только не надо сталкивать нас лбами и выяснять политические споры на поле. Исключительно футбол», – сказал Свищев.
Отметим, что сборные Украины и России провели между собой два матча в отборе к чемпионату Европы-2000. В Киеве украинцы победили со счетом 3:2, в Москве матч завершился вничью 1:1.
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Источник — Чемпионат
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і гроші знайдуть, і Хутін-пуй буде на матчі присутнім, посміхаючимся,
і по телевізору у себе покажуть - в цілях пропаганди, звичайно.
Про склад збірної "України" докладніше:
в обороні Ракіцкий, Тімощук
в нападі - Кормілєц,
на воротах поставлять голову держдури - Валентину Матвієнко (вона родом з полтавської області)
- буде бюстом прикривать ворота і лівий фланг оборони.
у другому таймі , за збірну "України" на заміну вийде Олексагдр Григорович Лукашенко
(в хокейному шоломі, з хокейною ключкою, на ковзанах) .
До того ж, Олександра Григоровича буде визнано кращим гравцем матчу,
бо він буде пахать поле від бровки до бровки на комбайні.
Про рахунок не питайте - я вам не спорт уа.
Кто сильней? Марсиане или Чужие?)
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