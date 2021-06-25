Селезнев предложил свои услуги Черноморцу

Экс-нападающий сборной Украины может продолжить карьеру в одесском клубе

  • 25.06.2021 13:41
  • 2646 просмотров
  • 18 комментариев
Селезнев предложил свои услуги Черноморцу
© ФК Колос. Евгений Селезнев

Одесский «Черноморец» перед стартом в УПЛ планирует усилиться опытными футболистами.

Одним из тех, кто желает помочь одесской команде стал экс-нападающий «Шахтера», «Днепра» и сборной Украины Евгений Селезнев.

35-летний футболист сам предложил свои услуги одесскому коллективу, поскольку мотивирован продолжить выступления в УПЛ, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины.

В минувшем сезоне Евгений Селезнев выступал за «Колос», сыграл 12 матчей (5 голов), однако был отчислен из коллектива за нарушение дисциплины.

Напомним, ранее «Черноморец» назначил нового главного тренера.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Ser_ter
    online
      Ser_ter, 25.06.2021 14:34
    0
    в арендоморец(Мусоровзка 2)можно и Алиева и Милю ещё.
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 25.06.2021 14:30
    0
    Планує підсилитись-звучит гордо....усиление просит черноморец усилиться Я за ..прикольно будет посмотреть...пусть уже кто то усилиться...Миля уже не интересен...
    Ссылка
    наша задача - выйти из группы
    online
      наша задача - выйти из группы, 25.06.2021 14:26
    +1
    Может сначала Реал Фарма?
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра
    online
      Хоакин Гусман Лоэра, 25.06.2021 14:23
    +1
    В Динамо за 5 лямов в год не меньше
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 25.06.2021 14:23
    0
    Поручик Ржевский, 25.06.2021 13:59
    Кормилец желает покормиться в Черноморце.
    ну так, море-продукты все таки....
    Ссылка
    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 25.06.2021 14:17
    0
    Реальная девушка, а, нет! даже не девушка!, а баба! Нет ничего мужского у него... Даже Тимощук со своими футболками не был так жалок как этот даун со своим рекордом
    Ссылка
    Joe-777.
    online
      Joe-777., 25.06.2021 14:08
    -4
    Maks7_7_7_7, 25.06.2021 14:05
    Продолжай прыгать на бутылке это твоя лучшая работа шпротик -любитель брать в ротик
    Какие же вы днонецкие беспомощные. Представляю, как чечены с вами резвятся. Почему ты стал беженцем и покинул свою халупу лугандонскую?
    Ссылка
    Maks7_7_7_7
    online
      Maks7_7_7_7, 25.06.2021 14:05
    +1
    Joe-777., 25.06.2021 14:03
    Беженец лугандонский, ты уже работу нашел, или ты продолжаешь подтверждать то, что днонецкие - это самые ленивые и бесполезные людишки?
    Продолжай прыгать на бутылке это твоя лучшая работа шпротик -любитель брать в ротик
    Ссылка
    Joe-777.
    online
      Joe-777., 25.06.2021 14:03
    -6
    Maks7_7_7_7, 25.06.2021 14:00
    Опана шпротик любитель брать в ротик ты ещё живой ,говорят ты троещинское озеро палочку кишечную занёс
    Беженец лугандонский, ты уже работу нашел, или ты продолжаешь подтверждать то, что днонецкие - это самые ленивые и бесполезные людишки?
    Ссылка
    Maks7_7_7_7
    online
      Maks7_7_7_7, 25.06.2021 14:00
    0
    Joe-777., 25.06.2021 13:55
    Беженец недобитый, когда на родину планируешь возвращаться?
    Опана шпротик любитель брать в ротик ты ещё живой ,говорят ты троещинское озеро палочку кишечную занёс
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 25.06.2021 13:59
    +4
    Кормилец желает покормиться в Черноморце.
    Ссылка
    Joe-777.
    online
      Joe-777., 25.06.2021 13:55
    -7
    Maks7_7_7_7, 25.06.2021 13:48
    В фарме фармище дынамо ,Одесса пляж бухать научит фарм дынамо ,берите его
    Беженец недобитый, когда на родину планируешь возвращаться?
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 25.06.2021 13:52
    +1
    Селя, Миля і Аля вже зав"язали і тобі вже прийшов час, ти вже не граєш а мучишся на футбольному полі!
    Ссылка
    mavast
    online
      mavast, 25.06.2021 13:49
    +5
    Кормилец - в Рашку,
    Ссылка
    Maks7_7_7_7
    online
      Maks7_7_7_7, 25.06.2021 13:48
    -5
    В фарме фармище дынамо ,Одесса пляж бухать научит фарм дынамо ,берите его
    Ссылка
    Автоточка 5.10
    online
      Автоточка 5.10, 25.06.2021 13:46
    +3
    В поисках собутыльников
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 25.06.2021 13:45
    +2
    Ватна шльондра)
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 25.06.2021 13:42
    +2
    Ссылка
    mavast
    online
      mavast, 25.06.2021 13:49
    +5
    Кормилец - в Рашку,
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 25.06.2021 13:59
    +4
    Кормилец желает покормиться в Черноморце.
    Ссылка
    Автоточка 5.10
    online
      Автоточка 5.10, 25.06.2021 13:46
    +3
    В поисках собутыльников
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 25.06.2021 13:45
    +2
    Ватна шльондра)
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 25.06.2021 13:42
    +2
    Ссылка
    наша задача - выйти из группы
    online
      наша задача - выйти из группы, 25.06.2021 14:26
    +1
    Может сначала Реал Фарма?
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра
    online
      Хоакин Гусман Лоэра, 25.06.2021 14:23
    +1
    В Динамо за 5 лямов в год не меньше
    Ссылка
    Maks7_7_7_7
    online
      Maks7_7_7_7, 25.06.2021 14:05
    +1
    Joe-777., 25.06.2021 14:03
    Беженец лугандонский, ты уже работу нашел, или ты продолжаешь подтверждать то, что днонецкие - это самые ленивые и бесполезные людишки?
    Продолжай прыгать на бутылке это твоя лучшая работа шпротик -любитель брать в ротик
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 25.06.2021 13:52
    +1
    Селя, Миля і Аля вже зав"язали і тобі вже прийшов час, ти вже не граєш а мучишся на футбольному полі!
    Ссылка
    Ser_ter
    online
      Ser_ter, 25.06.2021 14:34
    0
    в арендоморец(Мусоровзка 2)можно и Алиева и Милю ещё.
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 25.06.2021 14:30
    0
    Планує підсилитись-звучит гордо....усиление просит черноморец усилиться Я за ..прикольно будет посмотреть...пусть уже кто то усилиться...Миля уже не интересен...
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 25.06.2021 14:23
    0
    Поручик Ржевский, 25.06.2021 13:59
    Кормилец желает покормиться в Черноморце.
    ну так, море-продукты все таки....
    Ссылка
    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 25.06.2021 14:17
    0
    Реальная девушка, а, нет! даже не девушка!, а баба! Нет ничего мужского у него... Даже Тимощук со своими футболками не был так жалок как этот даун со своим рекордом
    Ссылка
    Maks7_7_7_7
    online
      Maks7_7_7_7, 25.06.2021 14:00
    0
    Joe-777., 25.06.2021 13:55
    Беженец недобитый, когда на родину планируешь возвращаться?
    Опана шпротик любитель брать в ротик ты ещё живой ,говорят ты троещинское озеро палочку кишечную занёс
    Ссылка
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