Поедет ли сборная Украины в Москву на финальный раунд ЧМ-2021?

Сборная Украины по пляжному футболу обыграла Швейцарии (6:5) прошла квалификацию чемпионата мира 2021 и вышла в финальный раунд.

Финальная часть ЧМ-2021 пройдет в Москве, столице России, с 19 по 29 августа. В турнире сыграют 16 команд.

На ЧМ-2021 уже отобрались:

Россия (как хозяин турнира)

Беларусь, Украина, Испания (от Европы)

Япония, Оман, ОАЭ (от Азии)

Мозамбик, Сенегал (от Африки)

Сальвадор, США (от Северной Америки)

Таити (от Океании)

Пока неизвестно, поедет ли сборная Украины в Москву или будет бойкотировать турнир.

Напомним, в 2019 году сборная Украины решила не участвовать в квалификации ЧМ-2019, которая проводилась в Москве.

Квалификация ЧМ-2021

Назаре (Португалия)

1/4 финала, 25 июня