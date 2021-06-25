Отправился в Киев лечить травму. Защитник покинул сборную Украины

Денис Попов из-за травмы икроножной мышцы не сможет помочь сине-желтым

  • 25.06.2021 22:23
  • 4113 просмотров
  • 24 комментария
Отправился в Киев лечить травму. Защитник покинул сборную Украины
© УАФ

Футболист киевского «Динамо» Денис Попов покинул расположение сборной Украины.

Защитник из-за повреждения икроножной мышцы не сможет помочь сине-желтым в плей-офф Евро-2020.

Тренерский штаб принял решение отпустить защитника в Киев для прохождения дальнейшей реабилитации в своем клубе.

Украинцы сыграют поединок 1/8 финала против Швеции 29 июня в шотландском Глазго.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(13 голосов)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 25.06.2021 23:44
    0
    FunnyCat__, 25.06.2021 23:28
    Ну то что наши клубы и сборная осознанно игнорируют психолога в штате - вот это и вылазит боком постоянно .
    Пусть играет Соболь , Матвиенко я бы держат в центре
    А вообще это звёздный час Шевы, вот вообще супер возможность доказать силу своего тренерского реноме.
    И состав варьировать можно , и время для отдыха куча и соперник далеко не самый ужасны пожалуйста.
    ——
    Хотя снова же , ИМХО конечно, но с появлением Зубкова Мыкола заиграет как и должен .
    Еще надо понимать кто против кого играл. Против Миколенко с Австрией был Лаймер из Лейпцига, нехило повысивший свою стоимость до 26 млн евро, хоть и после травмы, в защите Лайнер из Менхенгладбаха, который скушал Шахтер и не подавился. С Нидерландами на его фланге играли Дюмфрис и Де Рон. Первый разорвал весь групповой, а второй вообще незаменимая рабочая лошадка в Аталанте - сыграл больше всех минут у Гасперини. Какие претензии могут быть к игроку УПЛ? Когда поедет в Милан, тогда будем песочить.
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 25.06.2021 23:30
    +1
    Алексей Ильин, 25.06.2021 23:11
    Непонтяно за чем выходил 3 раза Миколенко, худший во всех матчах в сборной
    Жаль, что ты абсолютно не интересуешься футболом. а то бы знал, что Виталий Миколенко лучший игрок группового этапа Евро-2020 среди всех команд по проценту выигранных единоборств в обороне.
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 25.06.2021 23:28
    +1
    Алексей Ильин, 25.06.2021 23:23
    Женя, так это главная надежда была до Евро у всех болел и Шахты и ДК. Его в 1-м матче продавили и он просто 2 матча не мог отойти. По потенциалу это сильнейший игрок УПЛ, но психологически он просто, как девка себя повёл, особенно, когда на х.й посылал Яремчука после неудачной передачи.
    Ну то что наши клубы и сборная осознанно игнорируют психолога в штате - вот это и вылазит боком постоянно .
    Пусть играет Соболь , Матвиенко я бы держат в центре
    А вообще это звёздный час Шевы, вот вообще супер возможность доказать силу своего тренерского реноме.
    И состав варьировать можно , и время для отдыха куча и соперник далеко не самый ужасны пожалуйста.
    ——
    Хотя снова же , ИМХО конечно, но с появлением Зубкова Мыкола заиграет как и должен .
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 25.06.2021 23:26
    -1
    Миколенко сыграл на своем уровне. Ошибка была только в первом голе с Голландией. Второй гол с Голландией на Матвиенко-100%.
    С Македонией он сыграл очень не плохо. С Австрией не наложал.
    По методичкам может и надо "максам" и " forever чем то" писасть.
    Но по факту вся защита почти на одном уровне
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 25.06.2021 23:23
    0
    FunnyCat__, 25.06.2021 23:17
    Субъективное мнение , и многие стат порталы подтверждают что худшим был далеко не Мыкола
    Просто мы привыкли он него видеть определённый уровень , а тут он его не показал
    Но продиктовано это тем , что на нем висел весь фланг , после травмы Зубкова .
    ——-
    Виталий Миколенко
    Почему защитник Динамо не похож на себя на Евро?
    Знаю, что все ленивые и не любят много букв, потому сэкономлю время: Мальдера не смог помочь Миколенко найти способ проявить свои лучшие качества.
    Но, правды ради, после травмы Зубкова Мальдера не смог организовать работу всего левого фланга в квадрате ЛЦЗ, ЛЗ, ЛЦП и ЛВ: при том в обе стороны (и в защиту, и в атаку).
    Там, пожалуй, только Шапаренко сыграл, не падая ниже своей планки: остальные явно не понимали что им делать в новых для себя обстоятельствах.
    Плюс не вычёркиваем давление, которое добило и без того лежавший без сознания левый фланг...
    Что такое провал в моём понимании? Это когда футболист делает всё то же самое, что делал 100500 раз, но с дичайшие браком.
    В данном случае приходится констатировать:
    А) в коме весь фланг, а не один футболист постоянно всё портил
    Б) ребята не смогли найти себе места на поле, и выполнять всё то, что делали 100500 раз
    После слайда с Шапой даже менять почти ничего не пришлось. Метрики в которых Николай стал лучшим в сборной на групповом этапе идеально покажут разницу между Миколенко образца Евро и лигочемпионовской версией.
    Миколенко - это прежде всего динамика, на Евро она пропала. Пропала во многом из-за того, что футболист играл без мяча, его им недокармливали:
    - только 37.2/90 передачи получал Виталий на Евро
    - более солидные 51.8/90 в Лиге Чемпионов
    Отсюда стремительное падение количества ведений мяча: с 44.9/90 до 34.8/90. Нет ведений - нет динамики. Нет динамики - нет Виталика, каким мы его привыкли видеть. Easy.
    Чисто для сравнения смотрим на Караваева:
    - 44/90 принятых передач
    - 36.3/90 ведений
    Вы скажите: «Стоп, так разница в количестве ведений копеечная?»
    Отвечаю:
    - на 34.8/90 ведениях Миколенко всего 80.7 ярдов прогрессии (продвижения)
    - в 36.3/90 ведениях Караваева 184.3 ярда (+103.6) продвижения
    О чем это говорит? Верно: Караваев после приёма имел перед собой пространство, которое и съедал с мячом.
    Караваеву было куда бежать и он бежал (7.33/90 ведений с продвижением), Миколенко бежать было некуда, в магазин через дорогу от стадиона за сувенирами (2.76/90 ведений с продвижением).
    И что в итоге у Миколенко? Верно: болт размеров, как у Кадири.
    Из очевидного ещё один факт:
    - Миколенко принял 96.3% передач, что к нему шли + 0.69/90 пасов с прогрессией
    - Караваев принял только 87.9% + 2.33/90 передач с продвижением
    Отсюда вывод: Караваев ещё ко всему чаще занимал более высокую и «рискованную» позицию, как типичный ресивер. Миколенко «обстукивался» в ближними...
    Проверяем:
    - Караваев касался мяча во второй и финальной третях 46.6/90 раз
    - Миколенко на Евро - 38/90, Миколенко в ЛЧ - 48.7/90
    За весь групповой этап Караваев коснулся мяча в чужой штрафной 11 раз, Миколенко...1!
    Не удивляет и разница у Виталия в ДЕСЯТЬ раз по передачам в последнюю треть: 0.34/90 на Евро против 4.10/90 в ЛЧ...
    На Евро у Миколенко только 2 SCA, а у Караваева целых 9 SCA (второй после Малиновского - 13).
    Ну, а если возникают проблемы с позицией в атаке, то закономерно, что и в защите будут.
    Хотя один-в-один Миколенко не крошился: (пока без сыгранных матчей двух групп) идёт на первом месте с Врсалько с 87.5% выигранных дуэлей в защите (это уже Wyscout).
    Ко всему у него лучшая успешность индивидуального прессинга в сборной - 51.7% его попыток давления заканчивались восстановлением владения нашей сборной в течении 5 секунд.
    Если сильно хочется поругаться, то следует внимательнее присмотреться к тренерскому штабу. Проблемы у Матвиенко возникли ещё в первом матче, но так до третьего их и не решили - жалкие 62.07% точности пасов с продвижением за три матча (Wyscout). Не потому ли, что соперники понимали важность Матвиенко в дистрибуции? Это одна из причин глобального сбоя.
    После приёма у Миколенко часто не было перед собой пространства для дальнейшего продвижения, а у Караваева, например, оно было.
    Не потому ли, что Ярмоленко намного лучше понимает, как ему действовать в такой ситуации, чем Малиновский (или кто там ситуативно оказывался в рамках т.н. «управляемого хаоса»?
    ——
    Вот подпетый анализ от умного человека чтобы я отсебятиной не занимался
    Вообще я уже даже хочу , чтобы кто то сыграл вместо Мыколы и его хейтеры наконец-то успокоились , но не в таком важном матче
    Убирать сильнейшего ЛЗ , а на его место переводить одного из Сильнейших ЦЗ.
    А вообще Шева не вона себе , если бы он считал что виноват Мыкола - он бы давно его снял
    Но цифры говорят другое . С финнами был чистый жуткий косяк Виталика . Сейчас же он во многом - заложник ситуации.
    Женя, так это главная надежда была до Евро у всех болел и Шахты и ДК. Его в 1-м матче продавили и он просто 2 матча не мог отойти. По потенциалу это сильнейший игрок УПЛ, но психологически он просто, как девка себя повёл, особенно, когда на х.й посылал Яремчука после неудачной передачи.
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 25.06.2021 23:17
    +1
    Алексей Ильин, 25.06.2021 23:11
    Непонтяно за чем выходил 3 раза Миколенко, худший во всех матчах в сборной
    Субъективное мнение , и многие стат порталы подтверждают что худшим был далеко не Мыкола
    Просто мы привыкли он него видеть определённый уровень , а тут он его не показал
    Но продиктовано это тем , что на нем висел весь фланг , после травмы Зубкова .
    ——-
    Виталий Миколенко
    Почему защитник Динамо не похож на себя на Евро?
    Знаю, что все ленивые и не любят много букв, потому сэкономлю время: Мальдера не смог помочь Миколенко найти способ проявить свои лучшие качества.
    Но, правды ради, после травмы Зубкова Мальдера не смог организовать работу всего левого фланга в квадрате ЛЦЗ, ЛЗ, ЛЦП и ЛВ: при том в обе стороны (и в защиту, и в атаку).
    Там, пожалуй, только Шапаренко сыграл, не падая ниже своей планки: остальные явно не понимали что им делать в новых для себя обстоятельствах.
    Плюс не вычёркиваем давление, которое добило и без того лежавший без сознания левый фланг...
    Что такое провал в моём понимании? Это когда футболист делает всё то же самое, что делал 100500 раз, но с дичайшие браком.
    В данном случае приходится констатировать:
    А) в коме весь фланг, а не один футболист постоянно всё портил
    Б) ребята не смогли найти себе места на поле, и выполнять всё то, что делали 100500 раз
    После слайда с Шапой даже менять почти ничего не пришлось. Метрики в которых Николай стал лучшим в сборной на групповом этапе идеально покажут разницу между Миколенко образца Евро и лигочемпионовской версией.
    Миколенко - это прежде всего динамика, на Евро она пропала. Пропала во многом из-за того, что футболист играл без мяча, его им недокармливали:
    - только 37.2/90 передачи получал Виталий на Евро
    - более солидные 51.8/90 в Лиге Чемпионов
    Отсюда стремительное падение количества ведений мяча: с 44.9/90 до 34.8/90. Нет ведений - нет динамики. Нет динамики - нет Виталика, каким мы его привыкли видеть. Easy.
    Чисто для сравнения смотрим на Караваева:
    - 44/90 принятых передач
    - 36.3/90 ведений
    Вы скажите: «Стоп, так разница в количестве ведений копеечная?»
    Отвечаю:
    - на 34.8/90 ведениях Миколенко всего 80.7 ярдов прогрессии (продвижения)
    - в 36.3/90 ведениях Караваева 184.3 ярда (+103.6) продвижения
    О чем это говорит? Верно: Караваев после приёма имел перед собой пространство, которое и съедал с мячом.
    Караваеву было куда бежать и он бежал (7.33/90 ведений с продвижением), Миколенко бежать было некуда, в магазин через дорогу от стадиона за сувенирами (2.76/90 ведений с продвижением).
    И что в итоге у Миколенко? Верно: болт размеров, как у Кадири.
    Из очевидного ещё один факт:
    - Миколенко принял 96.3% передач, что к нему шли + 0.69/90 пасов с прогрессией
    - Караваев принял только 87.9% + 2.33/90 передач с продвижением
    Отсюда вывод: Караваев ещё ко всему чаще занимал более высокую и «рискованную» позицию, как типичный ресивер. Миколенко «обстукивался» в ближними...
    Проверяем:
    - Караваев касался мяча во второй и финальной третях 46.6/90 раз
    - Миколенко на Евро - 38/90, Миколенко в ЛЧ - 48.7/90
    За весь групповой этап Караваев коснулся мяча в чужой штрафной 11 раз, Миколенко...1!
    Не удивляет и разница у Виталия в ДЕСЯТЬ раз по передачам в последнюю треть: 0.34/90 на Евро против 4.10/90 в ЛЧ...
    На Евро у Миколенко только 2 SCA, а у Караваева целых 9 SCA (второй после Малиновского - 13).
    Ну, а если возникают проблемы с позицией в атаке, то закономерно, что и в защите будут.
    Хотя один-в-один Миколенко не крошился: (пока без сыгранных матчей двух групп) идёт на первом месте с Врсалько с 87.5% выигранных дуэлей в защите (это уже Wyscout).
    Ко всему у него лучшая успешность индивидуального прессинга в сборной - 51.7% его попыток давления заканчивались восстановлением владения нашей сборной в течении 5 секунд.
    Если сильно хочется поругаться, то следует внимательнее присмотреться к тренерскому штабу. Проблемы у Матвиенко возникли ещё в первом матче, но так до третьего их и не решили - жалкие 62.07% точности пасов с продвижением за три матча (Wyscout). Не потому ли, что соперники понимали важность Матвиенко в дистрибуции? Это одна из причин глобального сбоя.
    После приёма у Миколенко часто не было перед собой пространства для дальнейшего продвижения, а у Караваева, например, оно было.
    Не потому ли, что Ярмоленко намного лучше понимает, как ему действовать в такой ситуации, чем Малиновский (или кто там ситуативно оказывался в рамках т.н. «управляемого хаоса»?
    ——
    Вот подпетый анализ от умного человека чтобы я отсебятиной не занимался
    Вообще я уже даже хочу , чтобы кто то сыграл вместо Мыколы и его хейтеры наконец-то успокоились , но не в таком важном матче
    Убирать сильнейшего ЛЗ , а на его место переводить одного из Сильнейших ЦЗ.
    А вообще Шева не вона себе , если бы он считал что виноват Мыкола - он бы давно его снял
    Но цифры говорят другое . С финнами был чистый жуткий косяк Виталика . Сейчас же он во многом - заложник ситуации.
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 25.06.2021 23:12
    -1
    Судакова пора выпустить ...я и забыл про него...хороший парень ...хорошо работает с мячом...от надо было не Марлоса а Судакова подключать...Шева опять очкует...
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 25.06.2021 23:11
    -2
    FunnyCat__, 25.06.2021 23:05
    За водой разве что
    Непонтяно за чем выходил 3 раза Миколенко, худший во всех матчах в сборной
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 25.06.2021 23:07
    -1
    FunnyCat__, 25.06.2021 23:06
    Если здоров Зубков , то Мыкола спокойно отыграет на своём Лысенко . Матвиенко силён в центре , зачем его дёргать на неродную позицию .
    * на своём левом фланге
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 25.06.2021 23:07
    -2
    Главное чтобы Матвиенко был здоров и Зубков восстановился
    Глядишь тогда сыграем всеми сильнейшими наконец-то .
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 25.06.2021 23:06
    -2
    Алексей Ильин, 25.06.2021 22:40
    Кривцов-Забарный, слева Матвиенко выйдет
    Если здоров Зубков , то Мыкола спокойно отыграет на своём Лысенко . Матвиенко силён в центре , зачем его дёргать на неродную позицию .
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 25.06.2021 23:05
    -2
    Viktor Krichevskii, 25.06.2021 22:34
    Да Кривцов со шведами выйдет...
    За водой разве что
    Ссылка
    Viktor Kosta
    online
      Viktor Kosta, 25.06.2021 22:56
    0
    Доходився в тренажерний зал.
    Ссылка
    Александр Пересадько
    online
      Александр Пересадько, 25.06.2021 22:48
    +6
    А он что в сборной был
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 25.06.2021 22:43
    +3
    Алексей Ильин, 25.06.2021 22:40
    Кривцов-Забарный, слева Матвиенко выйдет
    Согласен
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 25.06.2021 22:42
    +2
    Trasher311987, 25.06.2021 22:35
    Я не хочу иконами обкладывать телек.
    Следуя вашей логике-вся сборная Хорватии-апостолы во главе с Исусом...Как раз Центр защитник на опыте это то что надо...Забарвный уже махнул...
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 25.06.2021 22:42
    +1
    Хрустальный
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 25.06.2021 22:40
    +2
    FunnyCat__, 25.06.2021 22:30
    Павелка и его хозяин должны быть довольны.
    Из-за бредовой идеи закончить раньше чемпионат , у футболистов полезли мышечные травмы
    ——
    Теперь нужно сдувать пылинки с Матвиенко , а то будет как в случае с Зубковым
    Кривцов-Забарный, слева Матвиенко выйдет
    Ссылка
    maz_vyshnevskogo
    online
      maz_vyshnevskogo, 25.06.2021 22:36
    +2
    Є варік запросити збірну з пляжного футболу домопогти.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.06.2021 22:35
    -1
    Viktor Krichevskii, 25.06.2021 22:34
    Да Кривцов со шведами выйдет...
    Я не хочу иконами обкладывать телек.
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 25.06.2021 22:30
    +8
    Павелка и его хозяин должны быть довольны.
    Из-за бредовой идеи закончить раньше чемпионат , у футболистов полезли мышечные травмы
    ——
    Теперь нужно сдувать пылинки с Матвиенко , а то будет как в случае с Зубковым
    Ссылка
    Александр Пересадько
    online
      Александр Пересадько, 25.06.2021 22:48
    +6
    А он что в сборной был
    Ссылка
    maz_vyshnevskogo
    online
      maz_vyshnevskogo, 25.06.2021 22:34
    +4
    Господи, що вони з гравцями роблять?
    Вони хоч в першому таймі бігатимуть?
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 25.06.2021 22:43
    +3
    Алексей Ильин, 25.06.2021 22:40
    Кривцов-Забарный, слева Матвиенко выйдет
    Согласен
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 25.06.2021 22:42
    +2
    Trasher311987, 25.06.2021 22:35
    Я не хочу иконами обкладывать телек.
    Следуя вашей логике-вся сборная Хорватии-апостолы во главе с Исусом...Как раз Центр защитник на опыте это то что надо...Забарвный уже махнул...
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 25.06.2021 22:40
    +2
    FunnyCat__, 25.06.2021 22:30
    Павелка и его хозяин должны быть довольны.
    Из-за бредовой идеи закончить раньше чемпионат , у футболистов полезли мышечные травмы
    ——
    Теперь нужно сдувать пылинки с Матвиенко , а то будет как в случае с Зубковым
    Кривцов-Забарный, слева Матвиенко выйдет
    Ссылка
    maz_vyshnevskogo
    online
      maz_vyshnevskogo, 25.06.2021 22:36
    +2
    Є варік запросити збірну з пляжного футболу домопогти.
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 25.06.2021 22:34
    +2
    Да Кривцов со шведами выйдет...
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 25.06.2021 23:30
    +1
    Алексей Ильин, 25.06.2021 23:11
    Непонтяно за чем выходил 3 раза Миколенко, худший во всех матчах в сборной
    Жаль, что ты абсолютно не интересуешься футболом. а то бы знал, что Виталий Миколенко лучший игрок группового этапа Евро-2020 среди всех команд по проценту выигранных единоборств в обороне.
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 25.06.2021 23:28
    +1
    Алексей Ильин, 25.06.2021 23:23
    Женя, так это главная надежда была до Евро у всех болел и Шахты и ДК. Его в 1-м матче продавили и он просто 2 матча не мог отойти. По потенциалу это сильнейший игрок УПЛ, но психологически он просто, как девка себя повёл, особенно, когда на х.й посылал Яремчука после неудачной передачи.
    Ну то что наши клубы и сборная осознанно игнорируют психолога в штате - вот это и вылазит боком постоянно .
    Пусть играет Соболь , Матвиенко я бы держат в центре
    А вообще это звёздный час Шевы, вот вообще супер возможность доказать силу своего тренерского реноме.
    И состав варьировать можно , и время для отдыха куча и соперник далеко не самый ужасны пожалуйста.
    ——
    Хотя снова же , ИМХО конечно, но с появлением Зубкова Мыкола заиграет как и должен .
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 25.06.2021 23:17
    +1
    Алексей Ильин, 25.06.2021 23:11
    Непонтяно за чем выходил 3 раза Миколенко, худший во всех матчах в сборной
    Субъективное мнение , и многие стат порталы подтверждают что худшим был далеко не Мыкола
    Просто мы привыкли он него видеть определённый уровень , а тут он его не показал
    Но продиктовано это тем , что на нем висел весь фланг , после травмы Зубкова .
    ——-
    Виталий Миколенко
    Почему защитник Динамо не похож на себя на Евро?
    Знаю, что все ленивые и не любят много букв, потому сэкономлю время: Мальдера не смог помочь Миколенко найти способ проявить свои лучшие качества.
    Но, правды ради, после травмы Зубкова Мальдера не смог организовать работу всего левого фланга в квадрате ЛЦЗ, ЛЗ, ЛЦП и ЛВ: при том в обе стороны (и в защиту, и в атаку).
    Там, пожалуй, только Шапаренко сыграл, не падая ниже своей планки: остальные явно не понимали что им делать в новых для себя обстоятельствах.
    Плюс не вычёркиваем давление, которое добило и без того лежавший без сознания левый фланг...
    Что такое провал в моём понимании? Это когда футболист делает всё то же самое, что делал 100500 раз, но с дичайшие браком.
    В данном случае приходится констатировать:
    А) в коме весь фланг, а не один футболист постоянно всё портил
    Б) ребята не смогли найти себе места на поле, и выполнять всё то, что делали 100500 раз
    После слайда с Шапой даже менять почти ничего не пришлось. Метрики в которых Николай стал лучшим в сборной на групповом этапе идеально покажут разницу между Миколенко образца Евро и лигочемпионовской версией.
    Миколенко - это прежде всего динамика, на Евро она пропала. Пропала во многом из-за того, что футболист играл без мяча, его им недокармливали:
    - только 37.2/90 передачи получал Виталий на Евро
    - более солидные 51.8/90 в Лиге Чемпионов
    Отсюда стремительное падение количества ведений мяча: с 44.9/90 до 34.8/90. Нет ведений - нет динамики. Нет динамики - нет Виталика, каким мы его привыкли видеть. Easy.
    Чисто для сравнения смотрим на Караваева:
    - 44/90 принятых передач
    - 36.3/90 ведений
    Вы скажите: «Стоп, так разница в количестве ведений копеечная?»
    Отвечаю:
    - на 34.8/90 ведениях Миколенко всего 80.7 ярдов прогрессии (продвижения)
    - в 36.3/90 ведениях Караваева 184.3 ярда (+103.6) продвижения
    О чем это говорит? Верно: Караваев после приёма имел перед собой пространство, которое и съедал с мячом.
    Караваеву было куда бежать и он бежал (7.33/90 ведений с продвижением), Миколенко бежать было некуда, в магазин через дорогу от стадиона за сувенирами (2.76/90 ведений с продвижением).
    И что в итоге у Миколенко? Верно: болт размеров, как у Кадири.
    Из очевидного ещё один факт:
    - Миколенко принял 96.3% передач, что к нему шли + 0.69/90 пасов с прогрессией
    - Караваев принял только 87.9% + 2.33/90 передач с продвижением
    Отсюда вывод: Караваев ещё ко всему чаще занимал более высокую и «рискованную» позицию, как типичный ресивер. Миколенко «обстукивался» в ближними...
    Проверяем:
    - Караваев касался мяча во второй и финальной третях 46.6/90 раз
    - Миколенко на Евро - 38/90, Миколенко в ЛЧ - 48.7/90
    За весь групповой этап Караваев коснулся мяча в чужой штрафной 11 раз, Миколенко...1!
    Не удивляет и разница у Виталия в ДЕСЯТЬ раз по передачам в последнюю треть: 0.34/90 на Евро против 4.10/90 в ЛЧ...
    На Евро у Миколенко только 2 SCA, а у Караваева целых 9 SCA (второй после Малиновского - 13).
    Ну, а если возникают проблемы с позицией в атаке, то закономерно, что и в защите будут.
    Хотя один-в-один Миколенко не крошился: (пока без сыгранных матчей двух групп) идёт на первом месте с Врсалько с 87.5% выигранных дуэлей в защите (это уже Wyscout).
    Ко всему у него лучшая успешность индивидуального прессинга в сборной - 51.7% его попыток давления заканчивались восстановлением владения нашей сборной в течении 5 секунд.
    Если сильно хочется поругаться, то следует внимательнее присмотреться к тренерскому штабу. Проблемы у Матвиенко возникли ещё в первом матче, но так до третьего их и не решили - жалкие 62.07% точности пасов с продвижением за три матча (Wyscout). Не потому ли, что соперники понимали важность Матвиенко в дистрибуции? Это одна из причин глобального сбоя.
    После приёма у Миколенко часто не было перед собой пространства для дальнейшего продвижения, а у Караваева, например, оно было.
    Не потому ли, что Ярмоленко намного лучше понимает, как ему действовать в такой ситуации, чем Малиновский (или кто там ситуативно оказывался в рамках т.н. «управляемого хаоса»?
    ——
    Вот подпетый анализ от умного человека чтобы я отсебятиной не занимался
    Вообще я уже даже хочу , чтобы кто то сыграл вместо Мыколы и его хейтеры наконец-то успокоились , но не в таком важном матче
    Убирать сильнейшего ЛЗ , а на его место переводить одного из Сильнейших ЦЗ.
    А вообще Шева не вона себе , если бы он считал что виноват Мыкола - он бы давно его снял
    Но цифры говорят другое . С финнами был чистый жуткий косяк Виталика . Сейчас же он во многом - заложник ситуации.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 25.06.2021 22:42
    +1
    Хрустальный
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 25.06.2021 23:44
    0
    FunnyCat__, 25.06.2021 23:28
    Ну то что наши клубы и сборная осознанно игнорируют психолога в штате - вот это и вылазит боком постоянно .
    Пусть играет Соболь , Матвиенко я бы держат в центре
    А вообще это звёздный час Шевы, вот вообще супер возможность доказать силу своего тренерского реноме.
    И состав варьировать можно , и время для отдыха куча и соперник далеко не самый ужасны пожалуйста.
    ——
    Хотя снова же , ИМХО конечно, но с появлением Зубкова Мыкола заиграет как и должен .
    Еще надо понимать кто против кого играл. Против Миколенко с Австрией был Лаймер из Лейпцига, нехило повысивший свою стоимость до 26 млн евро, хоть и после травмы, в защите Лайнер из Менхенгладбаха, который скушал Шахтер и не подавился. С Нидерландами на его фланге играли Дюмфрис и Де Рон. Первый разорвал весь групповой, а второй вообще незаменимая рабочая лошадка в Аталанте - сыграл больше всех минут у Гасперини. Какие претензии могут быть к игроку УПЛ? Когда поедет в Милан, тогда будем песочить.
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 25.06.2021 23:23
    0
    FunnyCat__, 25.06.2021 23:17
    Субъективное мнение , и многие стат порталы подтверждают что худшим был далеко не Мыкола
    Просто мы привыкли он него видеть определённый уровень , а тут он его не показал
    Но продиктовано это тем , что на нем висел весь фланг , после травмы Зубкова .
    ——-
    Виталий Миколенко
    Почему защитник Динамо не похож на себя на Евро?
    Знаю, что все ленивые и не любят много букв, потому сэкономлю время: Мальдера не смог помочь Миколенко найти способ проявить свои лучшие качества.
    Но, правды ради, после травмы Зубкова Мальдера не смог организовать работу всего левого фланга в квадрате ЛЦЗ, ЛЗ, ЛЦП и ЛВ: при том в обе стороны (и в защиту, и в атаку).
    Там, пожалуй, только Шапаренко сыграл, не падая ниже своей планки: остальные явно не понимали что им делать в новых для себя обстоятельствах.
    Плюс не вычёркиваем давление, которое добило и без того лежавший без сознания левый фланг...
    Что такое провал в моём понимании? Это когда футболист делает всё то же самое, что делал 100500 раз, но с дичайшие браком.
    В данном случае приходится констатировать:
    А) в коме весь фланг, а не один футболист постоянно всё портил
    Б) ребята не смогли найти себе места на поле, и выполнять всё то, что делали 100500 раз
    После слайда с Шапой даже менять почти ничего не пришлось. Метрики в которых Николай стал лучшим в сборной на групповом этапе идеально покажут разницу между Миколенко образца Евро и лигочемпионовской версией.
    Миколенко - это прежде всего динамика, на Евро она пропала. Пропала во многом из-за того, что футболист играл без мяча, его им недокармливали:
    - только 37.2/90 передачи получал Виталий на Евро
    - более солидные 51.8/90 в Лиге Чемпионов
    Отсюда стремительное падение количества ведений мяча: с 44.9/90 до 34.8/90. Нет ведений - нет динамики. Нет динамики - нет Виталика, каким мы его привыкли видеть. Easy.
    Чисто для сравнения смотрим на Караваева:
    - 44/90 принятых передач
    - 36.3/90 ведений
    Вы скажите: «Стоп, так разница в количестве ведений копеечная?»
    Отвечаю:
    - на 34.8/90 ведениях Миколенко всего 80.7 ярдов прогрессии (продвижения)
    - в 36.3/90 ведениях Караваева 184.3 ярда (+103.6) продвижения
    О чем это говорит? Верно: Караваев после приёма имел перед собой пространство, которое и съедал с мячом.
    Караваеву было куда бежать и он бежал (7.33/90 ведений с продвижением), Миколенко бежать было некуда, в магазин через дорогу от стадиона за сувенирами (2.76/90 ведений с продвижением).
    И что в итоге у Миколенко? Верно: болт размеров, как у Кадири.
    Из очевидного ещё один факт:
    - Миколенко принял 96.3% передач, что к нему шли + 0.69/90 пасов с прогрессией
    - Караваев принял только 87.9% + 2.33/90 передач с продвижением
    Отсюда вывод: Караваев ещё ко всему чаще занимал более высокую и «рискованную» позицию, как типичный ресивер. Миколенко «обстукивался» в ближними...
    Проверяем:
    - Караваев касался мяча во второй и финальной третях 46.6/90 раз
    - Миколенко на Евро - 38/90, Миколенко в ЛЧ - 48.7/90
    За весь групповой этап Караваев коснулся мяча в чужой штрафной 11 раз, Миколенко...1!
    Не удивляет и разница у Виталия в ДЕСЯТЬ раз по передачам в последнюю треть: 0.34/90 на Евро против 4.10/90 в ЛЧ...
    На Евро у Миколенко только 2 SCA, а у Караваева целых 9 SCA (второй после Малиновского - 13).
    Ну, а если возникают проблемы с позицией в атаке, то закономерно, что и в защите будут.
    Хотя один-в-один Миколенко не крошился: (пока без сыгранных матчей двух групп) идёт на первом месте с Врсалько с 87.5% выигранных дуэлей в защите (это уже Wyscout).
    Ко всему у него лучшая успешность индивидуального прессинга в сборной - 51.7% его попыток давления заканчивались восстановлением владения нашей сборной в течении 5 секунд.
    Если сильно хочется поругаться, то следует внимательнее присмотреться к тренерскому штабу. Проблемы у Матвиенко возникли ещё в первом матче, но так до третьего их и не решили - жалкие 62.07% точности пасов с продвижением за три матча (Wyscout). Не потому ли, что соперники понимали важность Матвиенко в дистрибуции? Это одна из причин глобального сбоя.
    После приёма у Миколенко часто не было перед собой пространства для дальнейшего продвижения, а у Караваева, например, оно было.
    Не потому ли, что Ярмоленко намного лучше понимает, как ему действовать в такой ситуации, чем Малиновский (или кто там ситуативно оказывался в рамках т.н. «управляемого хаоса»?
    ——
    Вот подпетый анализ от умного человека чтобы я отсебятиной не занимался
    Вообще я уже даже хочу , чтобы кто то сыграл вместо Мыколы и его хейтеры наконец-то успокоились , но не в таком важном матче
    Убирать сильнейшего ЛЗ , а на его место переводить одного из Сильнейших ЦЗ.
    А вообще Шева не вона себе , если бы он считал что виноват Мыкола - он бы давно его снял
    Но цифры говорят другое . С финнами был чистый жуткий косяк Виталика . Сейчас же он во многом - заложник ситуации.
    Женя, так это главная надежда была до Евро у всех болел и Шахты и ДК. Его в 1-м матче продавили и он просто 2 матча не мог отойти. По потенциалу это сильнейший игрок УПЛ, но психологически он просто, как девка себя повёл, особенно, когда на х.й посылал Яремчука после неудачной передачи.
    Ссылка
    Viktor Kosta
    online
      Viktor Kosta, 25.06.2021 22:56
    0
    Доходився в тренажерний зал.
    Ссылка
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