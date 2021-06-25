Иван ГЕЦКО: «Беланов сказал, что в шоке от сборной Украины»

Специалист – о выступлении команды Андрея Шевченко на групповом раунде Евро-2020

  • 25.06.2021 05:40
  • 3778 просмотров
  • 1 комментарий
Иван ГЕЦКО: «Беланов сказал, что в шоке от сборной Украины»
© ФК Черноморец. Иван Гецко

Экс-нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко поделился своими впечатлениями о выступлении подопечных Андрея Шевченко на футбольном еврофоруме.

«Я был убежден, что с выходом из группы проблем не будет. Но не тут–то было. С каждым туром подопечных Андрея Шевченко труднее было узнать.

Сложно дать исчерпывающий ответ. Кстати, вчера я разговаривал с нашим знаменитым форвардом Игорем Белановым, который присутствовал на последних матчах украинцев в Бухаресте, и он сказал, что все в шоке, никто не понимает, что произошло со сборной.

На мой взгляд, подопечные Андрея Шевченко не сумели подойти к чемпионату в оптимальных кондициях», - сказал Гецко.

Напомним, сборная Украины заняла третье место в групповом турнире Евро-2020 и в 1/8 финала сыграет против Швеции.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(16 голосов)

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Комментарии
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 25.06.2021 05:53
    +1
    Посмотрим как будут играть со шведами. Времени для подготовки целы вагон. Если будет такая игра, Шева должен тогда уйти.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 25.06.2021 05:53
    +1
    Посмотрим как будут играть со шведами. Времени для подготовки целы вагон. Если будет такая игра, Шева должен тогда уйти.
    Ссылка
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