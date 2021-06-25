Известен клуб, в котором может продолжить карьеру Коваленко

Украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко, который не смог убедить главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини в своей способности выиграть конкуренцию за место в основном составе, летом, скорее всего, покинет Бергамо.
В услугах Коваленко всерьез заинтересована «Болонья». Речь может зайти как об аренде хавбека на один сезон, так и о полноценном трансфере, который позволит «Аталанте» даже заработать, так как в Италию Виктор перебирался из «Шахтера» за полгода до истечения контракта с «горняками» всего за 600 тысяч евро.
Впервые об интересе «Болоньи» и лично главного тренера команды Синиши Михайловича к Коваленко сообщалось еще в апреле.
Отмечается, что средства на Коваленко «Болонья» может выручить от переезда японского легионера Такэхиро Томиясу в «Интер», который серьезно интересуется этим игроком.
Напомним, во второй части сезона-2020/21 Коваленко провел лишь три минуты в одном поединке Серии А за «Аталанту».
Источник — Tutto Atalanta
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