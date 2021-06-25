Поедет ли сборная Украины в Москву на финальный раунд ЧМ-2021?

Сборная Украины по пляжному футболу обыграла Швейцарии (6:5) прошла квалификацию чемпионата мира 2021 и вышла в финальный раунд.
Финальная часть ЧМ-2021 пройдет в Москве, столице России, с 19 по 29 августа. В турнире сыграют 16 команд.
На ЧМ-2021 уже отобрались:
- Россия (как хозяин турнира)
- Беларусь, Украина, Испания (от Европы)
- Япония, Оман, ОАЭ (от Азии)
- Мозамбик, Сенегал (от Африки)
- Сальвадор, США (от Северной Америки)
- Таити (от Океании)
Пока неизвестно, поедет ли сборная Украины в Москву или будет бойкотировать турнир.
Напомним, в 2019 году сборная Украины решила не участвовать в квалификации ЧМ-2019, которая проводилась в Москве.
Квалификация ЧМ-2021
Назаре (Португалия)
1/4 финала, 25 июня
- 17:30. Беларусь – Германия – 5:1
- 18:45. Швейцария – Украина – 5:6
- 20:15. Италия – Испания – 4:5
- 21:30. Португалия – Азербайджан
Источник — Sport.ua
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P.S. вгадайте є в нас такий і хто такий )))
Чого тоді Ракицькому неможна?))) Хоча він нам впринципі і не потрібен, але ж є два стандарти як завжди)))
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