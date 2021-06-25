Селезнев предложил свои услуги Черноморцу

Одесский «Черноморец» перед стартом в УПЛ планирует усилиться опытными футболистами.

Одним из тех, кто желает помочь одесской команде стал экс-нападающий «Шахтера», «Днепра» и сборной Украины Евгений Селезнев.

35-летний футболист сам предложил свои услуги одесскому коллективу, поскольку мотивирован продолжить выступления в УПЛ, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины.

В минувшем сезоне Евгений Селезнев выступал за «Колос», сыграл 12 матчей (5 голов), однако был отчислен из коллектива за нарушение дисциплины.

Напомним, ранее «Черноморец» назначил нового главного тренера.