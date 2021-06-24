Михаил БОЯРСКИЙ: «Украина на голову сильнее наших. Будем болеть за них»

Сборная Украины может дойти до полуфинала Евро-2020, считает российский артист

  • 24.06.2021 05:44
  • 1865 просмотров
  • 3 комментария
Михаил БОЯРСКИЙ: «Украина на голову сильнее наших. Будем болеть за них»
© ФК Зенит. Михаил Боярский

Известный российский артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поздравил сборную Украины с выходом в плей-офф Евро-2020.

«Поздравляю украинцев! Молодцы! Да, они могут дойти и до полуфинала. Но есть свои моменты. И я соглашусь, что Украина пока на голову сильнее наших. Удачи украинцам! Будем болеть за них», — сказал Боярский.

В 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины сыграет со Швецией. Поединок состоится во вторник, 29 июня, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — Спорт-Экспресс

(19 голосов)

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Комментарии
    Yaroslav1107
    online
      Yaroslav1107, 24.06.2021 06:13
    +2
    Может вы ещё высказывания Шойгу будете публиковать на украинском спортивном сайте? Я уверен, что всем украинцам глубоко насрать что сказал этот кацапский шовинист
    Ссылка
    Dinamo-fan
    online
      Dinamo-fan, 24.06.2021 06:09
    +6
    Lion, 24.06.2021 05:59
    Respect!!
    За что, спрашивается Respect? Боярский - ярый сторонник Путина и его политики, был одним из первых людей, поддержавших аннексию Крыма, не раз высказывался в поддержку лугандонии. Теперь вдруг с барской руки он решил поболеть за ‘младших братьев’. Он ведь правильный - он Украинцев не ненавидит, он просто ненавидит Украину.
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 24.06.2021 05:59
    -4
    Respect!!
    Ссылка
    Dinamo-fan
    online
      Dinamo-fan, 24.06.2021 06:09
    +6
    Lion, 24.06.2021 05:59
    Respect!!
    За что, спрашивается Respect? Боярский - ярый сторонник Путина и его политики, был одним из первых людей, поддержавших аннексию Крыма, не раз высказывался в поддержку лугандонии. Теперь вдруг с барской руки он решил поболеть за ‘младших братьев’. Он ведь правильный - он Украинцев не ненавидит, он просто ненавидит Украину.
    Ссылка
    Yaroslav1107
    online
      Yaroslav1107, 24.06.2021 06:13
    +2
    Может вы ещё высказывания Шойгу будете публиковать на украинском спортивном сайте? Я уверен, что всем украинцам глубоко насрать что сказал этот кацапский шовинист
    Ссылка
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