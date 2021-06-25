Известен клуб, в котором может продолжить карьеру Коваленко

Виктор вряд ли будет востребован в «Аталанте» в следующем сезоне

  • 25.06.2021 10:13
  • 7639 просмотров
  • 13 комментариев
Известен клуб, в котором может продолжить карьеру Коваленко
© ФК Аталанта. Виктор Коваленко

Украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко, который не смог убедить главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини в своей способности выиграть конкуренцию за место в основном составе, летом, скорее всего, покинет Бергамо.

В услугах Коваленко всерьез заинтересована «Болонья». Речь может зайти как об аренде хавбека на один сезон, так и о полноценном трансфере, который позволит «Аталанте» даже заработать, так как в Италию Виктор перебирался из «Шахтера» за полгода до истечения контракта с «горняками» всего за 600 тысяч евро.

Впервые об интересе «Болоньи» и лично главного тренера команды Синиши Михайловича к Коваленко сообщалось еще в апреле.

Отмечается, что средства на Коваленко «Болонья» может выручить от переезда японского легионера Такэхиро Томиясу в «Интер», который серьезно интересуется этим игроком.

Напомним, во второй части сезона-2020/21 Коваленко провел лишь три минуты в одном поединке Серии А за «Аталанту».

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Источник — Tutto Atalanta

(17 голосов)

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Комментарии
    Хоакин Гусман Лоэра
    online
      Хоакин Гусман Лоэра, 25.06.2021 11:24
    -2
    FunnyCat__, 25.06.2021 10:57
    Назад в шахтёр за 10 Лямов
    у тебя бомжа подзаборного забыли спросить куда Витьку переходить
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 25.06.2021 11:23
    +1
    Человек не то что не смог заиграть,не смог тренироваться
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 25.06.2021 11:22
    -1
    FunnyCat__, 25.06.2021 10:57
    Назад в шахтёр за 10 Лямов
    +1000
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 25.06.2021 11:14
    +1
    пусть идеи
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 25.06.2021 11:10
    +2
    Я вообще не понял, что Аталанта в нём нашла? Тем более игроков на его позицию у них хватало
    Ссылка
    Dmytro Solovyov
    online
      Dmytro Solovyov, 25.06.2021 11:05
    +2
    fedd1979, 25.06.2021 10:53
    Ну а чому ж згноїв? Він хіба мало грав, хіба йому не давали себе проявити?
    Давали. Но с каждым сезоном играл все хуже. Вопрос - почему? Вполне может быть, что сам Коваленко где-то начал недорабатывать, может ещё десятки причин были. Здесь изнутри виднее (тренеру, руководству, психолог есть в конце концов...). Не знаю. Но факт остаётся фактом - стабильная деградация с каждым сезоном. Клуб этого не видеть не мог. Может надо было ему уже тогда изменить обстановку (команду), может психологически сломался на каком-то этапе...
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 25.06.2021 10:57
    +2
    Назад в шахтёр за 10 Лямов
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 25.06.2021 10:53
    +2
    Dmytro Solovyov, 25.06.2021 10:50
    В свое время (2015-2017 гг.) по игре реально был одним из самых талантливых украинских футболистов. А то, что стало с ним потом - жирнющий минус в копилку Шахтёра. Сложно сказать, какая доля вины в этом самого Коваленко, но со стороны это смотрится как клуб попросту сгноил классного футболиста...
    Ну а чому ж згноїв? Він хіба мало грав, хіба йому не давали себе проявити?
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    _MaKs_7777_
    online
      _MaKs_7777_, 25.06.2021 10:53
    -7
    В Болонью тоже не плохо главное играть в серии А а не греть лавку ,,а как же в Болонью супер форвард восточной Европы и легенда забивала Дынамо Супряженый , ещё не там
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    Dmytro Solovyov
    online
      Dmytro Solovyov, 25.06.2021 10:50
    +10
    В свое время (2015-2017 гг.) по игре реально был одним из самых талантливых украинских футболистов. А то, что стало с ним потом - жирнющий минус в копилку Шахтёра. Сложно сказать, какая доля вины в этом самого Коваленко, но со стороны это смотрится как клуб попросту сгноил классного футболиста...
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 25.06.2021 10:36
    +1
    Любимый футболист нашего тренера сборной. Не играет на Евро, только из-за травмы. Хотя может эта была отмазка, типа Шева не прогнулся под болельщиков.
    Ссылка
    Lyolik
    online
      Lyolik, 25.06.2021 10:25
    +7
    Турыст
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 25.06.2021 10:20
    +1
    Смотался в аталанту, а ща неприкаянный будет в лучшем случае мотылятся, в те видимо чисто заработать попытаться что-то решили
    Ссылка
    Dmytro Solovyov
    online
      Dmytro Solovyov, 25.06.2021 10:50
    +10
    В свое время (2015-2017 гг.) по игре реально был одним из самых талантливых украинских футболистов. А то, что стало с ним потом - жирнющий минус в копилку Шахтёра. Сложно сказать, какая доля вины в этом самого Коваленко, но со стороны это смотрится как клуб попросту сгноил классного футболиста...
    Ссылка
    Lyolik
    online
      Lyolik, 25.06.2021 10:25
    +7
    Турыст
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 25.06.2021 11:10
    +2
    Я вообще не понял, что Аталанта в нём нашла? Тем более игроков на его позицию у них хватало
    Ссылка
    Dmytro Solovyov
    online
      Dmytro Solovyov, 25.06.2021 11:05
    +2
    fedd1979, 25.06.2021 10:53
    Ну а чому ж згноїв? Він хіба мало грав, хіба йому не давали себе проявити?
    Давали. Но с каждым сезоном играл все хуже. Вопрос - почему? Вполне может быть, что сам Коваленко где-то начал недорабатывать, может ещё десятки причин были. Здесь изнутри виднее (тренеру, руководству, психолог есть в конце концов...). Не знаю. Но факт остаётся фактом - стабильная деградация с каждым сезоном. Клуб этого не видеть не мог. Может надо было ему уже тогда изменить обстановку (команду), может психологически сломался на каком-то этапе...
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 25.06.2021 10:57
    +2
    Назад в шахтёр за 10 Лямов
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 25.06.2021 10:53
    +2
    Dmytro Solovyov, 25.06.2021 10:50
    В свое время (2015-2017 гг.) по игре реально был одним из самых талантливых украинских футболистов. А то, что стало с ним потом - жирнющий минус в копилку Шахтёра. Сложно сказать, какая доля вины в этом самого Коваленко, но со стороны это смотрится как клуб попросту сгноил классного футболиста...
    Ну а чому ж згноїв? Він хіба мало грав, хіба йому не давали себе проявити?
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 25.06.2021 11:23
    +1
    Человек не то что не смог заиграть,не смог тренироваться
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 25.06.2021 11:14
    +1
    пусть идеи
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 25.06.2021 10:36
    +1
    Любимый футболист нашего тренера сборной. Не играет на Евро, только из-за травмы. Хотя может эта была отмазка, типа Шева не прогнулся под болельщиков.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 25.06.2021 10:20
    +1
    Смотался в аталанту, а ща неприкаянный будет в лучшем случае мотылятся, в те видимо чисто заработать попытаться что-то решили
    Ссылка
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