Смена прописки в Серии А. Михайлович хочет видеть Коваленко в Болонье

Украинский полузащитник «Аталанты» следующий сезон может отыграть в другой команде

  • 28.04.2021 17:00
  • 848 просмотров
  • 5 комментариев
Смена прописки в Серии А. Михайлович хочет видеть Коваленко в Болонье
© ФК Аталанта. Виктор Коваленко

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко, который в начале февраля перешел из «Шахтера» в «Аталанту», где пока не имеет регулярной игровой практики, летом может сменить команду, но остаться в итальянской Серии А.

В услугах 25-летнего игрока очень заинтересован главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович, который считает Коваленко большим талантом, и уже попросил клубных боссов обсудить с «Аталантой» возможность заключения сделки.

Ожидается, что «Аталанта» может отдать Коваленко в аренду, что поможет игроку адаптироваться к Серии А и лучше раскрыть свой потенциал, как ранее клуб из Бергамо делал с Деяном Кулушевски, который блеснул в аренде в «Парме», после чего был продан «Ювентусу» за 35 миллионов евро.

После переезда в Италию на счету Коваленко пока лишь один выход на поле в поединке Серии А, где он провел всего три минуты.

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Источник — FantaMaster

(5 голосов)

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Комментарии
    steelmaker
    online
      steelmaker, 28.04.2021 17:12
    +1
    Ущербность в комментариях так и прет. Ощущение, что каждый, кто обливает другого дерьмом, как минимум достиг гораздо большего, чем Коваленко в этой жизни. Ну-ну...
    Ссылка
    FanVadimam
    online
      FanVadimam, 28.04.2021 17:10
    -2
    Витя споймал звезду насамом деле игрок уровня упл
    Ссылка
    rebys fan
    online
      rebys fan, 28.04.2021 17:09
    -2
    А 15 миллионый бревняга с шубной помойки уже в Болонье
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 28.04.2021 17:03
    +3
    У них ремонт? Ищут полировщика лавочек?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 28.04.2021 17:03
    -2
    😂😂😂
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 28.04.2021 17:03
    +3
    У них ремонт? Ищут полировщика лавочек?
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 28.04.2021 17:12
    +1
    Ущербность в комментариях так и прет. Ощущение, что каждый, кто обливает другого дерьмом, как минимум достиг гораздо большего, чем Коваленко в этой жизни. Ну-ну...
    Ссылка
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