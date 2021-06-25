ФОТО. Минус один игрок. Тренировка сборной Украины в Бухаресте

Сборная Украины в Бухаресте продолжает подготовку к матчу 1/8 финала Евро-2020 со Швецией, который состоится 29 июня в Глазго.

В пятницу, 25 июня, сине-желтые провели вечернюю тренировку опять-таки на «Аркул де Триумф». Возможность продолжить занятия на газоне, который пришелся Украинский нравится, выпала, поскольку французы, которые в полдень прибыли в столицу Румынии на свой матч плей-офф, в этот день тренировались. Стадион возле Триумфальной арки определен УЕФА как трансферный, поэтому предпочтение в его использовании имеют именно те сборные, которые приезжают в Бухарест на короткий срок – чисто для игры.

К слову, сборная Швейцарии, которая прибывает сюда 26 июня вечером, будет использовать локации, в которых раньше жила и работала сборная Македонии – отель «JW Marriott» и стадион «Стяуа», где национальная команда Украины пока тренировалась лишь однажды. Причина – в географической удаленности. Район Генча, где находится клубная арена армейского клуба – почти в получасе езды от резиденции украинцев, гостиницы «Каро».

В тренировке приняли участие все присутствующие в лагере футболисты, а таких сейчас 25. К сожалению, один игрок покинул расположение команды сегодня. Денис Попов из-за повреждения икроножной мышцы не сможет помочь сине-желтым на этом турнире. Поэтому тренерский штаб принял решение отпустить защитника в Киев для прохождения дальнейшей реабилитации в своем клубе.

Александр Зубков, который ранее выполнял упражнения в тренажерном зале и бассейне, приступил к другой индивидуальной беговой работе на поле. В то же время Александр продолжает курс физиотерапии, необходимый для полноценного восстановления после повреждения. Остальная команда провела насыщенную тактическую тренировку с элементами игры.

26 июня в рабочей программе сборной Украины – пресс-конференция игроков Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука в Украинском медиацентре и тренировка.

Тренировка сборной Украины, 25.06.2021