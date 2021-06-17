Коваленко разочаровал Гасперини, Аталанта готова продать украинца – СМИ

Украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко, который перебрался в Италию в начале нынешнего года из «Шахтера», не впечатлил главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини.
Полузащитник столкнулся с трудностями в тренировочном процессе, который оказался очень тяжелым для Коваленко.
Гасперини не любит иметь большое количество футболистов в команде, а потому держать Коваленко ради дополнительного игрока на скамейке запасных тренер вряд ли станет.
Вероятно, летом «Аталанта» будет готова рассмотреть возможность продажи Коваленко. Называется даже цифра в 8-9 миллионов евро, за которые клуб из Бергамо будет готов расстаться с украинцем.
Напомним, Коваленко перешел в «Аталанту» 1 февраля за 600 тысяч евро. Во второй части сезона-2020/21 украинец сыграл лишь три минуты в одном поединке Серии А.
Источник — Tutto Atalanta
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
А что так можно было?
А что так можно было?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.