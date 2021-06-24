Кто сильнее? В Госдуме РФ хотят провести товарищеский матч Россия – Украина

Что скажет УЕФА?

  • 24.06.2021 21:50
  • 6467 просмотров
  • 42 комментария
Кто сильнее? В Госдуме РФ хотят провести товарищеский матч Россия – Украина
© Александр Вильф. Александр Филимонов

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что хотел бы организовать товарищеский матч между футбольными сборными России и Украины.
 
«Для того, чтобы понять, кто сильнее, Россия или Украина, надо организовать товарищеский матч. Не надо их сравнивать: российская сборная в не самой лучшей форме. Мы верим, что в будущем будет лучше: когда наша молодежь, а не легионеры, будут в большинстве своем выступать в Премьер-лиге. В таком случае национальный костяк будет состоять из лучших российских игроков.
 
Очень бы хотелось в ближайшем будущем увидеть матч Россия – Украина. Это довольно интересно. Пусть даже товарищеский матч. В такие моменты может проявиться сближение народов и культур. Только не надо сталкивать нас лбами и выяснять политические споры на поле. Исключительно футбол», – сказал Свищев.
 
Отметим, что сборные Украины и России провели между собой два матча в отборе к чемпионату Европы-2000. В Киеве украинцы победили со счетом 3:2, в Москве матч завершился вничью 1:1. 

Читайте также: Михаил БОЯРСКИЙ: «Украина на голову сильнее наших. Будем болеть за них»

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Источник — Чемпионат

(27 голосов)

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Комментарии
    Игорь Григорьевич
    online
      Игорь Григорьевич, 24.06.2021 23:19
    0
    Вы не поняли не на стадионе, а в госдуме правда на красной площади возле мовзолея, места побольше будет
    Ссылка
    grifon
      grifon, 24.06.2021 23:15
    0
    ну в фіфа і зіграйте
    Ссылка
    2966
    online
      2966, 24.06.2021 23:05
    +1
    Смысл проводить матч, если и так понятен исход
    Ссылка
    Сергей Лесив
    online
      Сергей Лесив, 24.06.2021 23:01
    +1
    Гадаю, у наших гравців вистачить розуму ,,не вляпатись''?..
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 24.06.2021 22:52
    0
    Viktor Kosta, 24.06.2021 22:10
    Колючая проволока, бетонный забор толщиной в киллометр и высотой в 8 километров, ров с водой и крокодилами. Вот весь футбол с мордором.
    і крокодили генномодифіковані, щоб могли наздогнати і набити пику.
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 24.06.2021 22:47
    0
    Шизофренія це візитка зайвехромосомних.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 24.06.2021 22:44
    0
    Опять Канатчикова дача бунтует
    Ссылка
    Правий Сектор
      Правий Сектор, 24.06.2021 22:44
    +4
    В них немає шансів проти наших Джевелінів.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.06.2021 22:42
    0
    dd dent, 24.06.2021 22:39
    Отжимать территории, агрессию развести на пол страны и делать подобные заявления, ну это как маньяк приглашает жертву на свидание портись ночью в лесок
    Пройтись
    Ссылка
    edu209
    online
      edu209, 24.06.2021 22:41
    +1
    Пошел ты на...уй, мразота лаптеногая....
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.06.2021 22:39
    +1
    Отжимать территории, агрессию развести на пол страны и делать подобные заявления, ну это как маньяк приглашает жертву на свидание портись ночью в лесок
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 24.06.2021 22:37
    -1
    а я вас хочу запевнити, що такий матч відбудеться.
    і гроші знайдуть, і Хутін-пуй буде на матчі присутнім, посміхаючимся,
    і по телевізору у себе покажуть - в цілях пропаганди, звичайно.
    Про склад збірної "України" докладніше:
    в обороні Ракіцкий, Тімощук
    в нападі - Кормілєц,
    на воротах поставлять голову держдури - Валентину Матвієнко (вона родом з полтавської області)
    - буде бюстом прикривать ворота і лівий фланг оборони.
    у другому таймі , за збірну "України" на заміну вийде Олексагдр Григорович Лукашенко
    (в хокейному шоломі, з хокейною ключкою, на ковзанах) .
    До того ж, Олександра Григоровича буде визнано кращим гравцем матчу,
    бо він буде пахать поле від бровки до бровки на комбайні.
    Про рахунок не питайте - я вам не спорт уа.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.06.2021 22:37
    +6
    Хм, верните территории, выплатите компенсацию, наладьте отношения и тогда не будут разводить сборные, а так 1ОО лет вы снились после всего что было
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 24.06.2021 22:30
    +1
    давно пора сраный сбербанк с территории Украины выкинуть, не то что товарняки с ними играть
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 24.06.2021 22:29
    +1
    Ну я думаю они сами знают куда они идут с такими "предложениями"
    Ссылка
    наша задача - выйти из группы
    online
      наша задача - выйти из группы, 24.06.2021 22:29
    -6
    Comrade Me, 24.06.2021 22:24
    Даже Гитлер после захвата доброго куска СССР не набрался наглости обратиться к советскому народу со словами: "Ребята, не обижайтесь, давайте дружить, не надо политики, давайте проведем футбольный матч..."
    В оккупированной Украине проводились чемпионаты 41-44 годов среди коллаборантов. Чемпионами были Львов, Дрогобыч и ещё кто то не успел...
    Ссылка
    наша задача - выйти из группы
    online
      наша задача - выйти из группы, 24.06.2021 22:26
    -4
    Нет смысла вспоминать 2000 год. Нет смысла и рассуждать про Кто сильней?, если нет возможности это выяснить в очном противостоянии.
    Кто сильней? Марсиане или Чужие?)
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 24.06.2021 22:25
    +2
    товаришеский(!) матч с окуппантами?!! Оксюморон!
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 24.06.2021 22:24
    +1
    Даже Гитлер после захвата доброго куска СССР не набрался наглости обратиться к советскому народу со словами: "Ребята, не обижайтесь, давайте дружить, не надо политики, давайте проведем футбольный матч..."
    Ссылка
    coba777
    online
      coba777, 24.06.2021 22:24
    +2
    Оце підгоріло путінояйцевим. Ще одну пісеньку про свого х...ла-ла-ла, як мінімум почують. А може, як повезе, ще буде виступ на біс.
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.06.2021 21:56
    +19
    Вот это бомбануло у них
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    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 24.06.2021 22:04
    +16
    Товариська гра це гра з товаришами, кацастан який нас друг?
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    bonv
    online
      bonv, 24.06.2021 21:56
    +12
    Нафіг ви нам потрібні! Тьфу, блін..
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    Istm
    online
      Istm, 24.06.2021 21:57
    +7
    Prokop, 24.06.2021 21:56
    Ласкаво просимо до Львова
    ласкаво просимо піти нах... з українських територій
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 24.06.2021 21:56
    +7
    Нехай ідуть у сраку. Не доросли ще.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.06.2021 22:37
    +6
    Хм, верните территории, выплатите компенсацию, наладьте отношения и тогда не будут разводить сборные, а так 1ОО лет вы снились после всего что было
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 24.06.2021 22:05
    +6
    Можемо в 1/8 фіналу Євро. А стоп вас там нету
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 24.06.2021 22:08
    +5
    Да там подгорает хорошо, как я посмотрю
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    Prokop
    online
      Prokop, 24.06.2021 21:56
    +5
    Ласкаво просимо до Львова
    Ссылка
    Правий Сектор
      Правий Сектор, 24.06.2021 22:44
    +4
    В них немає шансів проти наших Джевелінів.
    Ссылка
    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 24.06.2021 22:15
    +4
    Смысл играть Украине с говном, которое стало худшей командой ЕВРО - 2020)На данном этапе уровень Р.Ф. это команды уровня Сан Марино и Фарер
    Ссылка
    Viktor Kosta
    online
      Viktor Kosta, 24.06.2021 22:10
    +4
    Колючая проволока, бетонный забор толщиной в киллометр и высотой в 8 километров, ров с водой и крокодилами. Вот весь футбол с мордором.
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 24.06.2021 21:55
    +4
    Окей, только проводим во Львове
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 24.06.2021 21:55
    +4
    Камерунский там кокошник на голову жмёт
    Ссылка
    anonymous
      anonymous, 24.06.2021 22:07
    +3
    Нічосі у них підгорає... Видно сильно вдарило по самолюбству те, що Україна в плей-офф, а Росія - вдома
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 24.06.2021 22:25
    +2
    товаришеский(!) матч с окуппантами?!! Оксюморон!
    Ссылка
    coba777
    online
      coba777, 24.06.2021 22:24
    +2
    Оце підгоріло путінояйцевим. Ще одну пісеньку про свого х...ла-ла-ла, як мінімум почують. А може, як повезе, ще буде виступ на біс.
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 24.06.2021 22:23
    +2
    vizuals, 24.06.2021 22:02
    Платіль 20 лямов кожному гравцю, як Вові Кличко за бокс однією рукою проти Повета, тоді і поговоримо. А товарнякі в вас до Колими ходять
    под такое и Виталий может вернуться против Собянина
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 24.06.2021 22:21
    +2
    Московия- это понты. Она нигде не сильнее, ив футболе тоже. Она это знает. И чтобы это не заметили (как ей кажется),особенно там, где видит наиболее слабое место, кидает понты, которые не имеет никакого фундамента. Их зацепило, что прошли мы, а не то говно, которое именцется Сборная Параша, так она показала свою говнообразность, нам нет смысла играть. Утопия
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    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 24.06.2021 22:14
    +2
    не треба мати будь-які стосунки з агресором....в мирний час можна було б лаптєй в Тернополі на міському стадіоні..а так не треба...
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