Селезнев предложил свои услуги Черноморцу

Одесский «Черноморец» перед стартом в УПЛ планирует усилиться опытными футболистами.
Одним из тех, кто желает помочь одесской команде стал экс-нападающий «Шахтера», «Днепра» и сборной Украины Евгений Селезнев.
35-летний футболист сам предложил свои услуги одесскому коллективу, поскольку мотивирован продолжить выступления в УПЛ, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины.
В минувшем сезоне Евгений Селезнев выступал за «Колос», сыграл 12 матчей (5 голов), однако был отчислен из коллектива за нарушение дисциплины.
Напомним, ранее «Черноморец» назначил нового главного тренера.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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