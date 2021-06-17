Коваленко разочаровал Гасперини, Аталанта готова продать украинца – СМИ

Нагрузки в итальянской команде оказались очень тяжелыми для Виктора

  • 17.06.2021 09:22
  • 2474 просмотра
  • 10 комментариев
Коваленко разочаровал Гасперини, Аталанта готова продать украинца – СМИ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко, который перебрался в Италию в начале нынешнего года из «Шахтера», не впечатлил главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини.

Полузащитник столкнулся с трудностями в тренировочном процессе, который оказался очень тяжелым для Коваленко.

Гасперини не любит иметь большое количество футболистов в команде, а потому держать Коваленко ради дополнительного игрока на скамейке запасных тренер вряд ли станет.

Вероятно, летом «Аталанта» будет готова рассмотреть возможность продажи Коваленко. Называется даже цифра в 8-9 миллионов евро, за которые клуб из Бергамо будет готов расстаться с украинцем.

Напомним, Коваленко перешел в «Аталанту» 1 февраля за 600 тысяч евро. Во второй части сезона-2020/21 украинец сыграл лишь три минуты в одном поединке Серии А.

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Источник — Tutto Atalanta

(4 голоса)

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Комментарии
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 17.06.2021 09:40
    0
    Как бы им доплачивать не пришлось, чтоб забрали
    Ссылка
    Lyolik
    online
      Lyolik, 17.06.2021 09:39
    0
    Язык хоть осилил?
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 17.06.2021 09:33
    +1
    Приплыли
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 17.06.2021 09:32
    +3
    хрен вы его продадите
    Ссылка
    Zeppelin
    online
      Zeppelin, 17.06.2021 09:30
    +2
    Этого стоило ожидать, но заработать на нем 7-8 млн (минус трансфер из шахты и зарплата за пол года), это круто, хотя и верится с трудом
    Ссылка
    Владимир Ключка
    online
      Владимир Ключка, 17.06.2021 09:30
    +2
    купили довбня-терпіть
    Ссылка
    zhevasil
    online
      zhevasil, 17.06.2021 09:30
    +4
    Взять за 600 тыс., посадить на скамейку и хотеть продать за 8-9 млн.???
    А что так можно было?
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 17.06.2021 09:29
    +1
    9 милионов за бревно
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 17.06.2021 09:28
    +3
    "Півзахисник зіткнувся з труднощами в тренувальному процесі, який виявився дуже важким для Коваленка".
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 17.06.2021 09:27
    0
    Ссылка
    zhevasil
    online
      zhevasil, 17.06.2021 09:30
    +4
    Взять за 600 тыс., посадить на скамейку и хотеть продать за 8-9 млн.???
    А что так можно было?
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 17.06.2021 09:32
    +3
    хрен вы его продадите
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 17.06.2021 09:28
    +3
    "Півзахисник зіткнувся з труднощами в тренувальному процесі, який виявився дуже важким для Коваленка".
    Ссылка
    Zeppelin
    online
      Zeppelin, 17.06.2021 09:30
    +2
    Этого стоило ожидать, но заработать на нем 7-8 млн (минус трансфер из шахты и зарплата за пол года), это круто, хотя и верится с трудом
    Ссылка
    Владимир Ключка
    online
      Владимир Ключка, 17.06.2021 09:30
    +2
    купили довбня-терпіть
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 17.06.2021 09:33
    +1
    Приплыли
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 17.06.2021 09:29
    +1
    9 милионов за бревно
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 17.06.2021 09:40
    0
    Как бы им доплачивать не пришлось, чтоб забрали
    Ссылка
    Lyolik
    online
      Lyolik, 17.06.2021 09:39
    0
    Язык хоть осилил?
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 17.06.2021 09:27
    0
    Ссылка
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