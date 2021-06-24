Михаил БОЯРСКИЙ: «Украина на голову сильнее наших. Будем болеть за них»

Известный российский артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поздравил сборную Украины с выходом в плей-офф Евро-2020.
«Поздравляю украинцев! Молодцы! Да, они могут дойти и до полуфинала. Но есть свои моменты. И я соглашусь, что Украина пока на голову сильнее наших. Удачи украинцам! Будем болеть за них», — сказал Боярский.
В 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины сыграет со Швецией. Поединок состоится во вторник, 29 июня, в 22:00 по киевскому времени.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Спорт-Экспресс
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.