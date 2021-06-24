Михаил БОЯРСКИЙ: «Украина на голову сильнее наших. Будем болеть за них»

Известный российский артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поздравил сборную Украины с выходом в плей-офф Евро-2020.

«Поздравляю украинцев! Молодцы! Да, они могут дойти и до полуфинала. Но есть свои моменты. И я соглашусь, что Украина пока на голову сильнее наших. Удачи украинцам! Будем болеть за них», — сказал Боярский.

В 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины сыграет со Швецией. Поединок состоится во вторник, 29 июня, в 22:00 по киевскому времени.