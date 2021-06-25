Поедет ли сборная Украины в Москву на финальный раунд ЧМ-2021?

Финальная часть ЧМ-2021 пройдет с 19 по 29 августа, сыграют 16 команд

  • 25.06.2021 20:40
  • 7119 просмотров
  • 30 комментариев
Поедет ли сборная Украины в Москву на финальный раунд ЧМ-2021?
© YouTube

Сборная Украины по пляжному футболу обыграла Швейцарии (6:5) прошла квалификацию чемпионата мира 2021 и вышла в финальный раунд.

Финальная часть ЧМ-2021 пройдет в Москве, столице России, с 19 по 29 августа. В турнире сыграют 16 команд.

На ЧМ-2021 уже отобрались:

  • Россия (как хозяин турнира)
  • Беларусь, Украина, Испания (от Европы)
  • Япония, Оман, ОАЭ (от Азии)
  • Мозамбик, Сенегал (от Африки)
  • Сальвадор, США (от Северной Америки)
  • Таити (от Океании)

Пока неизвестно, поедет ли сборная Украины в Москву или будет бойкотировать турнир.

Напомним, в 2019 году сборная Украины решила не участвовать в квалификации ЧМ-2019, которая проводилась в Москве.

Квалификация ЧМ-2021

Назаре (Португалия)

1/4 финала, 25 июня

  • 17:30. Беларусь – Германия – 5:1
  • 18:45. Швейцария – Украина – 5:6
  • 20:15. Италия – Испания – 4:5
  • 21:30. Португалия – Азербайджан
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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 25.06.2021 22:10
    -1
    Bosh1908, 25.06.2021 22:02
    Сядь, поїдь і виграй, ми тебе зустрінемо, якщо доїдешь.
    Кто ты нахер вообще такое, чтобы говорить кому и куда ехать? Ты может кавалер Ордена Богдана Хмельницкого, или Герой Украины за бои в донецком аэропорте? Ты пылюка обычная, которая тявкает тут на форуме, а футболисты кровью и потом заслужили своё право выступить на ЧМ.
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 25.06.2021 22:10
    +1
    д.....ли пля! фотографуватися на фоні такого банеру.краще б вже програли
    Ссылка
    Dozor
    online
      Dozor, 25.06.2021 22:09
    -1
    Питання , якщо працюєшь і граєшь у Московії, можна грати за нашу пляжну збірну чи ні????
    P.S. вгадайте є в нас такий і хто такий )))
    Чого тоді Ракицькому неможна?))) Хоча він нам впринципі і не потрібен, але ж є два стандарти як завжди)))
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 25.06.2021 22:09
    +1
    Учитывая последнюю реторику нашего гаранта по отношению к расее, даю 100% гарантию,что нашей сборной прикажут ехать в маскву. Тем более,что павелка обожает карлика-педофила,хотя на прессу делает вид,что он за Украину. И что самое интересное, большому счету, нам там ловить нечего. Расея порвет наших пляжников как Тузик тряпку, нам еще далеко до уровня наших "братьев". И те,у кого до сих пор перед глазами побитый Поветкин, забываю или не знают, что бокс немного отличается от пляжного футбола, там другие фавориты.
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 25.06.2021 22:08
    0
    denzellezned, 25.06.2021 21:58
    Якщо поїдуть, то ця збірна для мене помре.
    Прям большая потеря...
    Ссылка
    Обсервер Влад
    online
      Обсервер Влад, 25.06.2021 22:08
    -1
    Serhiy (Миколаїв), 25.06.2021 21:35
    Ясно що не їхати. Неможливо уявити що сесесер поїхав в 1943 в Берлін грати у футбол.
    Ахаха))) То ми уже на ссср рівняємося? Знайшли з кого приклад брати! Якраз потрібно робити усе навпаки - тоді це буде правильно
    Ссылка
    Bosh1908
    online
      Bosh1908, 25.06.2021 22:02
    -1
    Алексей Ильин, 25.06.2021 21:52
    Негр Джесси Оуэнс приехал в нацистскую Германию и выиграл 4 олимпийские медали. Нужно ехать и побеждать, нет ничего лучше, чем обыграть русских у них же дома
    Сядь, поїдь і виграй, ми тебе зустрінемо, якщо доїдешь.
    Ссылка
    denzellezned
    online
      denzellezned, 25.06.2021 21:58
    0
    Якщо поїдуть, то ця збірна для мене помре.
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 25.06.2021 21:57
    +1
    Dozor, 25.06.2021 21:51
    фото на фоні цього баннеру це вже зрада!!!
    А розбита морда Повєткіна Кличком на фоні крем.ля?
    Ссылка
    Bosh1908
    online
      Bosh1908, 25.06.2021 21:56
    +2
    BORIS Borisov, 25.06.2021 21:20
    Конечно езжайте, спортивный интерес всегда на высшем уровне, остальным которые говорят не ехать в Россию, заткнитесь, реально достали. Только и можете бздеть.
    Вас ніхто не вважає за людей, а з песиками на ланцюжку ніхто не хоче змагатися.
    Ссылка
    Dzunkiv1
    online
      Dzunkiv1, 25.06.2021 21:56
    +2
    Україна понад усе!!
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 25.06.2021 21:55
    -1
    Навіщо тоді треба було грати кваліфікацію? Було б тоді більш принципово не брати участі в цьому форумі взагалі.
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 25.06.2021 21:52
    0
    Негр Джесси Оуэнс приехал в нацистскую Германию и выиграл 4 олимпийские медали. Нужно ехать и побеждать, нет ничего лучше, чем обыграть русских у них же дома
    Ссылка
    Dozor
    online
      Dozor, 25.06.2021 21:51
    0
    фото на фоні цього баннеру це вже зрада!!!
    Ссылка
    Bosh1908
    online
      Bosh1908, 25.06.2021 21:44
    +5
    А кому що доводити? Північним півням? Та я їх в двухголовку мав і буду мати.
    Ссылка
    Андрей-
    online
      Андрей-, 25.06.2021 21:44
    -5
    лучше не едьте никуда если не хотите чтобы вам местные накостыляли
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
    online
      I_LOVE_UKRAINE, 25.06.2021 21:44
    +3
    Бойкотувати.
    Ссылка
    linesman
      linesman, 25.06.2021 21:39
    +4
    Alex Romanov, 25.06.2021 21:17
    Надеюсь у чиновников хватит ума не запрещать им ехать. Толку от этих дебильных бойкотов нет никакого, только если не бойкотировать всей Европой, но тогда бы никто не отдал ЧМ России.
    Не знаю такої країни раисія.
    Ссылка
    Vladlen
    online
      Vladlen, 25.06.2021 21:39
    -9
    Я вот не пойму, кому мы сделаем плохо если не поедем в Москву, только себе.
    Ссылка
    Vladlen
    online
      Vladlen, 25.06.2021 21:37
    -9
    Конечно надо ехать, и выигрывать этот Чемпионат мира.
    Ссылка
    Олег Судак
    online
      Олег Судак, 25.06.2021 21:24
    +10
    Україна має вимагати перенесення ЧС в іншу країну !!!
    Ссылка
    Pavel K
    online
      Pavel K, 25.06.2021 21:11
    +8
    Звісно не їхати. Як можна грати в країні яка свідомо нищить українців??? Якщо грати там то хіба у футболках з написом "Крим це Україна"
    Ссылка
    Виктор Петренко
      Виктор Петренко, 25.06.2021 21:13
    +6
    Ні в якому разі. Путінська Пєдєрація-це терористична держава-вбивця. З нею мають бути розірвані будь-які відносини та закритий кордон. І плювати я хотів на ті перемоги.Якщо Україна, жертва цієї недодержави,не подає приклад та не бойкотує терористів. То це тим більше не зроблять інші країни.
    Ссылка
    movkli
      movkli, 25.06.2021 20:49
    +6
    ехать и наказывать
    Ссылка
    Bosh1908
    online
      Bosh1908, 25.06.2021 21:44
    +5
    А кому що доводити? Північним півням? Та я їх в двухголовку мав і буду мати.
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 25.06.2021 21:35
    +5
    Ясно що не їхати. Неможливо уявити що сесесер поїхав в 1943 в Берлін грати у футбол.
    Ссылка
    linesman
      linesman, 25.06.2021 21:39
    +4
    Alex Romanov, 25.06.2021 21:17
    Надеюсь у чиновников хватит ума не запрещать им ехать. Толку от этих дебильных бойкотов нет никакого, только если не бойкотировать всей Европой, но тогда бы никто не отдал ЧМ России.
    Не знаю такої країни раисія.
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
    online
      I_LOVE_UKRAINE, 25.06.2021 21:44
    +3
    Бойкотувати.
    Ссылка
    Bosh1908
    online
      Bosh1908, 25.06.2021 21:56
    +2
    BORIS Borisov, 25.06.2021 21:20
    Конечно езжайте, спортивный интерес всегда на высшем уровне, остальным которые говорят не ехать в Россию, заткнитесь, реально достали. Только и можете бздеть.
    Вас ніхто не вважає за людей, а з песиками на ланцюжку ніхто не хоче змагатися.
    Ссылка
    Dzunkiv1
    online
      Dzunkiv1, 25.06.2021 21:56
    +2
    Україна понад усе!!
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 25.06.2021 22:10
    +1
    д.....ли пля! фотографуватися на фоні такого банеру.краще б вже програли
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 25.06.2021 22:09
    +1
    Учитывая последнюю реторику нашего гаранта по отношению к расее, даю 100% гарантию,что нашей сборной прикажут ехать в маскву. Тем более,что павелка обожает карлика-педофила,хотя на прессу делает вид,что он за Украину. И что самое интересное, большому счету, нам там ловить нечего. Расея порвет наших пляжников как Тузик тряпку, нам еще далеко до уровня наших "братьев". И те,у кого до сих пор перед глазами побитый Поветкин, забываю или не знают, что бокс немного отличается от пляжного футбола, там другие фавориты.
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 25.06.2021 21:57
    +1
    Dozor, 25.06.2021 21:51
    фото на фоні цього баннеру це вже зрада!!!
    А розбита морда Повєткіна Кличком на фоні крем.ля?
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 25.06.2021 22:08
    0
    denzellezned, 25.06.2021 21:58
    Якщо поїдуть, то ця збірна для мене помре.
    Прям большая потеря...
    Ссылка
    denzellezned
    online
      denzellezned, 25.06.2021 21:58
    0
    Якщо поїдуть, то ця збірна для мене помре.
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 25.06.2021 21:52
    0
    Негр Джесси Оуэнс приехал в нацистскую Германию и выиграл 4 олимпийские медали. Нужно ехать и побеждать, нет ничего лучше, чем обыграть русских у них же дома
    Ссылка
    Dozor
    online
      Dozor, 25.06.2021 21:51
    0
    фото на фоні цього баннеру це вже зрада!!!
    Ссылка
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