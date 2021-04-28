Смена прописки в Серии А. Михайлович хочет видеть Коваленко в Болонье

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко, который в начале февраля перешел из «Шахтера» в «Аталанту», где пока не имеет регулярной игровой практики, летом может сменить команду, но остаться в итальянской Серии А.

В услугах 25-летнего игрока очень заинтересован главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович, который считает Коваленко большим талантом, и уже попросил клубных боссов обсудить с «Аталантой» возможность заключения сделки.

Ожидается, что «Аталанта» может отдать Коваленко в аренду, что поможет игроку адаптироваться к Серии А и лучше раскрыть свой потенциал, как ранее клуб из Бергамо делал с Деяном Кулушевски, который блеснул в аренде в «Парме», после чего был продан «Ювентусу» за 35 миллионов евро.

После переезда в Италию на счету Коваленко пока лишь один выход на поле в поединке Серии А, где он провел всего три минуты.